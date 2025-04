Vyvraždění zdravotníků v Gaze je jen nejnovějším případem v dlouhé historii Izraele, který neustále mění své výpovědi o zabíjení civilistů

9. 4. 2025

Poté, co koncem minulého měsíce izraelské síly zabily 15 palestinských zdravotníků a pracovníků civilní obrany, začal Izrael známým způsobem zapírat, konstatuje Peter Beaumont



Změna výpovědi Izraelských obranných sil ohledně zabití 15 palestinských zdravotníků a pracovníků civilní obrany je součástí dlouho známého vzorce v případech izraelského zabíjení civilistů.



IDF nejprve popírají, že by se na činu podílely. Někdy - v souvislosti s Gazou - naznačí, že jedna z raket Hamásu dopadla mimo svůj cíl, a tak způsobila ty civilní oběti.



V opačném případě izraelská armáda tvrdívá, že zabití byli buď bojovníci, nebo, žre šlo o vedlejší škody způsobené útoky na bojovníky.



V případě zabití slavné palestinsko-americké novinářky Shireen Abu Aklehové, která pracovala pro Al Jazeeru, když v roce 2022 pokrývala protest na Západním břehu Jordánu, došlo k podobnému posunu vysvětlení.



Původně tehdejší izraelský premiér Naftali Bennett naznačoval, že Aklehová „pravděpodobně“ byla zabita palestinskou palbou. O den později izraelská vláda vydala prohlášení, v němž odsoudila „ukvapená“ obvinění, že za zabitím stojí jeden z izraelských vojáků, jako „zavádějící a nezodpovědná“.



Poté pod tlakem svědeckých výpovědí IDF připustila, že byla novinářka zastřelena izraelským vojákem, a uvedla, že nebyla cílem, ale byla zasažena náhodou.



Když se objeví důkazy, které zpochybňují výpověď izraelské armády, historie ukazuje, že IDF následně změní svou verzi a naznačí, že okolnosti nejsou důsledkem vojenských rozkazů nebo systémových problémů, ale „došlo k zabití omylem“ nebo - vzácně - individuálním, nikoli však organizačním zaviněním.



V případě zdravotníků zabitých 23. března bylo původním vysvětlením IDF, když byla těla objevena v masovém hrobě, že jejich vozidla „podezřele postupovala směrem k jednotkám IDF bez světel a nouzových signálů“.



Když se objevily výpovědi svědků a videozáznam z telefonu jednoho z mrtvých zdravotníků, které dokázaly, že tato výpověď není pravdivá a že sanitky jezly se zapnutými světly a zdravotníci měli na sobě odrazové identifikační vesty, Izrael naznačil - aniž by poskytl důkazy -, že šest mrtvých bylo nějakým způsobem spojeno s Hamásem, i když nebyli ozbrojeni.



Minulý týden se brífinky pro izraelská média ustálily na jednom z nejznámějších tvrzení IDF, které se objevilo v průběhu let: tvrzení, že vojáci se cítili být ohroženi a že Hamás používal sanitky k přesunu mužů a zbraní.



Vyvíjející se narativ IDF je v takových případech často podporován tvrzeními proizraelských účtů na sociálních sítích.



V tomto případě bylo na Twitteru zveřejněno video proizraelským účtem, který tvrdiů, že na rozmazaném snímku je vidět, že jeden ze zabitých mohl mít v rukou zbraň. Zkoumání videa německou televizní stanicí DW však usoudilo, že je na něm vidět pouze stín vrhaný světly.



Pokud někteří identifikovali izraelský vzorec zamlžování vražd v průběhu let, existuje také podezření, že to slouží širšímu cíli: zamlžování při zahájení vyšetřování.



A když už IDF zahájí vyšetřování, a to pod záštitou úřadu generálního vojenského advokáta, jeho výsledky jsou často neprůhledné a jen zřídka vedou k nejzávažnějším obviněním.



Podle analýzy izraelské organizace na ochranu lidských práv Ješ Din, která byla zveřejněna v loňském roce, je mechanismus zřízený generálním štábem IDF pro vyšetřování potenciálních válečných zločinů navržen tak, aby se vyhnul odpovědnosti a zároveň vyvolal dojem, že proces probíhá.



Na základě zkoumání „všech stížností předaných armádě“ během velkých izraelských vojenských kampaní v předchozím desetiletí, které provedla organizace Ješ Din, bylo „nejméně 664 stížností předáno ... k přezkoumání“.



Z toho bylo podle organizace „542 (81,6 %) incidentů uzavřeno bez trestního vyšetřování, přičemž ‚pouze 41 incidentů (6 %)‘ vedlo k trestnímu vyšetřování.



To vedlo organizaci Ješ Din k závěru, že „výsledky práce izraelského mechanismu prosazování práva za posledních deset let ukazují, že jen zřídkakdy zahajuje vyšetřování proti vojákům s nižší hodností a zcela upouští od vyšetřování osob s rozhodovací pravomocí na nejvyšších úrovních velení“.



To vše vyvolalo naléhavé otázky ohledně izraelského chování nejen ve známějších kruzích, ale tentokrát i v Německu, v jednom z nejsilnějších podporovatelů Izraele v Evropě.



„Nyní existují velmi závažné otázky ohledně jednání izraelské armády,“ uvedl v pondělí mluvčí německého ministerstva zahraničí Christian Wagner poté, co se objevil videozáznam incidentu týkající se zdravotníků.



„Je naléhavě nutné vyšetřování a vyvození odpovědnosti pachatelů,“ dodal s tím, že úplné vyšetření incidentu by bylo ‚otázkou, která v konečném důsledku ovlivňuje důvěryhodnost izraelského ústavního státu‘.



Jak naznačil Amos Harel v izraelském deníku Haaretz na začátku tohoto týdne, všechny prezentační manévry kolem incidentu možná zastírají krutější pravdu: že všichni Palestinci v Gaze - včetně civilistů - jsou vnímáni jako hrozba, proti níž je třeba použít smrtící sílu.



Před několika dny bylo zveřejněno video, na němž velitel praporu hovoří se svými vojáky v předvečer jejich návratu do enklávy.





„"Každý, na koho tam narazíte, je nepřítel. Pokud někoho identifikujete, zlikvidujete ho."'





Zdroj v angličtině

