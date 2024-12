Česká televize neplní své základní poslání

6. 12. 2024 / Bohumil Sláma

čas čtení 4 minuty

Veřejnoprávní média si stát zřizuje, aby mu sloužila. Důležité je, jestli jde o stát demokratický, polodemokratický, pseudodemokratický nebo autokratický. Média vždy hrají značnou, mnohdy rozhodující roli. Ta přetrvávající jsou sice v posledních letech vytlačována sociálními sítěmi, jejich význam je však stále značný. Politici i řadoví lidé jim proto věnují velkou pozornost. Prvořadým úkolem veřejnoprávních médií demokratických zemí je dodávat pravdivé informace, vzdělávat a kultivovat.

Když posloucháte Názory a argumenty na ČRo Plus, téměř nikdy tam nenarazíte na vyslovené demagogie či lži. Čt je prostoupená liberalismem, který umožňuje prezentovat se i lhářům a populistům. Lze jí ovšem vytknout i řadu dalších věcí:





1. Příliš se přizpůsobila současné postfaktické době, tlaku komerčních médii a převažujícímu konzumnímu způsobu života dnešních lidí. Výmluvným příkladem je kanál ČT art, v němž jsou hodnotné pořady v evidentní defenzívě. Je to sice obtížné, avšak je možné vysílat pořady na úrovni, které diváky zaujmou a které jim přitom dají něco kladného.





2. Do zpravodajských relací pouští hlavně politiky a stoupence stran, které jsou v parlamentu, přičemž i v ostatních stranách a hnutích existují lidé, kteří mohou poskytnout divákům leccos přínosného. Je to tak zavedeno, takže to vypadá, že je to v pořádku, ale není tomu tak. Zde je snad až křiklavým příkladem absence soudných, byť méně výrazných politiků, například Zelených. I proto se naši občané stran ekologie názorově liší od občanů našich vyspělejších rakouských a německých sousedů.





3. Spory mezi politiky a jejich stoupenci obvykle nabírají podobu fotbalového zápasu. Zvyšuje to sice sledovanost, ale ku prospěchu věci to není. Rčení „ať si každý vybere“ je v tomto případě mylné. Především to rozděluje společnost, což je mimořádně vážný problém. Jak to řekl Masaryk, „bez shody v základních otázkách nebude silné republiky“.





4. Neúměrný prostor poskytuje ekonomice. Je sice důležitá, ale „čeho moc, toho příliš“. Zvláště, pokud se ekonomičtí odborníci vyjadřují složitě a zdlouhavě, takže jim řadoví lidé dobře nerozumějí a vyberou si z toho pramálo. A ekonomové mají vesměs zúžený pohled - ekonomika a zejména makroekonomika je nebo by měla být především společenským, tj. humanitním oborem. Je prokázáno, že materiální blahobyt neznamená šťastný život. Protože se naše společnost nevyvíjí optimálně celkově, nevyvíjí se optimálně ani ekonomicky.





5. Je nenápadně, „tiše“ pravicová. Demokracie ovšem má být již ze své definice středová až mírně levicová, neboť má sloužit všem. Musí potlačovat jak pravici, tak extrémní levici. Pravice, aby se udržela, nutně zkresluje, zamlčuje a lže. Jelikož má větší finanční prostředky než levice, může si dovolit platit ty nejvýmluvnější obhájce. Proto jsou u nás po pětatřicetileté „demokracii“ neúnosně velké rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi.





6. Značný prostor poskytuje představitelům ANO (Babiš zájem o chudé lidi jen předstírá) a ODS, tedy stran „silných kluků“ (a holek). Proto u nás poprvé v dějinách k pravici inklinují i mladí lidé.





7. Příliš se bojí cenzury, přičemž existuje cenzura škodlivá i prospěšná. Demokracie je svou podstatou křehká, je v neustálém ohrožení, a proto se proti němu za určitých - přesně vymezených podmínek - musí bránit i tvrdě.





8. Nedostatečně odsuzuje korupci a klientelismus.





9. Má příliš velký a různorodý tematický rozsah a příliš velký počet zaměstnanců. V době, kdy jí úspěšně konkurují sociální sítě, by se měla omezit na nejlepší a nepřínosnější pořady. Řídit se heslem „bavit a učit“. Měla by vyloučit jakékoli reklamy, protože diváky obtěžují a zejména omezují jejich kritické myšlení, neboť jsou vždy více nebo méně klamavé.





10. Neměla by zvyšovat poplatky, ale naopak je zrušit. Stát to unese a bude mu to ku prospěchu. Má podporovat morálku, kultivovat a vzdělávat, což je pro něj prokazatelně ekonomicky to nejrentabilnější.





Česká televize potřebuje zásadní reformu - potřebuje to stát i my jeho občané.





























































