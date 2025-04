Čínu a Rusko se nepodaří rozdělit

9. 4. 2025

čas čtení 20 minut

Mnozí američtí tvůrci zahraniční politiky sní o tom, že se stanou příštím Henrym Kissingerem. Ať už si to přiznají nebo ne, vzhlížejí k němu jako ke vzoru bystré kalkulace národních zájmů, geopolitické prozíravosti a oddanosti diplomacii. Byl lídrem, který uzavíral velké dohody s globálními dopady. A žádný diplomatický manévr není tak typicky kissingerovský, jako otevření USA Číně v roce 1972, píší Michael McFaul a Evan S. Medeiros. Mnozí američtí tvůrci zahraniční politiky sní o tom, že se stanou příštím Henrym Kissingerem. Ať už si to přiznají nebo ne, vzhlížejí k němu jako ke vzoru bystré kalkulace národních zájmů, geopolitické prozíravosti a oddanosti diplomacii. Byl lídrem, který uzavíral velké dohody s globálními dopady. A žádný diplomatický manévr není tak typicky kissingerovský, jako otevření USA Číně v roce 1972,

Jak se velmocenské soupeření opět vyostřuje, dnešní američtí politici mohou být v pokušení pokusit se tento úspěch zopakovat tím, že zorganizují "obráceného Kissingera" – přitáhnou Rusko blíže kvůli vyrovnání sílící Číny, , což je převrácením toho, co Kissinger dělal od roku 1971, kdy působil jako poradce pro národní bezpečnost prezidenta Richarda Nixona..

Ve vlivném dokumentu zveřejněném v roce 2021 Atlantickou radou anonymní autor, bývalý vládní úředník, navrhl, aby Washington "znovu vyvážil své vztahy s Ruskem", protože "je v trvalém zájmu Spojených států zabránit dalšímu prohlubování dohody mezi Moskvou a Pekingem". V prvních měsících se zdálo, že Trumpova administrativa je této myšlence nakloněna. Ministr zahraničí Marco Rubio vyzval Spojené státy, aby "měly vztah" s Ruskem, spíše než aby ho nechaly "stát se zcela závislým" na Číně. Používání "obráceného Kissingera" je také dokonalým alibi pro námluvy prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Američané nemají rádi Putina, ale pokud lze Trumpovo objetí ruského diktátora prezentovat jako pragmatické, reálpolitické nebo jinak kissingerovské, mohli by to akceptovat.

Abstraktně řečeno, odlákání Ruska od Číny za účelem posunu rovnováhy sil ve prospěch Spojených států zní lákavě. Ve skutečnosti je to špatná myšlenka. Nejdůležitější je, že analogie se studenou válkou v 70. letech je chybná. Tehdy Washington rozpoznal a využil, spíše než vyprodukoval, hluboký čínsko-sovětský rozkol ke zlepšení vztahů s Pekingem. Nejenže dnes takové rozdělení neexistuje, ale Peking a Moskva jsou nyní skutečnými strategickými partnery. Jak Putin, tak čínský vůdce Si Ťin-pching považují Spojené státy za největší hrozbu pro své země a vybudovali institucionalizovaný vztah založený na sbližování materiálních zájmů a společných autokratických hodnot. Putin nemá žádný důvod vzdát se rozsáhlé, konkrétní a spolehlivé čínské podpory ruské civilní ekonomice a obrannému průmyslu výměnou za vazby na Washington, které nemusí trvat déle než do konce Trumpova funkčního období, tedy v roce 2028.

Navíc v nepravděpodobném případě, že by Spojené státy mohly odtrhnout Rusko od Číny, by nové sblížení s Kremlem přineslo americkému lidu jen málo skutečných výhod a přišlo by za vysokou cenu pro další americké zájmy. Putin by nikdy nepomohl Spojeným státům odstrašit nebo zadržet Čínu. Místo toho by využil americké touhy po lepších vztazích k tomu, aby proti sobě postavil Washington a Peking při přestavbě ruské ekonomiky a armády. Dokonce i proces dvoření se Moskvě by byl škodlivý, protože jakákoli laskavost, kterou Spojené státy prokáží Rusku, odcizuje Evropu. Z vojenského hlediska má Rusko Spojeným státům mnohem méně co nabídnout než NATO a je ve srovnání s Evropskou unií podřadným obchodním a investičním partnerem. Snaha získat Rusko na svou stranu by znamenala výměnu silného, bohatého a spolehlivého souboru spojenců za slabého, chudého a vrtkavého partnera. Je to výměna, kterou by Kissinger, angažovaný realista, nikdy neudělal.

