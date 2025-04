Trump tlačí studenty do Británie - ministři, nedovolte, aby vám vaše imigrační posedlost stála v cestě

11. 4. 2025

Zoufalé britské univerzity mají jedinečnou příležitost. Pokud si ji vláda nechá ujít, riskuje miliardové příjmy, píše komentátorka Polly Toynbeeová

Je to obrovská příležitost i pro české vysoké školy, které by měly přijímat nejen americké studenty, ale také americké profesory. Jenže je možno čekat jakoukoliv smysluplnou akci od této indolentní české vlády?

Dovolte aby britský kontext ještě jednou vysvětlil, píše Jan Čulík. Kdysi bylo fungování britských univerzit zcela normální, stejně jako ve většině civilizovaných zemí, se v Británii studovalo na vysokých školách zadarmo, univerzity financoval stát, protože - jako ve všech civilizovaných zemích - si vláda byla vědoma, že poskytování univerzitního vzdělání obyvatelstvu je pro zemi obrovskou měrou prospěšné.

Katastrofu způsobil labouristický premiér Tony Blair, který zavedl univerzitní školné. Zpočátku bylo relativně nízké, asi 1000 liber (30 000 Kč) ročně, jenže od té doby vzrostlo pro domácí anglické studenty na 9000 liber (270 000 Kč!!) ročně, pro zahraniční na šílené částky až 25 000 liber (750 000 Kč) ročně. Jenže náklady univerzit dále rostou, vláda to nefinancuje a minulá děsivá konzervativní vláda začala považovat zahraniční studenty za nežádoucí imigranty a začala jim dávat do cesty různé překážky, jako že například zahraniční doktorandi, kteří chtějí studovat za neuvěřitelně drahé peníze v Británii si do Británie nesmějí přivézt své rodinné příslušníky. Samozřejmě, že to vedlo k tomu, že zahraniční studenti přestali do Británie jezdit - kdo by šel studovat do nepřátelské země? - britské univerzity krachují a vyhazují profesory po stovkách.



Britská vláda ničí své univerzity z bigotní idiocie, Trumpova americká vláda z ideologické zločinnosti. Vyhání zahraniční studenty i své vlastní profesory ze země. Pro Českou republiku by byl obrovský přínos, kdyby je - studenty i profesory - začala aktivně verbovat. Učiní to indolentní česká vláda?



Jak podobné je to v ČR, i s vyvoláváním té umělé, nesmyslné nenávisti vůči imigrantům. Komentátorka Poly Tonybee píše:



Šokující příběhy vyprávěné na konferenci amerických univerzit v San Diegu popisovaly útoky Donalda Trumpa na výzkumné granty, akademiky a studenty. Zahraničním studentům hrozí deportace i za tak drobné přestupky, jako jsou pokuty za parkování nebo překročení rychlosti. Údajně bylo náhle zrušeno 500 studentských víz - někteří studenti byli posláni do deportačních center a jiným bylo řečeno, aby se „sami deportovali“. Milion zahraničních studentů, které jejich univerzity varovaly, aby z USA nevyjížděli do zahraničí, protože se obávají, že se zpět do USA už nikdy nedostanou, je silným odrazujícím faktorem pro další studenty, kteří se rozhodují, zda budou v USA studovat.



Jo Johnson, bývalý ministr pro univerzity, hostující profesor King's College London a předseda výboru pro vzdělávání lordů, který tento seznam perzekucí vyslechl, se mnou hovořil ze San Diega, píše autorka. „Spojené království by mělo poskytnout to nejvřelejší přivítání, bezpečný přístav v bouři,“ říká. Do kalkulace o přilákání zahraničních studentů by neměly vstupovat obavy z počtu imigrantů. „Potřebujeme tyto vysoce motivované a vzdělané lidi.“ Vyjmenovává velké výhody, které přinášejí: „Jsou naším druhým největším vývozním artiklem po financích a přinášejí naší ekonomice více než 40 miliard liber. Naše pracovní síla je potřebuje, protože populace stárne a porodnost klesá.“ Pokud se Británie od těchto studentů odvrátí, vznikne o ně celosvětová konkurence.



Kabinet v Londýně se však zmítá mezi protichůdnými cíli. Kolem stolu se ministři shodli, že počet imigrantů se musí snížit. Tím však shoda končí. V důsledku toho byla bílá kniha o imigraci slíbená na leden byla odložena na dobu „po Velikonocích“. Konflikt rozděluje ministerstvo vnitra - kde, ať se to ministryni vnitra Yvette Cooperové líbí, nebo ne, bude posuzován počet přistěhovalců - od ostatních resortů, které potřebují migranty ke splnění svých cílů. Vysoký cíl v oblasti bydlení potřebuje dalších 225 000 stavebních dělníků, kteří by stavěli domy a pracovali na projektech zelené energie. Se 131 000 volnými pracovními místy potřebujeme vedle zdravotních sester a lékařů také pečovatele. A potřebujeme ty nejlepší vědce, které můžeme získat, aby rozšířili naše ambice v oblasti věd o živé přírodě a umělé inteligence. Přidejte kuchaře a stovky dalších chybějících dovedností.



