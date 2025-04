Vytvořte nová trvalá pracovní místa pro americké univerzitní profesory. Kdy to udělá Česká republika?

8. 4. 2025

„Špičkoví vědci mají pro naši zemi a Evropu cenu zlata.“ Nizozemský ministr školství, kultury a vědy Eppo Bruins



Trump se zaměřuje na americké univerzity jako nikdy předtím. Zde jsou čtyři způsoby, jak jim pomoci, radí Cas Mudde

Příznivci v Evropě mohou nabídnout nové příležitosti a minimalizovat izolaci. Rozhodně se mohou vyhnout tomu, aby situaci ještě zhoršili



Univerzity v USA jsou pod palbou. Zatímco Trumpova administrativa předstírá, že je trestá za údajné dodržování či podporu „antisemitismu“ (tj. demonstrací) proti izraelskému vraždění v Gaze a „protibělošského rasismu“ (tj. iniciativ v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze), skutečným cílem je akademická svoboda a svoboda slova. Tím, že jdou po nejvýznamnějších a nejprivilegovanějších univerzitách, jako jsou Columbia a Harvard, zabíjejí dvě mouchy jednou ranou: získávají hlavní pozornost médií a šíří strach mezi další, mnohem méně privilegované univerzity. Univerzity v USA jsou pod palbou. Zatímco Trumpova administrativa předstírá, že je trestá za údajné dodržování či podporu „antisemitismu“ (tj. demonstrací) proti izraelskému vraždění v Gaze a „protibělošského rasismu“ (tj. iniciativ v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze), skutečným cílem je akademická svoboda a svoboda slova. Tím, že jdou po nejvýznamnějších a nejprivilegovanějších univerzitách, jako jsou Columbia a Harvard, zabíjejí dvě mouchy jednou ranou: získávají hlavní pozornost médií a šíří strach mezi další, mnohem méně privilegované univerzity.



Ostatní svět si toho všiml a začal reagovat, i když většinou bez znalosti specifik amerického akademického prostředí a bez toho, aby se amerických akademiků zeptal, co potřebují. Je zřejmé, že různí akademici čelí různým výzvám - například v závislosti na svém pohlaví a rase, právním postavení, státu, ve kterém žijí, a univerzitě, na které pracují - ale zde je několik návrhů od bílého muže, držitele zelené karty (tedy povolení k trvalému pobytu v USA), který pracuje na veřejné univerzitě ve státě ovládaném Republikánskou stranou.



Je důležité pochopit, jak přesně Trumpova administrativa útočí na univerzity. Na rozdíl od zemí, jako je Čína nebo Turecko, nejsou akademičtí pracovníci (zatím) vězněni a většinu univerzit nebo jejich vedení nepřevzal stát, jako se to stalo v zemích, jako je Maďarsko nebo Turecko. Na veřejné vysoké školy však často dohlíží silně zpolitizované správní rady a existují i jednotlivé případy převzetí univerzit - především New College of Florida. Útok je spíše finanční, ale s jasnými politickými motivy.



Univerzity, které podporují - nebo dokonce tolerují - protesty, výzkum nebo projevy, které jsou v rozporu s preferencemi Trumpovy administrativy, jsou vyšetřovány a jejich federální financování je zmrazeno nebo omezeno. I když iniciativy DEI a výzkumy týkající se klimatického rozpadu nebo genderu a sexuality nejsou technicky vzato zakázány, mohou vést k těžkým finančním následkům pro univerzity, které se do nich zapojí nebo je tolerují. A v neoliberálním akademickém prostředí peníze jsou nesmírně důležité. Správci univerzit jsou zavázáni univerzitním radám, které se většinou skládají z podnikatelů a které si cení finančního růstu více než akademické svobody. Proto bylo zklamáním, i když nepřekvapilo, že se prezidenti Columbie a Harvardu podvolili Trumpovým požadavkům, i když to nezachránilo ani je, ani jejich univerzity.



Vzhledem k tomu, že hlavní hrozba je finanční a USA vynakládají na výzkum a vývoj téměř dvakrát více než EU, je jasné, že ostatní země mohou udělat jen málo. Navíc vzhledem k tomu, že Trumpovu administrativu většinou nezajímají odlišné názory, natož ty zahraniční, a USA jsou příliš silné na to, aby mohly vyvíjet politický nátlak, měli bychom být realisté, co mohou Evropané dělat. Ale i když nemohou zastavit útoky na americké akademické prostředí, mohou různé skupiny pomoci akademikům sídlícím v USA jiným způsobem. Zaměřím se na čtyři skupiny: akademiky, novináře, univerzity a vlády.



