Unrwa bude možná nucena přestat zachraňovat životy v Gaze. Dovolí to svět?

20. 12. 2024

čas čtení 6 minut

Válka proti Gaze a Palestincům je spojena s mimořádným útokem na ty, kteří hovoří nebo jednají na obranu lidských práv, mezinárodního práva a obětí barbarské války. Humanitární pracovníci, kteří po desetiletí slouží válkou postiženému obyvatelstvu, jsou náhle označováni za teroristy nebo sympatizanty teroristů

Rozhořčení nad izraelským pokusem zlikvidovat naši agenturu OSN již z velké části utichlo. V sázce je nyní velmi mnoho, píše Philippe Lazzarini, generální komisař Unrwa



Agentura OSN, která je již tři čtvrtě století pověřena ochranou a péčí o palestinské uprchlíky, Unrwa, kterou vedu, měla být vždy dočasná. S ukončením jejího mandátu se počítalo již při jejím založení. Dnes před námi stojí volba, zda zahodit desetiletí trvající investici do lidského rozvoje a lidských práv chaotickým zrušením agentury ze dne na den, nebo pokračovat v řádném politickém procesu, v němž Unrwa bude nadále poskytovat milionům palestinských uprchlíků vzdělání a zdravotní péči, dokud tyto služby nepřevezmou zmocněné palestinské instituce.



Agentura může být nucena příští měsíc zastavit svou činnost na okupovaném palestinském území, pokud bude provedena legislativa schválená izraelským parlamentem. Zákony by ochromily humanitární pomoc v Gaze a připravily miliony palestinských uprchlíků o základní služby na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma. Rovněž by zlikvidovaly hlasitého svědka nesčetných hrůz a nespravedlností, které Palestinci po desetiletí snášejí.

Bezostyšná snaha izraelské vlády zmařit vůli mezinárodního společenství - vyjádřenou v několika rezolucích OSN - a jednorázově zlikvidovat agenturu OSN se setkala s veřejným odsouzením a rozhořčením, které se do značné míry proměnilo v politickou nečinnost. Nedostatek politické odvahy a zásadového vedení ve chvílích, kdy na tom nejvíce záleží, nevěstí pro náš multilaterální systém nic dobrého.



Co je v sázce? V případě palestinských uprchlíků jde o jejich životy a budoucnost. Dopad zamezení přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a dalším sociálním službám bude zničující a bude mít více generací. Spoluúčast na tomto úsilí podkopává nejen naši lidskost, ale také legitimitu našeho mnohostranného systému. Téměř úplná absence politických, ekonomických nebo právních sankcí za hrubé porušování ženevských úmluv, naprosté ignorování rezolucí Rady bezpečnosti a Valného shromáždění a otevřené ignorování rozhodnutí mezinárodního soudního dvora je výsměchem mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech.



Válka proti Gaze a Palestincům je spojena s mimořádným útokem na ty, kteří hovoří nebo jednají na obranu lidských práv, mezinárodního práva a obětí barbarské války. Humanitární pracovníci, kteří po desetiletí slouží válkou postiženému obyvatelstvu, jsou náhle označováni za teroristy nebo sympatizanty teroristů. Kritici politiky a jednání izraelské vlády jsou zastrašováni a pronásledováni. Zánětlivá propaganda sponzorovaná izraelským ministerstvem zahraničí se nyní objevuje na billboardech na nejvýznamnějších místech v USA a Evropě a je doplněna reklamami Googlu propagujícími webové stránky plné dezinformací. Jedná se o dobře financované snahy odvrátit pozornost od brutality nezákonné okupace a mezinárodních zločinů, které jsou pod naším dohledem zcela beztrestně páchány.



Izraelská vláda a její přidružené organizace ospravedlňují akce proti Unrwa tvrzením, že agentura je infiltrována Hamásem, přestože všechna obvinění, pro která byly předloženy nějaké důkazy, byla důkladně prošetřena. Hamás mezitím obviňuje vedení Unrwy ze spolčení s izraelskou okupací a staví se proti snahám agentury prosazovat lidská práva a rovnost pohlaví. Unrwa zdaleka není stranou konfliktu, ale obětí této války.



Cíl snah o očernění a nakonec i zrušení Unrwy je jednoduchý - zrušit status uprchlíka pro Palestince a jednostranně změnit dlouhodobě nastavené parametry politického řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Slepá snaha o dosažení tohoto cíle přehlíží skutečnost, že status uprchlíků pro Palestince není vázán na Unrwa a je zakotven v rezoluci Valného shromáždění, která vznik agentury předcházela.



Mezinárodní společenství se dnes nachází na křižovatce. V jednom směru leží svět, v němž jsme se zřekli svého závazku poskytnout politickou odpověď na otázku Palestiny. Je to dystopický svět, kde Izrael jako okupační mocnost nese výhradní odpovědnost za obyvatelstvo na okupovaném palestinském území, případně zadává okupaci soukromým subjektům, které jsou ještě méně odpovědné mezinárodnímu společenství.



V jiném směru se nachází svět, kde ochranné zábrany řádu založeného na pravidlech drží pevně a palestinská otázka je řešena politickými prostředky. To je cesta, kterou se v současné době ubírá globální aliance pro realizaci dvoustátního řešení vedená Saúdskou Arábií, EU a Ligou arabských států. Cílem tohoto úsilí, které oživuje arabskou mírovou iniciativu, je stanovit nezvratnou cestu k dvoustátnímu řešení a vybudovat kapacitu palestinské správy, která bude spravovat budoucí stát Palestina včetně Gazy.



To je cesta, na jejíž podporu byla Unrwa vytvořena. Do vzniku palestinského státu bude mít agentura zásadní význam pro zajištění toho, aby děti v Gaze nebyly odsouzeny k životu v sutinách, bez vzdělání a bez naděje. Žádný jiný subjekt kromě fungujícího státu nemůže zajistit vzdělání pro statisíce dívek a chlapců a základní zdravotní péči pro miliony Palestinců. V rámci politického řešení může Unrwa postupně uzavřít svůj mandát a její učitelé, lékaři a zdravotní sestry se stanou pracovními silami zmocněných palestinských institucí.





Stále máme příležitost odvrátit katastrofickou budoucnost, kdy palebná síla a propaganda určují globální řád a určují, kde a kdy budou platit lidská práva a právní stát, pokud vůbec. Nástroje a instituce potřebné k obraně a posílení našeho mnohostranného systému a řádu založeného na pravidlech existují a jsou dostatečné - musíme jen najít politickou odvahu je použít.





Zdroj v angličtině ZDE