Marioneta v červené kšiltovce, aneb jak pan Babiš tančí podle průzkumů

8. 4. 2025 / Fabiano Golgo

Ve starých časech, kdy loutkář tahal za provázky a panáček poslušně kýval hlavičkou, věděl každý, kdo je kdo: mistr měl v ruce nitě, panáček kulil oči a poklonkoval. Nu, dnes je tomu podobně - jen místo dřevěné marionety máme Andreje Babiše a místo provázků máme volební průzkumy. Ještě nedávno - předevčírem! - hlásal pan předseda ANO, že je hrdý trumpista, ba dokonce „chcimír“. Nosil červenou kšiltovku, v níž připomínal amerického strýčka s heslem na čele, a vypadal, že kdyby měl jen příležitost, přimotá i Českou republiku k americké daňové revoluci.

Ale ouha - změnil se vítr, obrátily se grafy a průzkumy zavolaly: „Andrejku, Trump už není v kurzu!“ A co udělá náš drahý podnikatel v politice? Otočí se jako reklamní poutač na parkovišti. Co včera chválil jako "silného lídra", dnes nazývá „šílenstvím“ a „nedemokracií“. A v tom mu nelze upřít jistou obratnost - kdyby byl krasobruslařem, dávno by měl zlatou medaili za piruetu s otočkou o sto osmdesát stupňů.



„Cla jsou špatně,“ říká nyní, a jeho čelo se krabatí starostmi o inflaci a akciové trhy. Člověk by skoro zapomněl, že ještě nedávno chtěl stát po boku Trumpa a Elona Muska v zářivé bezcelní budoucnosti. Ale tak už to bývá: když se v marketingové dílně rozsvítí kontrolka "změň směr", stane se z každého silného lídra pouhá figurka s výměnným čelíčkem.



A aby toho nebylo málo, Andrej Babiš má zvláštní talent vycítit směr, odkud fouká voličský vítr. Když lidé říkají, že Trump už není ten pravý, on najednou ztratí barvy červené čepice a objevuje v sobě zarytého evropana, odpůrce cel a nositele zdravého rozumu. A samozřejmě - jak jinak - vše dělá „pro lidi“.



Kdybychom si snad chtěli zahrát hru „Najdi Babišův názor“, bylo by zapotřebí přibalit kompas, anemometr a pravidelné sledování průzkumů veřejného mínění. Jinak se lehce stane, že zatímco my si myslíme, že je vpravo, on už s úsměvem mává vlevo - a to vše v rytmu chytlavého politického tance zvaného "marketingová mazurka".



Nu což. Člověk si aspoň připomene, že v politice je stálost vzácnější než růže v lednu.

