Neuvěřitelné. Český fašismus: Galerie vyvěsila v okně palestinskou vlajku. Zastupitelé Prahy 8 jí odebrali dotace

Zastupitelstvo Prahy 8 přijalo ve středu 18. prosince usnesení, kterým „odsuzuje faktickou podporu propalestinského a protiizraelského terorismu spolkem Světova 1, z. s.“. Ve druhém bodě usnesení zastupitelstvo požádalo Radu městské části o prověření možnosti, aby ve všech veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotace uzavíraných Městskou částí Praha 8 na pořádání akcí byla uplatněna smluvní podmínka, že do akcí financovaných z dané dotace nesmí být žádným způsobem zapojeni žadatelé, kteří podporují antisemitismus, terorismus, rasismus nebo xenofobii. V případě porušení této povinnosti bude příjemce povinen dotaci vrátit zpět.

Tímto usnesením reagovali na to, že se v okně galerie Světova 1 objevila vedle duhové vlajky také vlajka palestinská. Návrh na usnesení předložili Vítězslav Novák, Jana Dvořáková a Václav Musílek z SPD a Trikolory. V důvodové zprávě uvedli, že navazují na usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 12. 9. 2024, v němž se vyjadřuje podpora státu Izrael a v němž se zastupitelstvo Prahy distancovalo od zapojení propalestinských aktivistů do akce dotované Prahou, konkrétně do pochodu Prague Pride.

