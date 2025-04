AI, AI a i ty?

Pozn. JČ: Během útoku ze 7. října 2023 zabil Hamás asi 1200 lidí a zajal asi 250 rukojmích. Od té doby Izrael zabil více než 50 000 Palestinců, z toho 17 300 dětí.

Hledal jsem si ty informace o konfliktu v Gaze. Historii a tak. Nějak mi nesedí do počtů bajky a zkazky proizraelského dua „SzánthóundBorek.“ Zdroj zásadně Izrael, případně IDF. Na sociálních sítích jim sekunduje fanatické duo „BetlachundCohen“. To má zdroje a komentáře, za které by se nemusel stydět nejeden fašista i s nacistou.

Inu.

Je potřeba provětrat informační kalužinu. A co se tedy nestalo? Tedy stalo. I AI se spiklo. Mám k dispozici základní verzi chatbota. Na víc mi důchod nejbohatších důchodců na světě věru nestačí. Tabulky a čísla nelžou. Jurečka také ne. A Fiala už vůbec.