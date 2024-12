Sýrie: Týmy civilní obrany vyšetřují skryté podzemní cely v děsivé Asadově věznici

9. 12. 2024

„Až do dneška jsem neviděl slunce,“ říká propuštěný vězeň



Na pozadí rychlého povstání, které zachvátilo Sýrii a vedlo ke svržení prezidenta Asada, byly propuštěny desítky tisíc lidí držených v tamních věznicích, informuje agentura Associated Press.



Mezi propuštěnými, kteří získali kontrolu nad povstaleckými silami, byl i vězeň Bašár Barhúm, 63letý spisovatel, který měl být v neděli popraven.



„Až do dneška jsem neviděl slunce,“ řekl poté, co se nevěřícně procházel ulicemi Damašku. „Místo toho, abych byl zítra mrtvý, díky Bohu, mi Bůh dal novou chuť do života.“



Videa široce sdílená na sociálních sítích ukazovala desítky vězňů, kteří po propuštění povstalců běželi slavit, někteří bosí a jiní jen málo oblečení.



Syrské věznice jsou nechvalně známé svými drsnými podmínkami. Mučení je systematické, konstatují skupiny na ochranu lidských práv, informátoři a bývalí vězni. Ve více než dvou desítkách zařízení provozovaných syrskou rozvědkou i na dalších místech byly zaznamenány tajné popravy.



Nechvalně proslulá syrská věznice Sednaja



S pádem brutálního režimu Bašára Asada se otevřely dveře nechvalně proslulých věznic v zemi, včetně zařízení Sednaja, které je popisováno jako „lidská jatka“.



Po celé zemi se z cel vyhrnuli vězni, zmatení a jásající.



Není však jasné, zda jsou všichni zadržení na svobodě.



Od začátku krize v Sýrii v roce 2011 se věznice Sednaja, která se nachází asi 30 kilometrů od hlavního města, stala konečnou stanicí jak pro pokojné odpůrce úřadů, tak pro vojenský personál podezřelý z opozice vůči režimu.



V pondělí syrské síly civilní obrany Bílé přilby uvedly, že vyšetřují tvrzení o „skrytých podzemních celách“ ve věznici, v nichž by podle svědectví přeživších mohou být zadržováni další vězni.



Bílé přilby uvedly, že nasadily pět specializovaných záchranných týmů, které se skládají z pátracích a záchranných jednotek, specialistů na vylamování zdí, posádek na otevírání železných dveří, jednotek vycvičených psů a zdravotníků, uvedla skupina v příspěvku na Twitteru.

Izrael prohlásil, že provedl nálety na „strategické zbraňové systémy“ uvnitř Sýrie a že operace pozemních jednotek na syrském území byly „omezeným, dočasným“ krokem, zatímco Kreml uvedl, že Vladimír Putin osobně udělil Bašáru Asadovi azyl.



V projevu v Jeruzalémě izraelský ministr zahraničí Gideon Saar uvedl, že „jediným naším zájmem je bezpečnost Izraele a jeho občanů ... proto jsme zaútočili na strategické zbraňové systémy, jako jsou například zbývající chemické zbraně nebo rakety dlouhého doletu a rakety, aby se nedostaly do rukou extremistů“.



Již dříve izraelská armáda zveřejnila fotografie jednotek IDF operujících v oblasti hory Hermon, která se nachází severovýchodně od Golanských výšin, sporného území, které Izrael zabral Sýrii v roce 1967 a jednostranně anektoval v roce 1981.

Podle listu The Times of Israel Saar poté, co Izrael zaútočil leteckými údery na místa uvnitř Sýrie, řekl: „Jediným naším zájmem je bezpečnost Izraele a jeho občanů ... proto jsme zaútočili na strategické zbraňové systémy, jako jsou například zbývající chemické zbraně nebo rakety dlouhého doletu a rakety, aby se nedostaly do rukou extremistů.“



izrael bombardováním cizích zemí drsně porušuje všechny mezinárodní úmluvy.



Arabské státy se budou snažit odvrátit hrozbu opětovného rozpoutání syrské občanské války tím, že zahájí otevřený dialog se všemi silami na místě, aby zajistily, že případné změny budou zahrnovat všechny Syřany bez ohledu na etnickou příslušnost, uvedlo katarské ministerstvo zahraničí.







Zdroj v angličtině ZDE