Historie se vždy nerýmuje

Myšlenka sblížení s Čínou pochází od Nixona, nikoli od Kissingera. Nixon napsal ve Foreign Affairs v roce 1967, než se stal prezidentem, že "jakákoli americká politika vůči Asii se musí naléhavě vypořádat s realitou Číny", že Washington "si prostě nemůže dovolit nechat Čínu navždy mimo rodinu národů, aby tam živila své fantazie, chovala svou nenávist a vyhrožovala svým sousedům".

Nixon mohl vyslovit hypotézu o usmíření, protože Mao Ce-tung, čínský vůdce, měl zájem na tomtéž. Ačkoliv Washington zůstával podezřívavý, že Peking a Moskva tajně koordinují, ve skutečnosti čínsko-sovětské spojenectví skončilo v závěru 50. let poté, co se objevily ostré neshody mezi Maem a sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem. Koncem 60. let byly Čína a Sovětský svaz prakticky ve válce: Boje na jejich severovýchodní hranici kolem ostrova Čen-pao, který se nachází v řece, která oba státy oddělovala, byly tak intenzivní, že Mao v srpnu 1969 dokonce evakuoval politické vůdce z Pekingu. Ve stejné době byla Čína doma pustošena excesy kulturní revoluce. Když tedy Kissinger v roce 1971 poprvé přijel do Pekingu, byla Čína chudá, izolovaná, dysfunkční a bojovala proti Sovětům. Kissinger nepotřeboval přesvědčovat čínské protějšky, aby se od Moskvy distancovali. Bývalí partneři se již rozešli.

Vztahy mezi Ruskem a Čínou dnes nemohou být odlišnější. Není zde žádné rozdělení, které by bylo možné využít. Jistě, Peking v reakci na Putinovu totální invazi na Ukrajinu v roce 2022 jednal opatrně: Spíše se zdržel hlasování, než aby hlasoval proti rezolucím OSN odsuzujícím válku; nikdy neuznal anexi ukrajinského území Moskvou; dosud odmítal poslat do Ruska kompletní zbraňové systémy; a opatrně chodí po špičkách kolem západních sankcí. Tyto postoje Kreml zklamaly, ale nezpůsobily zásadní roztržku. V konečném důsledku to, co Putina a Si Ťin-pchinga spojuje, výrazně převažuje nad tím, co je rozděluje.

Ruští a čínští vůdci mají společnou vizi globální politiky, zakotvenou ve vzájemné oddanosti autokracii a sdíleném nepřátelství vůči Spojeným státům. Obě země se cítí ohroženy demokratickými zeměmi a demokratickými myšlenkami. Putin a Si Ťin-pching neustále kritizovali Spojené státy za podporu "barevných revolucí" ve svých sousedstvích a za práci na zadržování ruské a čínské moci v Evropě a Asii. Věří, že Spojené státy představují největší hrozbu pro vnitřní stabilitu a vnější bezpečnost jejich zemí. Podle jejich názoru má Washington ve světě příliš velkou moc a překročil své možnosti v prosazování demokracie a lidských práv. Chtějí snížit americký vojenský a politický vliv, stejně jako oslabit liberální mezinárodní řád, který Spojené státy ukotvily od 2. světové války – a navzájem se považují za klíčové partnery v tomto úsilí. Sám Trump možná není oddán podpoře demokracie nebo udržování liberálního mezinárodního řádu, ale Putin i Si očekávají, že jeden prezident nevymaže desetiletí americké strategie a tradice zahraniční politiky.

Putin a Si nechtějí jen učinit svět bezpečným pro autokracie; chtějí také utvářet mezinárodní pravidla, normy a instituce tak, aby autokracie a státem řízený rozvoj byly stejně legitimní jako demokracie a kapitalismus, ne-li ještě legitimnější. Aby prosadili svou vizi, jednají oba vůdci prostřednictvím různých multilaterálních organizací, které vylučují Spojené státy, jako je uskupení deseti zemí zvané BRICS a Šanghajská organizace pro spolupráci (SCO), která počítá Rusko a Čínu jako zakládající členy.

