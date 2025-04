Čínští vojáci bojují v Doněcké oblasti na straně Ruska

9. 4. 2025 / Boris Cvek

Vzpomínáte si? Ono toho s ruskou agresí na Ukrajině zaznělo už mnoho. Leccos také o Číně. Kdysi na začátku plošné agrese se spekulovalo o tom, že Čína svým vlivem konflikt ukončí. Prý nestojí o zničenou Ukrajinu, prý tam má své zájmy.

Pak se ukázalo, že Čína tak či onak Rusko podporuje. A je to logické. Možná, říká se v poslední době v souvislosti s Trumpovou proruskou politikou, že Trump chce právě Čínu oslabit tím, že jde na ruku Putinovi. Abych řekl pravdu, nikdy jsem to nepochopil. Analogie s Nixonovou politikou nedává žádný smysl: Čína v té době byla zcela jiný stát, než je Rusko dnes. Všechno bylo jinak. Ale vraťme od těchto nesmyslů k jiným nesmyslům.

Občas se totiž objeví i představa, že by Čína mohla být prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou, ba garantovat mír na Ukrajině. Samozřejmě fakticky jako ruský spojenec. Putin tam ale nechce zřejmě ani Čínu, proč by měl? Čína se hodí k jiným věcem. Může třeba dodávat vojáky. Ano, Číňané bojují za Rusko v Doněcké oblasti. Už to není jen ruská, ale i čínská agrese. Nebo myslíte, že čínské vládě uletěly včely? Že se našli uvědomělí dobrovolníci?

