Trump zvýšil cla na Čínu na 125 %, ale oznámil 90denní pauzu pro ostatní země

9. 4. 2025

Trump oznámil 90denní pauzu na cla s výjimkou Číny



Donald Trump oznámil 90denní pauzu na cla s okamžitou platností.



Americký prezident v příspěvku na své platformě Truth Social napsal:



Schválil jsem 90denní PAUZU a podstatně snížené reciproční clo během tohoto období ve výši 10 %, rovněž s okamžitou platností.



Trump rovněž uvedl, že zvýší cla na Čínu na 125 %, rovněž s okamžitou platností, a to s odkazem na „nedostatek respektu, který Čína projevuje světovým trhům“.



Zde je celé prohlášení Donalda Trumpa na jeho platformě Truth Social, ve kterém oznámil 90denní pozastavení cel s výjimkou Číny:



Na základě nedostatku respektu, který Čína projevila vůči světovým trhům, tímto s okamžitou platností zvyšuju clo, které Spojené státy americké účtují Číně, na 125 %. V určitém okamžiku, doufejme, že v blízké budoucnosti, si Čína uvědomí, že dny, kdy okrádala Spojené státy a další země, již nejsou udržitelné ani přijatelné.



Naopak a na základě skutečnosti, že více než 75 zemí vyzvalo zástupce Spojených států, včetně ministerstev obchodu, financí a USTR, k jednání o řešení diskutovaných témat týkajících se obchodu, obchodních bariér, cel, manipulace s měnou, a neměnových cel, a že tyto země na můj důrazný návrh nepodnikly proti Spojeným státům žádnou odvetnou akci, povolil jsem 90denní PAUZU a podstatně snížené reciproční clo během tohoto období ve výši 10 %, rovněž s okamžitou platností.



Děkuji vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!





Americký akciový trh se posunul vzhůru v čele s růstem technologických akcií, zatímco ostatní trhy po celém světě prudce zakolísaly v důsledku pokračující eskalace Trumpovy obchodní války

V čele růstu stály akcie velkých technologických společností, přičemž Apple vzrostl o 3,3 % a Nvidia o 2 %. Technologický sektor vzrostl o 1,5 %. V poledne SELČ však Dow Jonesův průmyslový průměr klesl o 161,21 bodu, tj. 0,43 %, na 37 484,38 bodu, index S&P 500 ztratil 13,71 bodu, tj. 0,28 %, na 4 969,06 bodu a Nasdaq Composite posílil o 58,83 bodu, tj. 0,39 %, na 15 327,41 bodu.

:



Čína oznámila nová cla ve výši 84 % na dovoz veškerého zboží z USA, což je nárůst z dříve oznámených 34 %, několik hodin poté, co americká cla na čínské výrobky vzrostla na ohromujících 104 %. Odvetná opatření Číny způsobila další pokles akciových trhů, přičemž hlavní indexy ve Spojeném království, Německu, Francii a Španělsku klesly.



EU v prvním kole protiopatření oznámila 25% cla na řadu dovozů z USA. Sedmadvacetičlenný blok se dohodl na zavedení odvetných cel na americké zboží v hodnotě 21 miliard eur, přičemž se zaměřil na zemědělské produkty a výrobky z republikánských států. Pro odvetná opatření hlasovaly všechny členské státy s výjimkou Maďarska.



Americké trhy se později ve středu zotavily poté, co americký ministr financí Scott Bessent naznačil, že Amerika je otevřená obchodním dohodám se spojenci a následné skupinové dohodě s Čínou. Ve svých prvních komentářích od oznámení čínského cla ve výši 84 % Trump vyzval Američany, aby „byli v pohodě“. Americký prezident se během úterní večeře pochlubil, že země „mi lezou do zadku“, aby vyjednaly cla.



Generální ředitel banky JP Morgan Chase varoval, že recese v USA se zdá být stále pravděpodobnější, cla Donalda Trumpa otřásají finančními trhy. Pokles indexu Dow o 2 000 bodů „se živí sám sebou“, což vede k tomu, že lidé pociťují újmu na svých důchodech a penzijních fondech, což je přiměje ke škrtům, řekl Jamie Dimon.





Ceny ropy se propadly na několikaleté minimum a poprvé od února 2021 klesly pod hranici 60 dolarů za barel. Propad cen ropy znamená, že Kreml se může účinně vyvléknout z cenového limitu 60 dolarů, který stanovila skupina G7 pro ruský vývoz ropy.





Zdroj v angličtině ZDE

