Psychóza těch, kteří zvolili Trumpa, je zvrácenější než ta, která přivedla k moci Hitlera

Nezvládnutá psychická dynamika

Každý člověk hledá co nejčastější a nejintenzivnější vnitřní psychické uspokojení, ideálně s co nejmenšími „náklady“. Tento proces může být motivován nevědomými tendencemi, které ignorují etické normy, pravdivost nebo dlouhodobé důsledky. Touha po jednoduchých řešeních a pohodlné realitě vytváří prostředí, kde pravda ustupuje emocím a manipulacím.

Příkladem této dynamiky je reakce na environmentální krizi, kdy lidská touha po stále větší hojnosti vede k nekonečnému růstu a drancování zdrojů planety s konečným vyústěním v environmentální kolaps. Tato realita je nepříjemná a její řešení vyžaduje vědomou změnu chování. Většina lidí se však rozhodne pro nevědomé strategie: popření problému, hledání viníků a přiklonění se k lžím, které posilují jejich falešné představy o vlastní důležitosti. Lidé nechtějí cítit, že jsou spoluzodpovědní za stále pravděpodobnější zánik vlastních pokolení. Tato nepřijatelnost je evolučně daná. Mají tedy dvě možnosti: složitě se proměnit ve vědomou, ekologicky se chovající bytost a aktivně se účastnit boje za rovnovážnější společnost, nebo se přesvědčit (nechat se ovládnout nevědomými, iracionálními hybateli), že vše je jinak a že oni jsou oběťmi lží těch, kteří jim podsunuli reálně neexistující klimatickou krizi. Z pachatele se tak stává vzdorující hrdinská oběť. Není třeba vysvětlovat, která možnost je populárnější. Motoristé vám ji vysvětlí, včetně toho jak ji s guru Klausem chtějí využít.

Podobnými mentálními zkratkami se samozřejmě ztrácí schopnost kolektivně správného a racionálního jednání. Místo uznání reality a hledání řešení se mnozí uchylují k popírání vědeckých důkazů, vytváření spikleneckých teorií a polarizaci. Tento chaos podporuje radikální ideologie, které slibují jednoduchá, byť destruktivní řešení. “Zaplavíme trh levnou ropou a plynem” křičí nový Americký prezident a podvědomí jeho budoucích otroků se raduje. V jejich hlavách se selektivně zobrazuje jen levnější tankování do aut, ne neudržitelnost tohoto počínání.

Možná je skutečně nejpodstatnější to, jak nesmyslné a zvrácené narativy daná společnost obecně vyznává a normalizuje. Německé obviňování toho že za vše mohou židé je méně bizarní než směs republikánských šíleností která utvářela kampaň nedávných prezidentských voleb. To že Demokraté budou Americkým rodičům vracet ze škol děti s přeoperovaným pohlavím bez jejich souhlasu je totiž tak absurdní, že “nudné” židovské spiknutí bledne závistí.

Historické paralely

Jung v roce 1936 varoval před „procitnutím“ Wotana, archetypálního boha bouře a chaosu, který symbolizoval nevědomé síly vůle k moci. Německo té doby se ocitlo v situaci, kdy jednotlivci ztráceli své individuální vědomí, nahrazené masovým psychologickým fenoménem. Hitler, jako zosobnění kolektivního stínu, se stal vůdcem mas, které hledaly řád, ale podlehly nevědomým destruktivním silám.

Stejně tak dnešní Amerika, rozdělená polarizací, hledá řešení ve silném vůdci, který nabízí jednoduché (a obdobně iracionální) odpovědi. Tento proces ale není veden vědomým rozhodováním, ale podvědomím, které řídí frustrace a strach. Ti, kteří s nimi pracují, manipulují masy stejně jako dříve. Hitler měl svého Goebbelse, Trump má svého Muska, který zneužíval svou sociální sítě a její algoritmy k masivnímu šíření dezinformací, polarizaci společnosti a podpoře narcistického psychopata. Iracionální mystikou posedlí Hitlerovi elitní fašisté byli mainstreamoví břídilové oproti iracionálně konspirační Trumpově administrativě. Nová doba přinesla nové nástroje, ale iracionální psychóza mas a těch co je ovládli zůstává stejná. Amerika je na počátku svého utrpení daného aktivací nevědomého Stínu (temné stránky lidské povahy). Když jsou jednotlivci přemoženi kolektivními emocemi, ztrácí svou schopnost racionálně jednat a mohou se stát součástí destruktivních masových pohybů.

