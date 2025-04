EU pozastavuje protiopatření proti Trumpovým clům na 90 dní

10. 4. 2025

čas čtení 4 minuty

Evropská unie pozastavila na 90 dní svá nová cla vůči USA, aby měla čas na jednání s Donaldem Trumpem



Stalo se tak v návaznosti na Trumpovo včerejší rozhodnutí snížit cla pro země, které nepodnikly odvetná opatření proti jeho první vlně obchodních poplatků, na 10 %.



Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, řekla:



Vzali jsme na vědomí oznámení prezidenta Trumpa.



Chceme dát jednání šanci.



Zatímco dokončujeme přijímání protiopatření EU, která zaznamenala silnou podporu našich členských států, pozastavíme je na 90 dní.



Pokud jednání nebudou uspokojivá, začnou platit naše protiopatření. Přípravné práce na dalších protiopatřeních pokračují. Jak jsem již řekl, všechny možnosti zůstávají na stole.



Ve středu byla dohodnuta odvetná reakce EK na Trumpa, která se zaměřuje na americké zboží v hodnotě 21 miliard eur (18 miliard Kč), od mandlí po jachty.



V Bruselu mluvčí EU Olof Gill novinářům řekl, že „chceme jednat, chceme mluvit“.



Gill byl rovněž dotázán, proč EU pozastavila svá protiopatření, přestože byla zavedena v reakci na první kolo amerických cel na ocel a hliník, která ve skutečnosti zůstávají v platnosti.





Shrnutí: Silné ranní obchodování v Evropě



Po dopoledním nadšeném obchodování jsou všechny hlavní evropské akciové trhy s odbíjením dvanácté hodiny v Londýně pevně nahoře.



Akcie na hlavních burzách silně rostou díky úlevě, že Donald Trump včera večer pozastavil svou obchodní válku proti zemím s výjimkou Číny a že Evropa dnes reagovala vlastní pauzou.



Situace je následující:



FTSE 100: nárůst o 352 bodů, tj. +4,6 %, na 8031 bodů.



Německý DAX: vzrostl o 1140 bodů, tj. o +5,8 % na 20 812 bodů.



Francouzský CAC: vzrostl o 394 bodů, tj. +5,75 % na 7260 bodů.



Pokud by se obchodování nyní zastavilo, byl by to nejlepší den indexu FTSE 100 od roku 2020.



To navazuje na středeční bleskovoé zhodnocení na Wall Street, jak vysvětluje Charalampos Pissouros, hlavní analytik trhu ve společnosti XM:



Wall Street včera prudce vzrostl, index S&P 500 zaznamenal největší vítězný den od Velké recese a technologický Nasdaq vzrostl o více než 12 %, což je nejvíce od roku 2001.



Ohromující odraz byl důsledkem rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa vyhlásit okamžitou 90denní celní pauzu pro desítky zemí, ačkoli ponechal základní 10% clo na téměř veškerý dovoz do USA. Pauza přišla necelý den po zavedení cel a vzbudila naději, že by americká vláda mohla být ochotna zasednout k jednacímu stolu s mnoha svými obchodními partnery a najít společnou řeč.



Čína však měla jiný přístup. Poté, co druhá největší ekonomika světa oznámila, že zvýší odvody na americké výrobky na 84 % a přistoupí k omezením vůči téměř 20 americkým firmám, zvýšil americký prezident 104% clo na čínský dovoz, které vstoupilo v platnost včera, na 125 %.



Další eskalace americko-čínského obchodního konfliktu naznačuje, že to nejhorší nemusí být za námi, a to ani poté, co oznámení o 90denní pauze snížilo pravděpodobnost recese v USA. Koneckonců nikdo nemůže s jistotou říci, že Trump v následujících dnech nezmění názor.





Rozhodnutí Evropy pozastavit odvetná cla vůči USA dnes pomáhá euru k růstu



Jednotná měna si dnes vůči americkému dolaru připisuje více než cent na 1,108 USD, což představuje nárůst o 1,1 %.





AOC: Je čas zakázat obchodování s důvěrnými informacemi v Kongresu



Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová vyzvala všechny členy Kongresu, kteří v posledních 48 hodinách nakoupili akcie, aby zveřejnili své obchody, a to kvůli obavám z manipulace s trhem v souvislosti s oznámením Donalda Trumpa o clech.



AOC zveřejnila na Twitter:



Slyšela jsem na půdě parlamentu zajímavé řeči.



Lhůta pro zveřejnění je 15. května. Chystáme se dozvědět několik věcí.





Cena ropy, ukazatel obav z recese, dnes ráno klesla.



Ropa Brent oslabila o 3,3 % na 63,31 USD za barel, čímž smazala část včerejšího růstu, během kterého se ropa odrazila od čtyřletého minima.



Joshua Mahony, analytik společnosti Scope Markets, uvádí obavy, že obchodní válka mezi USA a Čínou zasáhne poptávku po ropě:



Navzdory vyhnutí se zvýšeným clům vůči některým nejvíce postiženým zemím, obavy z globální poptávky zůstávají nesmírně rozšířené, protože Čína a USA přerušují obchodní vztahy.



Poptávka po ropě se zdá být trvalým problémem a společná snaha OPEC a USA o vyšší produkci je základem pro pokračující zděšení v energetickém prostoru.



Zdroj v angličtině ZDE

