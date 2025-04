Otisky prstů nejsou tak jedinečné, jak jsme si mysleli

Umělá inteligence mění obory od umění po medicínu a její vstup do soudního lékařství podtrhuje opakující se téma: sílu technologie zpochybňovat tradice. Pro právní systém založený na otiscích prstů jako nezměnitelném důkazu může být přizpůsobení se tomuto novému paradigmatu stejně složité jako vzory na špičce prstu - a stejně tak plné potenciálu.



Výzkum, vedený studentem prvního ročníku Gabem Guo a inženýry Hodem Lipsonem a Wenyaem Xu, využil hlubokou kontrastní síť trénovanou na databázi 60 000 otisků prstů americké vlády. Umělá inteligence analyzovala páry otisků a rozlišovala vzory, které lidští odborníci po desetiletí přehlíželi. Na rozdíl od tradičních metod, které se zaměřují na „minucie“ (větvení a koncové body), umělá inteligence identifikovala podobnosti na základě úhlů a zakřivení hřebenů v blízkosti středu otisku prstu.Tento nový přístup přinesl 77% přesnost při porovnávání otisků prstů z různých prstů téhož jedince, což se zvýšilo, když bylo analyzováno více otisků dohromady. „Stroj viděl vzory, které lidé po desetiletí přehlíželi,“ vysvětlil Guo. Tento objev by mohl potenciálně způsobit revoluci ve forenzní analýze a nabídnout mocný nový nástroj pro spojování podezřelých s více místy činu.Zjištění však zpočátku čelila značnému odporu. Jeden forenzní časopis premisu rovnou odmítl s odvoláním na „dobře známou“ jedinečnost otisků prstů. Výzkumný tým se nenechal odradit a svůj přístup zdokonalil, až nakonec zajistil publikaci v časopise Science Advances. „Pokud tyto informace převáží misky vah, pak si představuji, že by mohly být obnoveny nevyřešené případy a dokonce by mohli být osvobozeni nevinní lidé,“ argumentoval Lipson.Důsledky studie jsou hluboké. I když to nepopírá hodnotu analýzy otisků prstů, zavádí to novou vrstvu složitosti. Schopnost umělé inteligence identifikovat vnitroosobní podobnosti by mohla pomoci spojit podezřelé s více místy činu nebo přehodnotit nevyřešené případy. Vědci však varují před přehnaným spoléháním se na umělou inteligenci a zdůrazňují její roli doplňkového nástroje.Etické aspekty a omezení zůstávají zásadní. Studie uznává potenciální zkreslení v datové sadě, která postrádala demografickou rozmanitost, a požaduje větší a reprezentativnější vzorky. Právní experti také varují před potenciálním přeceňováním algoritmické jistoty porotci.Výzkumný tým plánuje rozšířit trénink umělé inteligence na miliony otisků prstů s cílem zdokonalit její přesnost. Představují si budoucnost, kde umělá inteligence pomáhá, nikoli nahrazuje, forenzní analytiky. „Toto není konec snímání otisků prstů,“ uvedl Guo. „Je to začátek chytřejší spolupráce mezi lidmi a stroji.“Jak umělá inteligence nadále narušuje různé obory, její vpád do forenzní vědy podtrhuje potenciál technologie zpochybňovat dlouholeté předpoklady. „Ještě více vzrušující je skutečnost, že student prvního ročníku, který nemá žádné zkušenosti s forenzní vědou, může pomocí umělé inteligence úspěšně zpochybnit široce uznávané přesvědčení celého oboru,“ uzavřel Lipson. Právní systém, postavený na základech jedinečnosti otisků prstů, může brzy čelit složité adaptaci na toto nové paradigma, které slibuje jak potenciál, tak hluboké výzvy.