Historie se totiž opakuje v obměnách, které ztěžují rozpoznání jejich parallel a nebezpečí. Novým globálním Goebbelsem tak není sadistický vrah, ale zajímavý a zábavný majitel sociální sítě, využívající tento nástroj k šíření své vlastní psychózy. Elon Musk opakovaně zneužíval svou síť k šíření dezinformací, polarizaci společnosti a k podpoře narcistického psychopata, u kterého usoudil že nejlépe uspokojí jeho vlastní nevědomé hybatele, psychopata který se i díky jeho síle a technologii stal americkým prezidentem. Prezidentem, který za to výměnou převede další kus státního koláče do jeho rukou. Tento nový způsob manipulace veřejností ukazuje, jak snadno může být moderní technologie použita k destabilizaci demokratických hodnot s nepředstavitelnými následky. Předání funkcí státu nenasytným psychopatům je kolektivní sebevraždou kterou nepáchá nejen Amerika. A to teprve AI nastupuje na scénu. Až demokracie zemře i ve své poslední baště, svět se propadne buď do brutální tyranie a nebo do chaosu proti kterému byl středověk dobou lásky a míru. Síly destrukce měly dost času růst a odpočívat zatímco lidské vědomí okupovaly pomíjivé materialistické radosti konzumního člověka blahobytné doby. Jen občas nějaký člověčí papiňák prasknul protože náhražky nefungovaly a tak spáchal např. nějakou masovou vraždu, jako by problém nebyl v jeho hlavě ale v nevinných obětech.

Masová psychologická dynamika

Kolektivní psychika mas má silný destruktivní potenciál, který trochu paradoxně vychází z pocitu individuální bezmoci. Vůdce, který nejvíce odráží nevědomé aspekty kolektivu, může získat moc. Jung tuto dynamiku popsal jako proces, kdy jednotlivci promítají svůj stín na vůdce, který se stává zosobněním jejich nejhorších obav i tužeb. Individuální bezmocnost často vede k projekci vlastní frustrace na vnější objekty (například na "nepřítele" nebo "jiné skupiny"). Tím se nevědomé impulzy přesouvají na kolektivní úroveň, kde nabývají enormní síly. Jung tuto dynamiku spojoval s fenomény, jako jsou masová hnutí, politický fanatismus nebo války. Pocit bezmoci u jednotlivce se tedy paradoxně transformuje v destruktivní kolektivní akci.

Opakování tohoto vzorce s daleko mocnějšími nástroji než byl Goebbelsův rozhlas a film je znepokojivé. Kulturní i ekonomické rozdíly, masové dezinformace a neustálé hledání viníků místo řešení problémů vytvářejí prostor pro nástup nového typu tech-fašismu, smíchaného s největší pravděpodobností s libertariánstvím, které nejlépe může zbořit vše, co drželo ekonomicky nejmocnější psychopaty alespoň na nějaké uzdě.

Jak Jung varoval, hromadění mas vykořeněných z hodnot vede k demoralizaci a často jedině katastrofa může situaci změnit a ukázat a obnažit zlo, které masy ovládlo v plné nahotě, bez líbivých kamufláží a převleků, které na sebe vzalo..

Cesta vpřed ……. a nebo vzad

Existuje jedna (stále stejná) cesta ven: masově uskutečněné vědomé zpracování vlastní psychiky, přijetí odpovědnosti za svůj život a odmítnutí jednoduchých řešení nabízených destruktivními ideologiemi. Historie nás varuje, že ignorování těchto lekcí vede k opakování tragédií. (Tato cesta je v kontextu doby málo reálná. Existuje možnost jak tuto dobrovolnou individuální snahu nahradit, ale o tom až někdy příště.)

Pokud například aktivní prodemokratická menšina v USA dokáže odolávat tech-fašistické autokracii, která se na ně valí, a přesvědčí alespoň některé zmanipulované, že byli obelháni (jak mohou vidět na vlastních peněženkách a zmizelém zdravotním pojištění), mohou se USA nakonec vyhnout cestě, která vždy vedla k historickým tragédiím. Budoucnost společnosti nyní závisí pouze na odvaze jednotlivců a prodemokratických skupin, jejichž úkolem bude aktivně vysvětlovat situaci i to, že společnost musí čelit primárně vlastním stínům a hledat udržitelné, vědomé způsoby řešení problémů. Bude zásadní pro celý svět, jak se Američané postaví svým novým „elitám“ (je skutečně absurdní používat tento termín u mentálně velmi zdevastovaných konspiračních a psychopatických individuí, kteří by spíše patřili do péče psychiatrů). Tyto elity si z papouškování ruské propagandy vystavěly piedestal své nekonečné výjimečnosti a moudrosti. Elity, které jim brzy začnou vládnout, se budou snažit ještě více podkopat demokratické uspořádání a racionalitu ve prospěch dalších podvědomých negativních hybatelů, které jim umožní uchvátit ještě více moci a odvrátit pozornost mas od jejich stále tíživější situace.

