HRW: Proti záměrné krutosti vůči dětem

17. 12. 2024

Jako se Spojené státy připravují na druhé Trumpovo prezidentství, obhájci lidských práv stále ještě hledají spravedlnost v souvislosti se zločiny spáchanými za prvního prezidentského období Donald Trumpa, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu.



Pravděpodobně nejpozoruhodnější soubor případů týrání se naposledy odehrál v rámci politiky „nulové tolerance“ Trumpovy administrativy, která násilně oddělovala děti od jejich rodin na hranicích USA. Když unikly fotografie dětí umístěných do klecí a objevily se příběhy o dětech ve věku pěti let zadržovaných bez dospělých opatrovníků, skandál otřásl celými Spojenými státy. Jako se Spojené státy připravují na druhé Trumpovo prezidentství, obhájci lidských práv stále ještě hledají spravedlnost v souvislosti se zločiny spáchanými za prvního prezidentského období Donald Trumpa,Pravděpodobně nejpozoruhodnější soubor případů týrání se naposledy odehrál v rámci politiky „nulové tolerance“ Trumpovy administrativy, která násilně oddělovala děti od jejich rodin na hranicích USA. Když unikly fotografie dětí umístěných do klecí a objevily se příběhy o dětech ve věku pěti let zadržovaných bez dospělých opatrovníků, skandál otřásl celými Spojenými státy.



Americká vláda v letech 2017 až 2021 oddělila od rodičů více než 4 600 dětí.



Co je možná ještě více šokující, z těchto 4 600 dětí zůstává 1 360 dětí dodnes nezvěstných. Ani po šesti letech se vládě nepodařilo tyto děti znovu sjednotti s jejich rodiči.



Nová zpráva organizace Human Rights Watch, Texas Civil Rights Project a organizace Lowenstein International Human Rights Clinic na Yale Law School zkoumá tuto Trumpovu politiku a její dopady. Uvádí také konkrétní trestné činy spáchané zejména z hlediska mezinárodního práva.



Americká vláda odmítala, v mnoha případech po několik dní nebo týdnů, zveřejnit okolnosti a místo pobytu oddělených dětí jejich rodičům, což odpovídá definici násilného zmizení. Násilné rozdělení rodiny mohlo rovněž představovat mučení.



Za tyto zločiny nebyl nikdy nikdo pohnán k odpovědnosti a obětem se nedostalo žádné spravedlnosti.



Je zásadní si uvědomit, že se jednalo o záměrnou politiku, nikoliv o hromadu omylů nebo nešťastných důsledků snahy úřadů dělat něco jiného. Krutost Trumpovy administrativy vůči dětem byla záměrná. Trestali děti, aby vyslali vzkaz rodičům: nepřicházejte na USA, nežádejte v USA o azyl - jinak vám uneseme vaše děti a budeme je týrat.



„Musíme odebírat děti,“ řekl generální prokurátor Jeff Sessions v květnu 2018 v telefonátu prokurátorům.



V červnu 2018 soudní příkaz zastavil snahu vlády. systematicky rozdělovat všechny rodiny, které vstoupily na území Spojených států. bez povolení. Soudní příkaz však umožnil rozdělování rodin z jiných důvodů a vláda pokračovala v odebírání stovek dětí rodičům až do konce roku 2019.



Celá epizoda vyžaduje veřejné vyúčtování, omluvu, odškodnění a případné trestní stíhání. Americký Senát by měl přinejmenším při slyšeních o Trumpově nominaci tzv. nastupujících činitelů, odmítnout všechny, kteří se podíleli na rozdělování rodin.





Nikdo přesně neví, co se stane během Trumpovy druhé vlády. V každém případě je však třeba, aby došlo k úplnému zúčtování se závažným porušováním lidských práv za té první.







Zdroj v angličtině ZDE

