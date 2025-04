Cena ruské ropy klesla o 25 % pod rozpočtovanou úroveň

9. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

V důsledku kolapsu na světovém trhu s ropou způsobeného obchodní válkou Donalda Trumpa a rozhodnutím OPEC+ dále zvýšit produkci klesla cena ruské ropy Urals na 50 dolaru za barel. To se blíží minimům za celou dobu války s Ukrajinou a je to téměř o 20 dolarů méně, než počítá ruský rozpočet na letošní rok. V důsledku kolapsu na světovém trhu s ropou způsobeného obchodní válkou Donalda Trumpa a rozhodnutím OPEC+ dále zvýšit produkci klesla cena ruské ropy Urals na 50 dolaru za barel. To se blíží minimům za celou dobu války s Ukrajinou a je to téměř o 20 dolarů méně, než počítá ruský rozpočet na letošní rok.

Podle Argus Media byla v pátek cena ropy Urals s nakládkou v baltském přístavu Primorsk 52,76 dolaru za barel. To je o 25 % méně než plánovaná cena 69,7 dolaru. Na konci minulého týdne došlo na světovém trhu ke kolapsu, v jehož důsledku se cena ropy Brent propadla o 12,5 % a obchodování skončilo na 65,58 dolaru. V pondělí cena klesla na 62,51 dolaru za barel a poté vzrostla na přibližně 63,5 dolaru.

V březnu náměstek ministra financí Vladimir Kolyčev uvedl, že ministerstvo vidí průměrnou cenu ropy v roce 2025 blíže k 60 dolarům. V důsledku toho podle něj může rozpočtový deficit vzrůst o 1 % HDP (pro letošní rok rozpočet zahrnuje ukazatel 0,5 % HDP). Cena však může být ještě nižší. V březnu byla průměrná cena Uralu podle ministerstva hospodářského rozvoje 58,99 dolaru za barel a průměrná cena Brentu byla 72,5 dolaru za barel, uvádí LSEG. To znamená, že sleva Uralu vůči Brentu činila 13,51 dolaru, a pokud bude zachována, může nyní ruská ropa stát asi 50 dolaru nebo dokonce méně.

To je jen nejnižší úroveň, která byla pozorována od začátku války rozpoutané Vladimirem Putinem. V prvních třech měsících roku 2023 činila průměrná měsíční cena Uralu započtená o daně přibližně 49 dolaru za barel. Ale pokud pak rostla spolu se světovými cenami, nyní nejsou žádné významné důvody k optimismu. "Rozsah výprodeje naznačuje, že trh započítává výrazný pokles poptávky kvůli rostoucím obavám z recese," píší analytici ING. Současné cenové hladiny naznačují pokles průměrné denní poptávky o 1 milion barelů do konce letošního roku, v důsledku čehož se poptávka do konce roku nezmění ve srovnání s rokem 2024, domnívá se ING.

Cena ropy Brent se nyní pravděpodobně bude pohybovat v rozmezí 60-65 dolaru za barel - to však není bez zhoršení fundamentálních faktorů, říkají analytici BCS Express.

V březnu, ještě před kolapsem světového trhu, Rusko již vybralo o 15 % méně daní z ropy než o rok dříve. Podle výpočtů agentury Bloomberg založených na údajích ministerstva financí obdržel rozpočet, který tvoří přibližně 30 % příjmů z ropy a plynu, 956,8 miliardy rublů v důsledku zpomalení poptávky v Číně, obecného poklesu světových cen v důsledku rostoucí produkce mimo země OPEC+ a důsledků lednových "rozlučkových" sankcí na ruskou ropu od prezidenta Joea Bidena.

Ve svém únorovém přezkumu rizik varovala ruská centrální banka před hrozbou delšího období nízkých cen ropy, jako tomu bylo v 80. a 90. letech. "Po období vysokých cen ropy v letech 1974-1985 bylo 18 (!!) let nízkých cen," uvedla centrální banka v prezentaci.

Zdroj v angličtině: ZDE

0