Tyto nové americké psychopatické elity, včetně nejbližší prezidentovy rodiny, se nyní cítí velmi neohroženě a otevřeně se např. vysmívají Ukrajině bránící demokratický svět, zatímco se obdivně sklání před silou ruských vrahů, která jejich nemocné psychice imponuje. Trump otevřeně prohlašuje, že by chtěl mít kolem sebe generály jako měl Hitler. Trump vzhlíží k těm, kým by se chtěl stát. Jednoho dne bude chtít svou moc předat po vzoru své oblíbené dynastie Kimů, svému obdobně vyšinutému synovi. I shnilá jablka nepadají daleko od stromu. Tohle vše nejsou náhodné jevy – je to napojení zla na jiné zlo, které jediné dokáže obhájit vlastní šílenství.

„Příklad“ tohoto současného amerického psychopatického konspiračního mentálního propadu ovlivní celý demokratický svět, protože povzbudí stejné síly ve zbytku demokratického tábora. Ani my nejsme více imunní. Neuvěřitelná míra Trumpových lží, podle našich konzervativců typu Vondra, Zdechovský, Fištejn nebo naší proruské „mírotvorné“ levice, prý nic negativního neznamená a je pro ně následováníhodným příkladem, jak se vydat za poptávkou po konspiracemi stále více zdegenerovaných voličů. Nevidí paralelu mezi situací, kdy podle Hitlera za vše mohli Židé, a současným stavem, kdy za vaše neštěstí mohou migranti, co vám údajně sežerou domácí mazlíčky, a demokraté, co vám přeoperují děti. Nevidí, že Ameriku nyní ovládli téměř všemocní psychopaté na úrovni Rudých Khmerů, kteří se už připravují na to, jak budou ničit nepřátelské prodemokratické skupiny jednu po druhé. A to proto, aby:

a) ukojili svou touhu po pomstě silám, které jim kdysi stály v cestě ovládnutí světa

b) našli oběti, které předhodí hladovým vlkům jako viníky jejich hladu.

Naši političtí sebevražední psychopati se k jejich tažení za koncem světa touží přidat, protože těmto silám v sobě nedokážou odolat, domnívají se jízda na archetypálních démonech je doveze k větší moci. Že to bude moc maximálně na ruinách světa jim asi nevadí.

Pokud měl Jung pravdu a míra, objem a masovost iracionálního šílenství v hlavách jednotlivců je tím, co vytváří budoucí události, čekají nás těžké časy. Není náhoda, že internetový Goebbels už útočí na poslední, stejnými silami oslabenou poslední baštu, kterou ještě společně s Ruskými trolími továrnami neovládl a nerozvrátil– tedy EU. Snaha EU regulovat i jeho vlastní lži na jeho vlastní síti eliminuje nástroj, který Musk a jeho spojenci potřebují k nastolení tech-fašismu i v Evropě. Ta by jako demokratický prostor mohla být pro Američany stejně nebezpečným příkladem lepšího života, jako byla Ukrajina pro Rusko a Putina, protože se rozhodla jít cestou demokracie a tak by časem ukázala její výhody nad oligarchií pro řadového občana.

Pokud má jejich tech-fašismus zvítězit navždy, musí zvítězit všude. Konečné řešení demokratické otázky nesnese výjimky. Celá nastupující garnitura amerických psychopatů udělá vše pro to, aby z demokratické a racionální společnosti nezůstalo nikde vůbec nic. Snad se i u nás najdou instituce, jako je brazilský nejvyšší soud, který se Muska a jeho vlivu nebál. Pravděpodobná katarze této situace bude odlišná od druhé světové války, ale méně destruktivní nebude.

To, že na světě je nyní nevratně narušována samotná existence a funkčnost pódia, na kterém se další šaráda tohoto nerovnovážného živočišného druhu bude odehrávat, naznačuje, že předchozí světové války možná ještě nevybudily síly v nás ukryté k jejich maximální intenzitě. A to je každopádně dost děsivá představa.