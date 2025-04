Robert Reich: Trump šílenství pouze simuluje. My ostatní na to doplácíme

10. 4. 2025

čas čtení 3 minuty





V posledním týdnu se Trump rozohnil nad globální ekonomikou a prohlásil, že cla jsou klíčem k americké prosperitě.



V důsledku toho se globální akciové a dluhopisové trhy propadly.



Ve středu - když řekl novinářům, že „je třeba být flexibilní“, a připustil, že „v posledních dnech to vypadalo dost chmurně“ - Trump pozastavil cla pro většinu zemí na příštích 90 dní a ustoupil od své politiky, která poslala trhy do kolen a hrozila rozvrátit globální obchod.



Tento obrat přiměl akciový index S&P 500 během několika minut vzrůst o více než 7 %.



Obchodníci, kteří měli interní informace o tom, co se Trump chystá udělat - někteří z nich byli pravděpodobně členové Trumpovy rodiny a jeho kumpáni - právě vydělali jmění.



Vypadá to jako chaos, ale Trumpův chaos vždy vytváří vítěze a poražené a Trump se stará o to, aby byl na straně vítězů. V posledním týdnu se Trump rozohnil nad globální ekonomikou a prohlásil, že cla jsou klíčem k americké prosperitě.V důsledku toho se globální akciové a dluhopisové trhy propadly.Ve středu - když řekl novinářům, že „je třeba být flexibilní“, a připustil, že „v posledních dnech to vypadalo dost chmurně“ - Trump pozastavil cla pro většinu zemí na příštích 90 dní a ustoupil od své politiky, která poslala trhy do kolen a hrozila rozvrátit globální obchod.Tento obrat přiměl akciový index S&P 500 během několika minut vzrůst o více než 7 %.Obchodníci, kteří měli interní informace o tom, co se Trump chystá udělat - někteří z nich byli pravděpodobně členové Trumpovy rodiny a jeho kumpáni - právě vydělali jmění.Vypadá to jako chaos, ale Trumpův chaos vždy vytváří vítěze a poražené a Trump se stará o to, aby byl na straně vítězů.





Chaos, který vytváří Trumpovo snižování počtu federálních zaměstnanců, nemá nic společného s efektivitou ani se snižováním deficitu federálního rozpočtu.



Trump s Muskem právě vykuchali americký daňový úřad IRS na vrcholu daňové sezóny tím, že propustili tisíce zaměstnanců - a plánují tento úřad ještě více zredukovat.



Nedávné odhady ukazují, že 1 % nejbohatších Američanů již nyní nedoplácí na daních až 205 miliard dolarů ročně. A za každý 1 dolar, který IRS investuje do kontroly daňových přiznání 1 procenta nejbohatších, vybere 13 dolarů dodatečných daňových příjmů.



Daňové příjmy, o které naše vláda každoročně přichází, jsou tedy mnohem vyšší než částka dolarů daňových poplatníků, kterou DOGE tvrdí, že „ušetřil“ zrušením smluv a grantů na životně důležité vládní programy - z nichž jen malou část lze skutečně ověřit.



Pravda je taková: Zrušení IRS má vše co do činění s tím, aby se miliardáři jako Elon a Trump mohli snáze vyhýbat placení daní.



Všechno to vypadá jako chaos, dokud se nepodíváte pozorněji.



Trumpova nepředvídatelnost také způsobuje, že se zdá být obzvlášť mocný a nebezpečný.



V roce 1517 Niccolò Machiavelli tvrdil, že někdy je „velmi moudré simulovat šílenství“. Tedy moudré pro manipulativního vládce. Trump simuluje šílenství, ale jde mu o to, aby zvýšil své bohatství a moc.



Stále více takzvaných „vůdců“ - v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru a po celém světě - říká svým představenstvům, dozorčím radám, správcům nebo zákonodárcům: „Musíme Trumpovi dát vše, co chce, a dokonce se snažit předvídat jeho přání, protože kdo ví, jak by reagoval, kdybychom to neudělali.“



Důrazně doporučuji každému, kdo je ve vedoucí pozici u nás nebo v zahraničí: Nepodléhejte Trumpovu předstíranému šílenství. Nevzdávejte se. Nekapitulujte. Spojte síly a bojujte.

0