Úzké osobní spojení mezi Putinem a Si Ťin-pchingem usnadňuje a posiluje spolupráci jejich zemí. Putin považuje Si Ťin-pchinga za svého nejdůležitějšího partnera ve světě a Si Ťin-pching, jehož otec řídil čínsko-sovětské spojenectví za Maa, má zvláštní náklonnost k Rusku. Oba vůdci se setkali nesčetněkrát. Mají se rádi – nebo pokud ne, jsou velmi dobří v předstírání. Za různých vůdců by bilaterální vztahy mohla brzdit historie zrady a nedůvěry mezi Ruskem a Čínou, přerušovaná ruským dobýváním čínského území, střetávajícími se sférami vlivu, kulturními rozdíly a hraničními spory, avšak osobní vazby Putina a Si Ťin-pchinga tyto možné zdroje napětí neutralizují. Dokud oba muži zůstanou u moci, nedojde k žádnému rozkolu mezi jejich zeměmi.

To vše také umožnilo rychlou expanzi ekonomických a vojenských zájmů mezi Ruskem a Čínou. Během posledních několika desetiletí obě země stále více spolupracují na prodeji energie, investičních dohodách, transferech zbraní, obranných průmyslových projektech a společných vojenských cvičeních. Závislost Ruska na Číně se od totální invaze na Ukrajinu v roce 2022 výrazně prohloubila. V roce 2023 dosáhl bilaterální obchod 240 miliard dolarů, což je nejvyšší hodnota v historii. Poté, co Rusko ztratilo své evropské trhy s ropou a exportem, stalo se závislým na příjmech z prodeje energie do Číny, aby mohlo financovat svou válku. Ruské obranné společnosti dostávají z Číny kritické komponenty pro výrobu nových zbraní. A Čína rychle zvýšila vývoz spotřebního zboží do Ruska, čímž zaplnila mezeru po západním zboží. Podle výzkumné společnosti Rhodium Group vyskočil podíl Číny na ruském trhu jen v automobilovém sektoru mezi lety 2021 a 2023 z 9 % na 61 %.

Bláznivá záležitost

Když Trump vyhrožoval anexí a novými cly, zakalil vody velmocenského soupeření šokující rychlostí tím, že si znepřátelil nejbližší spojence Spojených států, zejména ty v Evropě a Severní Americe. Trump se také pokusil ucházet o Putinovu přízeň tím, že smetl ze stolu členství Ukrajiny v NATO; hlasováním s Ruskem, Severní Koreou a dalšími darebáckými státy o rezolucích OSN týkajících se války na Ukrajině; trváním na tom, aby Ukrajina postoupila území Rusku a ukončila tak válku; a naznačováním zrušení sankcí proti ruským společnostem ještě předtím, než bude uzavřena mírová dohoda. Zbytečné odcizení spojenců oslabuje americkou moc a vliv ve světě – a přímo jde proti principům reálpolitiky Kissingerova stylu. Trumpova dychtivost poskytnout Putinovi rozsáhlé ústupky také signalizuje, že považuje vztahy USA s Ruskem za důležitější než vazby na Ukrajinu nebo zbytek Evropy.

Není překvapením, že Putin již využívá Trumpovy touhy po přátelství. V březnu, poté, co Trump nabídl Rusku několik ústupků jako pobídku pro Putina k podpisu dohody o příměří, Putin požadoval více, včetně požadavku, aby Washington zastavil dodávky zbraní na Ukrajinu a sdílení zpravodajských informací s ní a aby byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolán z funkce. Při soukromých setkáních s představiteli Trumpovy administrativy může Putin a jeho tým flirtovat s využitím spolupráce se Spojenými státy k vyvážení Číny. Ale všechno to bude hra. V Si Ťin-pchingovi má Putin stabilního ideologického, vojenského a ekonomického partnera. Neopustí tento vztah kvůli nějakému vágnímu příslibu lepších vztahů se Spojenými státy.

