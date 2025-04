Cla se citelně dotknou Česka a Babiš, Okamura, Turek i část ODS se radují z Trumpa

Pro MEGA „vlastence“ v červených kšiltovkách ale není kam ustupovat. Jejich oslavné fotky tanečky , jimiž se vyznávají ze své příslušnosti k „MAGA hnutí“, lze těžko vzít zpět, o to hůře lze zakrýt tu zjevnou příbuznost s brutálním populismem, který Trump tak zdařile reprezentuje. Není to jen Babiš a jeho zaměstnanci, je to SPD, Motoristé a další obyvatelé politického suterénu v Česku, kteří se předháněli v tom, aby mohli alespoň nějak dát slabé části českého lektorátu najevo to, že se dostali do blízkosti „silného“ muže s nastřelenými vlasy a oranžovým makeupem, nebo aspoň do blízkosti jeho spolupracovníků . Nebo takový senátor Hraba z ODS, taky se rád pochlubil fotkou v tričku z Trumpovy kampaně . Ano, to je ten pán, který by chtěl kriminalizovat bezdomovectví