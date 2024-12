Britské Channel 4 News jmenovány nejlepším zpravodajcem roku

13. 12. 2024

čas čtení 1 minuta

Skvělé vidět, že @Channel4News byly jmenovány nejlepším poskytovatelem zpravodajství roku v rámci British Journalism Awards. v konkurenci tištěných a televizních gigantů. A obrovská gratulace @YousefHammash k získání ceny Marie Colvinové za jeho zásadní práci v Gaze.

Brilliant to see @Channel4News named News Provider of the Year at the British Journalism Awards last night up against print and TV giants. And huge congratulations to @YousefHammash for winning the Marie Colvin Award for his vital work in Gaza. https://t.co/1xywnv5n2L