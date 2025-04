EU v rámci příprav na možný ruský útok vytvoří fond pro nákup zbraní

9. 4. 2025

Ministři financí EU budou diskutovat o vytvoření společného mezivládního obranného fondu Evropský obranný mechanismus (EDM). Podle této myšlenky bude nakupovat zbraně, účtovat účastníkům poplatky za jejich použití a vydávat půjčky. Zároveň se k němu budou moci připojit země mimo EU – například Velká Británie, Ukrajina a Norsko.

Projekt je součástí diskuse o tom, jak financovat přípravy na možný ruský útok, protože Evropa si uvědomuje, že se v bezpečnostních otázkách již nemůže plně spoléhat na Spojené státy. Je třeba poznamenat, že fond umožní přilákat značné prostředky na obranu, aniž by se zvýšila úroveň veřejného dluhu - pro mnoho zemí je to citlivá otázka. Důraz bude kladen na strategické prostředky podpory – drahou vojenskou infrastrukturu a vybavení, které dnes často poskytují Spojené státy. Patří mezi ně společné systémy velení a řízení, satelitní průzkum a komunikace, stíhačky páté nebo šesté generace, protivzdušná obrana a jaderné odstrašení.

Aby stimuloval evropský obranný průmysl, bude EDM nakupovat zbraně od dodavatelů z členských zemí fondu. To by mělo do roku 2030 snížit závislost regionu na Spojených státech. V letech 2020–2024 činil podíl dovozu zbraní do USA do EU 64 % z celkového objemu. Při půjčování účastníkům fondu se bude uplatňovat standardní sazba a dotovaná sazba. Ta má být rozšířena na "frontové" státy, které mají společnou hranici s Ruskem nebo Běloruskem, vysokou úroveň národních vojenských výdajů nebo obojí.

Myšlenka vytvoření fondu patří Polsku, které v současné době předsedá EU. Na její žádost vypracovalo evropské analytické centrum Bruegel popis projektu. Dokument bude projednáván ve Varšavě 12. dubna.

Podle Evropské obranné agentury činily v roce 2024 výdaje EU na obranu 326 miliard eur, což je 1,9 % HDP bloku. V příštích čtyřech letech se plánují zvýšit výdaje. Na začátku března země společenství schválily plán na znovuvyzbrojení Evropy (ReArm Europe) v hodnotě 800 miliard eur, který představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Za účelem implementace této iniciativy byla vytvořena Bílá kniha EU o obraně.

Zdroj v angličtině: ZDE