To samozřejmě není uspokojivé. Jak ministerstvo vnitra správně namítá, nikdy jsme si nevychovali vlastní lidi. Rodilý britský snobismus způsobil, že jsme nikdy neinvestovali do neuniverzitních dovedností, přičemž další vzdělávání a učňovské školství byly děsive podfinancovány. Je dobře, že to vláda nyní urychluje. Ale jsme tam, kde jsme. Výsledky se dostaví až za nějaký čas a růst nemůže čekat.



Mezitím se některé univerzity potácejí na pokraji bankrotu a spoléhají na to, že poplatky zahraničních studentů - až 60 000 liber za titul MBA - budou dotovat studenty ve Velké Británii. V letech 2022-23 se zahraniční studenti podíleli na poplatcích částkou 11,8 miliardy liber, což představuje 23 % celkových příjmů. Univerzitní města jejich výdaje potřebují.



Nyní se USA propadají v mezinárodní reputaci a mimořádnou skutečností je, že při posledním sčítání v roce 2023 stál v čele více než čtvrtiny zemí světa (58) někdo, kdo získal vzdělání ve Spojeném království. Proč bychom měli chtít něco jiného než více této mocné měkké síly? Ministerstvo vnitra samozřejmě tvrdí, že chce ty nejchytřejší a nejlepší na světě - ale zároveň tvrdí, že chce potlačit obávané zneužívání systému.



Neví se, kolik jich je, ale někteří z 10 000 lidí v azylových ubytovnách, kteří nejprve přišli na vízum, přišli jako studenti a o azyl požádali až poté, co jim vypršel titul a dva povolené pracovní roky. Z loňského přezkumu, který pro vládu provedl Poradní výbor pro migraci, vyplynulo, že osoby s absolventským vízem vydělávají podobnou částku a mají celkově stejnou úroveň zaměstnání jako domácí absolventi, z nichž mnozí také nemají „absolventskou práci“.



Labouristé si také velmi dobře uvědomují, že 52 % veřejnosti si přeje snížení imigrace. Zhruba 38 000 žadatelů o azyl žije ve veřejně financovaných hotelech. Třetina žadatelů o azyl přijíždí bez dokladů, většinou na malých člunech. To je problém, protože každý stát potřebuje potvrdit svou moc rozhodovat o tom, kdo přijde: volné hranice jsou jako ztráta kontroly. Ale neslibujte, co nemůžete splnit: Labouristické „rozbijte gangy“ je sotva přesvědčivější než toryovské „zastavte lodě“.



Důležitost imigrace kolísá s rostoucím a klesajícím počtem lodí: loni jejich počet vzrostl o 25 % a letos opět stoupá. Vláda na to reaguje akcemi: o 21 % zvýšila počet nucených návratů osob, kterým byl odmítnut azyl, o 38 % více zatýkání a návštěv kvůli nelegální práci, často ve vykořisťovatelských podmínkách. Každá vláda musí udělat vše, co je v jejích rozumných silách, ale proti plánu zakázat naturalizaci všem, kteří se vydali na nebezpečnou cestu, se ostře staví odborníci na migraci jako proti zbytečnému odstrašujícímu prostředku, který desítky tisíc lidí poznamenává jako „občany druhé kategorie“.



Vzhledem k tomu, že protiimigrační nálady již léta klesají, z 86 % v roce 1979 na 52 %, přičemž 66 % tvrdí, že migranti mají pozitivní vliv na ekonomiku, nelekejte se voličů, jako by všichni byli faragisté: chovejte se k nim jako k dospělým. Moudrá čtvrteční zpráva Institutu pro vládu vyzývá k vytvoření ročního migračního plánu, který by „ukončil desetiletí nesoudržné, nesouvislé a nepředvídatelné“ politiky kolem pracovních víz, aby se „poctivěji zvážila pro a proti migrace“. Ukončil by prý antagonistické vztahy mezi ministerstvem vnitra a ostatními resorty a poskytl by jistotu zaměstnavatelům a univerzitám.



Klíčovým slovem je upřímnost. Přestaňte s lidmi jednat jako s idioty. Když se lidí podrobně ptáte na imigraci, dávají rozumné odpovědi. Na otázku, kdo by měl být přijat, se kladně vyjadřují ke každé profesi. Ačkoli jsou v zásadě proti „nízko kvalifikovaným“, jsou pro to, aby byla obsazována pracovní místa v oblastech, jako je pohostinství, zemědělství a pečovatelské práce.



A co studenti? Veřejnost je podle British Future pro, a to 61 %, přičemž pouze 27 % je proti. Vzhledem k tomu, že studenti tvoří 40 % z celkového počtu „přistěhovalců“, proč ze statistik neodstranit všechny kromě těch, kteří nakonec zůstanou? Mobilita mladých lidí do 30 let bude součástí obnovení blízkosti k EU a je v Británii populární: i tato čísla by měla být oddělena.





Vládní bílá kniha sice hrozí přísnějšími kontrolami studentských víz, ale každé zpřísnění některé odradí: zákaz vstupu závislých osob na studentech, který toryové zavedli těsně před volbami, způsobil 15% pokles, protože studenti z Indie a Nigérie mají mnohem mladší rodiny. Pokud je růst skutečně hlavním cílem, pak je právě teď vhodná chvíle přivítat více lidí, kteří se do Británie vydají studovat a vyhnou se nepřátelským USA.