Putinovo vnímání Spojených států jako největšího nepřítele se rodilo desítky let a je nepravděpodobné, že se nyní změní. Jeho poradci a propagandisté stále prosazují stejný základní názor. Ačkoli ruský vůdce může věřit, že Trump chce užší vztahy, nebude si myslet totéž o americkém zahraničněpolitickém establishmentu. Chápe, že americký prezident má významný vliv, ale ne úplnou kontrolu nad tvorbou americké zahraniční politiky. Viděl, že Trump během prvního funkčního období nedokázal Moskvě přinést hmatatelné výhody, jako je zrušení sankcí vůči Rusku nebo přerušení americké vojenské pomoci Ukrajině. Poté co Putin zahájil svou totální invazi na Ukrajinu, začala americká veřejnost k ruskému autokratovi ještě více nedůvěřovat. Pokud se Trump pokusí odtrhnout Putina od Si Ťin-pchinga, silný domácí protivítr omezí jeho možnosti.

Putin navíc ví, že Trump bude prezidentem jen čtyři roky a může mít kontrolu nad Kongresem jen dva roky, zatímco Si by mohl Číně vládnout deset let nebo déle. S tak malou podporou USA mimo Trumpa pro proruský obrat by Putin očekával, že jakékoli sbližování rychle skončí. Dokonce i sám Trump je nespolehlivý. Je určitě nevyzpytatelnější než Si Ťin-pching. Například Trumpova samozvaná spřízněnost se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během jeho prvního funkčního období se neposunula dál než k výmluvným dopisům a dvěma neúspěšným summitům; nezpůsobila žádný významný posun v americko-severokorejských vztazích.

Putin ví, že Trump se nemůže přiblížit k tomu, aby mu nabídl tolik jako Si Ťin-pching. Washington nemůže zaplnit mezery, které by Rusku zůstaly, pokud by zrušilo strategické partnerství s Čínou. Například Spojené státy nenahradí čínské kontrakty na ruskou energii, protože země je již soběstačná. Američtí politici a obranné firmy se také budou velmi zdráhat obnovit ruské vojenské a obranné průmyslové kapacity. A vzhledem ke ztrátám, které utrpěly z předchozích investic v Rusku, špatnému právnímu státu v dnešním Rusku a strachu z obnovených sankcí, pokud Putin znovu napadne Ukrajinu nebo jinou zemi, budou americké soukromé banky a společnosti váhat s opětovným vstupem do ruské ekonomiky.

Pokud se zdá, že Trump dělá pokroky s Putinem, Si má karty, kterými může hrát, aby udržel Rusko v náručí. Čína by mohla rychle rozšířit spolupráci s Ruskem v oblasti fosilních paliv, například dokončením projektu Síla Sibiře 2 na zemní plyn, který se roky odkládá. Peking by také mohl zvýšit pomoc ruské obranné průmyslové základně. A existuje spousta způsobů, jak by Peking mohl zpřísnit svou diplomatickou spolupráci s Ruskem v OSN a v klíčových regionech společného zájmu, jako je Blízký východ a Latinská Amerika.

Nákladný obrat

Když Kissinger a Nixon na počátku 70. let přitáhli Čínu blíže ke Spojeným státům, dali tím Washingtonu páku při vyjednávání se Sověty o kontrole zbrojení, širším uvolňování napětí a dalších věcech. Později, po normalizaci americko-čínských vztahů (a invazi Moskvy do Afghánistánu v roce 1979), Spojené státy a Čína založily společné zařízení pro monitorování sovětských jaderných a raketových testů a začaly spolupracovat v oblasti obrany. Když Čína v 80. letech otevřela svou ekonomiku světu, americké podniky a spotřebitelé těžili z růstu čínského výrobního sektoru. Neexistují žádné paralelní výhody dnešního partnerství USA s Ruskem.

Putin a Rusko mají jen málo co nabídnout, co by sloužilo americkým bezpečnostním zájmům, a to, co mají, nevyužijí. Účelem nalákání Moskvy na svou stranu by bylo oslabit pozici Pekingu, včetně schopnosti projektovat vojenskou sílu do svého sousedství. Od ruských ozbrojených sil, které se na Ukrajině sotva udržely, se však nedá očekávat, že by Číně poskytly mnoho. I kdyby Rusko vybudovalo svou armádu, Putin by ji nikdy nenasadil proti Číně. Ani by neumístil další ruské vojáky, rakety nebo lodě, aby odstrašil čínskou agresi v Asii.

