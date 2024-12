„Když je má 1,5 milionu Němců, musí na tom něco být": jak se rozjíždí solární energie na balkonech

19. 12. 2024

čas čtení 5 minut



Balkonové solární panely mohou typické domácnosti ušetřit 30 % z účtů za elektřinu a vzhledem k tomu, že vertikální plocha ve městech je větší než plocha střechy, je jejich přitažlivost jasná.



Jejich instalace je snadná a účty za elektřinu jsou nižší. Panely jsou již nainstalovány na zhruba 1,5 metru německých balkonů, kde jsou tak populární, že se pro ně vžil termín Balkonkraftwerk (balkónová elektrárna).



Výrobci uvádějí, že instalace několika 300wattových panelů přinese typické domácnosti až 30% úsporu na účtech za elektřinu. Při nákladech 400-800 eur a bez nákladů na instalaci by se cena panelů mohla vrátit do šesti let.



Ve Španělsku, kde dvě třetiny obyvatel žijí v bytech a instalace panelů na střechu vyžaduje souhlas většiny obyvatel domu, má tato technologie „udělej si sám“ zjevné výhody.



U solárních balkonů není takový souhlas nutný, pokud není fasáda památkově chráněná nebo pokud neexistuje zvláštní zákaz sdružení obyvatel nebo místního úřadu. Navíc pokud instalace nepřesáhne výkon 800 wattů, nevyžaduje certifikaci, která může v závislosti na oblasti stát od 100 do 400 eur.



„Krása solárních balkonů spočívá v tom, že jsou flexibilní, levné a připojují se přímo do domácí sítě pomocí měniče, takže nemusíte platit za instalaci,“ říká Santiago Vernetta, generální ředitel společnosti Tornasol Energy, jednoho z hlavních španělských dodavatelů.



Vzhledem k tomu, že cena solárních panelů stále klesá, jsou podle Vernetty náklady na práci při instalaci často vyšší než cena materiálu.



Stejně jako u všech solárních systémů funguje balkónová energie pouze za denního světla a systém bateriového úložiště může k ceně instalace přidat nejméně 1 000 eur.



Raquel Paule, ředitelka madridské organizace Fundación Renovables, říká, že další možností, jak obejít problém většinového souhlasu, jsou stále populárnější energetické komunity, kde mohou obyvatelé využívat solární zařízení na střechách blízkých škol a sportovních center.



„Energie z balkonů je dalším dílkem skládačky,“ říká. „Jsou dalším krokem k využití zastavěného prostředí k výrobě elektřiny.“



Vernetta říká, že vertikální plocha měst je mnohem větší než plocha střech a že ve Španělsku mají balkónové panely větší prospěch z nízkého zimního slunce než střešní panely.



„Plug-in solar je součástí celé řady možností,“ říká Michael Schmela, ředitel pro průzkum trhu ve společnosti SolarPower Europe, která zastřešuje 320 evropských organizací zabývajících se solární energií.



„Na balkónové energii je zvláštní to, že je tak univerzální a můžete ji instalovat jako součást budovy.



„To je další krok. Technologie existuje, ale musí ji přijmout předpisy a architekti. Existuje tolik řešení a balkónová solární energie je nejnovějším trendem.“



Paule zdůrazňuje, že soběstačnost, ať už v jednotlivých domácnostech, nebo energetických komunitách, je důležitou součástí energetické transformace, zejména pro města, která jsou závislá na vnějších zdrojích přibližně 97 % elektřiny.



„Města se musí stát soběstačnějšími tím, že budou více vyrábět,“ říká. „Energetická transformace zahrnuje změnu z měst závislých na centralizovaném systému s velkými společnostmi dodávajícími elektřinu na více distribuovaný, demokratičtější a participativnější model, a toho se energetické společnosti bojí.“



„Velké energetické společnosti by měly prosazovat obnovitelné zdroje energie, protože sehrály velkou roli v tom, že jsme se do této situace dostali,“ říká. „Místo toho, aby vytvářely překážky, by měly být usnadňovateli tím, že umožní všem přístup k síti, kterou kontrolují.“



Zatímco některá města a regiony nabízejí drobné finanční pobídky, německý boom podpořil nárůst cen elektřiny po ruské invazi na Ukrajinu a rozhodnutí, že sousedé nemají právo vznášet námitky proti balkónovým panelům.



Přestože energie z balkonů tvoří jen zlomek kapacity solární energie, Německo zůstává zdaleka evropským lídrem v instalaci solárních panelů. Stanovilo si cíl získávat do roku 2030 80 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cíl EU je 42 % , což je podle Schmely cíl, kterého bude dosaženo.



Dalšími v pořadí po Německu jsou v oblasti solární energie Španělsko, Itálie a Polsko, zatímco ve Francii získává balkónová energie na popularitě. Mezitím Belgie, která zakázala připojitelná solární zařízení kvůli obavám z neregistrovaných systémů dodávajících energii do sítě, svůj zákaz zruší.





„Solární energie byla po léta nejrychleji rostoucí a nejlevnější v energetickém sektoru,“ říká Schmela a dodává, že nyní je zapotřebí rozvoj baterií a větší provázanost mezi větrnými, solárními a dalšími obnovitelnými zdroji.







Zdroj v angličtině ZDE