Bojkot a petice jsou oblíbenými formami politického protestu akademiků. Na sociálních sítích již mnoho evropských akademiků prohlásilo, že do USA již nebudou cestovat, ať už za prací, nebo za zábavou, přinejmenším dokud bude Trump u moci. Tyto bojkoty sice mají smysl jako forma sebeobrany, ale vzhledem k řadě nedávných zadržení a deportací akademikům v USA příliš nepomohou. Místo toho by mohli poskytnout svou podporu tím, že nabídnou hostování cílených dat a výzkumu na otevřených webových stránkách v Evropě.



Evropští novináři se útokům na Kolumbijskou univerzitu a Harvard věnovali se stejným zápalem jako údajné „levicovosti“ univerzit. Pokrytí útoků na americké akademické instituce je důležité, zejména pokud se přesunou za hranice Ivy League, tedy elitních univerzit na severovýchodě a zahrnou veřejné univerzity ve státech, jako je Florida a Texas. Trumpovu administrativu to však neovlivní. Co však novináři mohou udělat, je být citlivější k situaci amerických akademiků a administrátorů, když je oslovují s žádostí o rozhovor.



Chápu, že těžká situace mých kolegů a mé osoby je pro vás zajímavým příběhem, ale může nám také způsobit další problémy. Vzhledem k tomu, že na mnoha veřejných univerzitách podléhá komunikace prostřednictvím oficiálních e-mailových účtů (a někdy dokonce i univerzitních počítačů) legislativě „otevřených záznamů“, může být vše, co vaši respondenti napíší, zveřejněno a politicky i profesně využito. Proto se dotazovaných přinejmenším zeptejte, zda chtějí komunikovat prostřednictvím svého oficiálního pracovního e-mailu, nebo prostřednictvím soukromého. A buďte si vědomi potenciálních rizik, která by váš příběh mohl pro daného akademika znamenat - opravdu stojí ta „provokativní otázka“ za to, aby váš respondent riskoval?



V poslední době několik evropských univerzit, například univerzita Aix-Marseille ve Francii a Svobodná univerzita v Bruselu, založilo iniciativy, které mají poskytnout útočiště „největším obětem tohoto politického a ideologického vměšování“. Tříleté programy a jednoleté postdoktorské pobyty však nejsou atraktivním ani strukturálním řešením, zejména pokud mají přilákat „vynikající vědce“. Ve skutečnosti se může zdát, že jsou vedeny spíše vlastním zájmem (dobrým PR). Pokud chtějí univerzity něco změnit, alespoň některým jednotlivým akademickým pracovníkům zajistěte, aby mohli pokračovat ve své prosperující kariéře na vaší instituci. A zaměřte svou podporu především na individuálně zaměřené vědce, kteří stejně jako mnozí „špičkoví“ vědci působí spíše na veřejných univerzitách než v Ivy Leagues.



Několik evropských zemí také začalo diskutovat o plánech přivést do Evropy přední zahraniční vědce. Málokdo byl tak přímočarý jako nizozemský ministr školství, kultury a vědy Eppo Bruins, který svou iniciativu obhajoval klasickým holandským merkantilním jazykem: „Špičkoví vědci mají pro naši zemi a Evropu cenu zlata.“ Z podpory akademiků působících v USA by měly těžit i podporující země a instituce, ale nemělo by to být na úkor nizozemských a evropských akademiků. Nizozemská vláda oznámila tuto iniciativu jen několik dní poté, co akademici z univerzit v celé zemi stávkovali na protest proti drakonickým škrtům ve vysokém školství, které provedla tatáž vláda.



EU má fenomenální příležitost přilákat z USA jedny z nejlepších výzkumných pracovníků na světě, ale tyto iniciativy musí být začleněny do mnohem širší strategie pro evropské akademické prostředí a investice do něj. Zpočátku to může přinést prospěch jen některým jednotlivým, vysoce postaveným výzkumným pracovníkům, ale bude to mít ekonomický efekt. Ten by mohl donutit i Trumpovu administrativu ke změně kurzu.





Cas Mudde je profesorem Stanleyho Wadea Sheltona UGAF v oboru mezinárodních vztahů na Georgijské univerzitě a autorem knihy The Far Right Today (Krajní pravice dnes).