Na diplomatické frontě Putin ví, že úplné sblížení se Spojenými státy není na stole. Západní partneři Washingtonu nikdy nebudou souhlasit s pozváním Ruska do Evropské unie nebo NATO, nebo dokonce s opětovným vstupem do G7. Z tohoto důvodu se Moskva nevzdá pozice, kterou má nyní, tím, že vystoupí z BRICS, SCO nebo jiných klubů ukotvených Pekingem. Tvůrci politik snící o novém americko-ruském partnerství by mohli věřit, že Putin by mohl pomoci izolovat Čínu v Radě bezpečnosti OSN. To samo o sobě však pro Spojené státy nemá velkou cenu, protože Peking má v tomto orgánu stále právo veta.

Moskva také nemůže Washingtonu učinit přesvědčivou ekonomickou nabídku. Spojené státy jsou čistým vývozcem fosilních paliv a nepotřebují další dovoz energie z Ruska. Putin by mohl americkým firmám nabídnout všechny druhy nových investičních příležitostí, ale tyto firmy se spálily už dříve, když se pokusily podnikat v Rusku. Například ropná a plynárenská společnost ExxonMobil podepsala multimiliardový společný podnik s ruskou státní energetickou společností Rosněfť, aby jej ukončila poté, co Putin v roce 2022 napadl Ukrajinu. Varovné příběhy vyprávějí o amerických podnikatelích, kteří se snaží chránit svá vlastnická práva a někdy i svou osobní svobodu uprostřed bezpráví ruského systému. Diplomatické tání tedy pravděpodobně v dohledné době nepřinese významné materiální výhody.

Jak již ukázala jednání o příměří na Ukrajině, Putin nemá zájem vzdát se čehokoli zadarmo nebo dokonce poté, co obdrží významné ústupky. Určitě by od Washingtonu požadoval hodně, aby se odvrátil od Pekingu. Předání ruské kontroly nad celou Ukrajinou by bylo jedním z nich. Stažení amerických vojáků z Evropy a oslabení, možná dokonce opuštění NATO by mohlo být dalším. Poté, co Putin v roce 2024 podepsal novou obrannou smlouvu se Severní Koreou, mohl by dokonce žádat o změny v rozmístění amerických vojenských sil v Jižní Koreji, o kterých Trump hovořil již během svého prvního funkčního období.

Snaha o užší vztahy s Ruskem by přišla za vysokou cenu pro vztahy Spojených států s jejich důvěryhodnějšími a schopnějšími partnery. Úplné objetí Moskvy by vyslalo šokové vlny mezi americké spojence v Evropě a Asii, což by dále podkopalo důvěryhodnost těchto aliancí v době, kdy je mnoho zemí již znepokojeno americkými závazky. Spojenci by mohli přestat nakupovat americké zbraně, přestat sdílet zpravodajské informace a omezit obchod se Spojenými státy a investice v nich. Evropské země by dokonce mohly vytvořit novou alianci, která by vyloučila Washington. Některé nejaderné země, zejména v Asii, by se mohly rozhodnout vybudovat vlastní jaderné arzenály, pokud by viděly zpřísnění americko-ruských vztahů jako známku toho, že Spojené státy již neupřednostňují bezpečnost zemí pod svým jaderným deštníkem.

V konečném důsledku je snaha odtrhnout Rusko od Číny jak nemoudrá, tak špatná. Bylo by to neprozíravé především proto, že by to Putinovi předalo nebezpečné množství moci. Moskva by se stala klíčovým hráčem v soupeření mezi Pekingem a Washingtonem, s vazbami na obě země a prostorem k manévrování ve svůj prospěch. Spojené státy by řešily jeden z klíčových Putinových geopolitických problémů: Jeho nadměrnou závislost na Číně a omezený vliv na Peking. Chovat se hezky k Moskvě by také bylo špatné. Znamenalo by to schvalovat Putinovy odporné, násilné akce na Ukrajině i doma, kde Putin prohloubil diktaturu zatýkáním demonstrantů, aktivistů a opozičních lídrů, včetně Alexeje Navalného, Putinova nejhrozivějšího politického oponenta, jehož loňská smrt v ruské trestanecké kolonii vyvolala podezření ze zapojení Kremlu. Přijetí takového vůdce nestojí za omezené zisky z jeho využití k vyvažování Číny. Čím dříve si američtí politici uvědomí, že tato strategie nebude fungovat, tím lépe jak pro americké zájmy, tak pro integritu amerických hodnot.

Zdroj v angličtině: ZDE

0