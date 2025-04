V souvislosti s varováním před „tsunami demence“ byste měli vědět toto

9. 4. 2025

Když se začteme do nových výzkumů, zjistíme, proč se píší všechny ty alarmující titulky, ale také to, že věda přináší novou naději, píše Devi Sridhar



Alzheimerova choroba a další demence byly v roce 2021 nejčastější příčinou úmrtí ve Velké Británii (následovaly covid-19 a srdeční choroby) a v USA patřily mezi deset nejčastějších příčin úmrtí. Demence je obecné označení pro několik onemocnění, která ničí nervové buňky a poškozují mozek, což vede k potížím s pamětí, myšlením a dalšími kognitivními funkcemi. Za těmito statistikami se skrývá srdcervoucí stav, kdy jsou jedinci (a jejich blízcí) zmatení a dezorientovaní, mají problém rozpoznat rodinu, přátele a pečovatele a ztrácejí schopnost samostatného života. Alzheimerova choroba a další demence byly v roce 2021 nejčastější příčinou úmrtí ve Velké Británii (následovaly covid-19 a srdeční choroby) a v USA patřily mezi deset nejčastějších příčin úmrtí. Demence je obecné označení pro několik onemocnění, která ničí nervové buňky a poškozují mozek, což vede k potížím s pamětí, myšlením a dalšími kognitivními funkcemi. Za těmito statistikami se skrývá srdcervoucí stav, kdy jsou jedinci (a jejich blízcí) zmatení a dezorientovaní, mají problém rozpoznat rodinu, přátele a pečovatele a ztrácejí schopnost samostatného života.





Nedávné studie z celého světa zdůraznily, že počet případů demence bude pravděpodobně dramaticky narůstat. Například analýza 15 000 dospělých Američanů středního věku v časopise Nature Medicine z ledna 2025 zjistila, že u účastníků studie bylo celoživotní riziko vzniku demence po 55. roce 42 %. V podstatě se odhaduje, že u 42 % Američanů starších 55 let se demence nakonec vyvine. To je podstatně více, než zjistily předchozí studie. Autoři uvádějí, že počet dospělých Američanů, u kterých se demence ročně rozvine, se v příštích čtyřech desetiletích zdvojnásobí. Tato čísla jsou závratně vysoká a odpovídají rostoucím obavám v oblasti veřejného zdravotnictví, že s tím, jak bude více lidí žít déle a starší lidé budou tvořit stále větší část populace, bude případů demence dramaticky přibývat a s tím budou spojeny problémy v oblasti zdravotní a sociální péče.



Tyto odhady budoucího tsunami demence jsou však nyní zpochybňovány, neboť údaje ukazují, že v letech 1984 až 2024 klesl počet demencí u dospělých v USA podle věku přibližně o dvě třetiny. Podobný pokles byl zjištěn ve Švédsku, Nizozemsku, Spojeném království a Francii. Řečeno žargonem, ano, absolutní počet lidí trpících demencí stoupá v důsledku stárnutí a zvyšujícího se počtu starších lidí. Přesto se zdá, že v každém věku - ať už je to 50, 60 nebo 70 let - většina studií ukazuje, že míra rozvoje demence v daném věku klesá ve srovnání s tím, co jsme pozorovali v minulosti. Dokážeme žít stále déle, přičemž kognitivní poruchy se stále objevují, ale v pozdějším věku.



Neexistuje jednoduchá odpověď, která by vysvětlila pokles míry demence v závislosti na věku, i když existuje několik hypotéz, například nižší míra kouření, vyšší vzdělání, lepší léčba vysokého krevního tlaku a včasné odhalení kognitivních poruch. Víme, že existují modifikovatelné faktory - to znamená věci, které mohou jednotlivci a komunity udělat, aby zabránili vzniku demence. Komise pro prevenci demence časopisu Lancet odhaduje, že přibližně 45 % případů demence lze předejít, pokud se zaměříme na 14 modifikovatelných rizikových faktorů. Patří mezi ně vzdělání, hypertenze, ztráta sluchu, ztráta zraku, kouření, obezita, deprese, nedostatek fyzické aktivity, cukrovka, vysoká hladina LDL cholesterolu, nadměrná konzumace alkoholu, znečištěné ovzduší a osamělost a traumatické poranění mozku. Příčiny demence jsou složité a zahrnují genetické predispozice, ale existují také významná opatření, která může každý z nás udělat pro zlepšení zdraví svého mozku a oddálení nástupu nemoci.



V posledních několika desetiletích se nám podařilo lépe porozumět těmto rizikovým faktorům a vyvinout politiku a vzdělávání v oblasti veřejného zdraví, které se jimi zabývají. Zaznamenali jsme také obrovský vědecký pokrok v oblasti léčiv. Například v posledních několika letech byly vyvinuty dva nové léky na Alzheimerovu chorobu (donanemab a lecanemab), které podle klinických studií zpomalují postup nemoci - a které vedly k odvážným tvrzením farmaceutických společností, jako je Lilley, že se jedná o „začátek konce“ Alzheimerovy choroby. Vzhledem k vysokým nákladům na léčbu a závažným vedlejším účinkům, které tyto léky mohou způsobit, je třeba opatrnosti, ale i tak to ukazuje pomalý a stálý posun vpřed při řešení této nemoci.



Pokles výskytu demence v jednotlivých věkových kategoriích kontrastuje s výskytem rakoviny, kde se očekává, že výskyt u mladých lidí bude stále stoupat. Čísla označovaná jako „efekt porodní kohorty“ ukazují, že každá skupina lidí narozených v pozdějším věku má vyšší riziko vzniku rakoviny v pozdějším věku. Takže člověk narozený v roce 1990 má vyšší riziko vzniku rakoviny v mladším věku než člověk narozený v roce 1980, který má vyšší riziko než člověk narozený v roce 1970. Například výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku se v zemích G20 mezi lety 1990 a 2019 zvýšil o 70 % u osob ve věku 15-39 let. V některých oblastech zdraví, jako je oddálení demence, si vedeme lépe, v jiných, jako je prevence rakoviny, naopak ztrácíme.



Ano, všichni jednou musíme zemřít a něco v naší mysli nebo těle se časem porouchá, ale cílem veřejného zdraví je odsunout nemoci co nejdále do budoucnosti. Víme, že existují věci, které můžeme udělat pro oddálení demence, a již nyní jsme svědky pokroku, který pravděpodobně souvisí s politikou veřejného zdraví a pokrokem v medicíně. Za titulkem zprávy o tsunami demence se skrývají i dobré zprávy.





Prof. Devi Sridhar je vedoucí katedry globálního veřejného zdraví na Edinburské univerzitě a autorkou knihy Jak nezemřít (příliš brzy).





Zdroj v angličtině ZDE

