ČR: Akademičky a akademici odmítají nařčení z antisemitismu

Dne 12. 12. 2024 došlo ke zveřejnění Petice proti akademickému antisemitismu, jež nařkla více než 300 osob, profesně působících ve vědeckých pracovištích napříč Českou republikou a volně sdružených v rámci platformy Iniciativa za kritickou akademii (IZKA), z antisemitského, a tedy rasově a etnicky nesnášenlivého jednání. Iniciativa, jejímž cílem je nabídnutí kritických odborných pohledů na situaci v regionu Blízkého východu, především v Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023, se proti této petici výrazně ohradila. Ve svém ustavujícím prohlášení, i dosud proběhlých akcí, se vůči antisemitismu platforma jasně vymezuje a jeho rétoriku i jednání odsuzuje. Česká tisková kancelář požádala Iniciativu o vyjádření, ale bohužel nepočkala na dodání formulace. Vydala tak zprávu, která obsah, argumentaci a požadavky petice nevyvážila postojem a vysvětlením druhé strany. Tuto zprávu přebral např. server Seznam Zprávy či CNN Prima News. Iniciativa proto vydala tiskové prohlášení (viz níže), na jejímž základě ČTK zprávu upravila. Revidovanou verzi zprávy však již s výjimkou Deníku N média neotiskla, a veřejným mediálním prostorem tak dále cirkulovaly lži a manipulativní nařčení, která bagatelizují a instrumentalizují závažné obvinění z antisemitismu. V této věci Iniciativa také podala stížnost k Radě ČTK, jelikož vydání první zprávy, jež byla neověřená a nevyvážená, mohlo být v rozporu s Etickým kodexem ČTK. Zástupce redakce ČTK se Iniciativě omluvil. Za Iniciativu za kritickou akademii, Andrea Průchová Hrůzová (Fakulta sociálních věd UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) Yasar Abu Ghosh (Fakulta humanitních studií UK) Prohlášení viz níže:



Tisková zpráva Iniciativy za kritickou akademii ze dne 13. 12. 2024

Iniciativa za kritickou akademii: Odmítáme lživé nařčení z antisemitismu, jehož cílem je umlčet veřejnou debatu

Akademici a akademičky sdružení v neformálním uskupení Iniciativa za kritickou akademii se ostře ohrazují proti petici, která napadá aktivity Iniciativy a obviňuje ji z antisemitismu a protiizraelské nenávisti. Iniciativa za kritickou akademii přitom antisemitismus jasně odmítla už ve svém ustavujícím prohlášení.

„Každý, kdo používá podobně závažné obvinění, by jej měl přesvědčivě doložit. Uvedená petice to nedělá, pouze tento pojem zneužívá k očernění odlišného politického názoru. Proti tomu je třeba se ostře ohradit. Drtivá většina lidí, kteří v Česku vyjadřují solidaritu s Palestinkami a Palestinci, ve skutečnosti není vedena nenávistnými motivy, ale zásadou nedělitelnosti lidských práv,“ uvádí Filip Outrata z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Iniciativa se hlásí k nepřípustnosti jakékoli formy nenávisti nebo diskriminace na základě příslušnosti k národu, etniku, náboženství či jiné identitě a nepřijatelnosti násilí, a to bez ohledu na to, kdo je páchá. Upozorňuje na skutečnost, že v české veřejné debatě o aktuálně probíhajícím konfliktu je významně zastoupen pohled izraelské strany a naopak upozaděn pohled a legitimní nároky palestinské strany, jejíž lidskost a nárok na univerzální lidská práva jsou často zpochybňovány. Iniciativa dále usiluje o rozvoj diskuze o roli akademické sféry v celospolečenských otázkách. Pokud tato snaha o vytvoření prostoru pro vyváženější a informovanější veřejné debaty na téma izraelsko-palestinského konfliktu a na téma společenské odpovědnosti a angažovanosti akademie vyvolává takto nenávistnou reakci, tím více to potvrzuje potřebnost Iniciativy a nutnost takové debaty.

„Obvinění Iniciativy za kritickou akademii z antisemitismu je pak obzvlášť absurdní. Její výzvu podepsala řada akademiků a akademiček respektovaných ve svém oboru, a to na základě přesvědčení, že k porušování lidských práv Palestinců a Palestinek nelze mlčet. Iniciativa reprezentuje různorodé politické názory, všechny se však shodují v odmítání nenávisti proti jakékoliv skupině obyvatelstva, náboženství nebo kultuře,“ dodává k tomu profesorka Milena Bartlová z Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

„Mylné je i označení protiizraelská. Nejde o iniciativu zaměřenou proti Izraeli a jejím cílem není ani kritika sionismu nebo dalších politických ideologií. Pokud kritizujeme Izrael, jde o kritiku jeho konkrétních politik a násilí páchaného v Gaze a na dalších palestinských územích. To bylo rozsáhle zdokumentováno v médiích a konstatováno řadou mezinárodních organizací, které ostatně taktéž volají po jeho zastavení,“ uvádí Matěj Spurný z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Akademici a akademičky z Iniciativy zároveň poukazují na manipulativní a lživý obsah některých tvrzení, která se v petici objevují.

„Není pravdou, že by iniciativa zveřejňovala svá prohlášení nebo pořádala aktivity v souvislosti s výročím tragických událostí v Izraeli – jedná se o účelovou lež, jejímž cílem je očernit naše aktivity. Přístup autorů petice zde není odlišný od taktiky tzv. dezinformační scény, jejímž cílem je eskalovat ve společnosti konflikt a bránit racionální debatě o důležitých tématech. Proti podobným nařčením se budeme bránit,“ podotýká Jakub Koláček z Katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Stejně tak je nepravdivé, že by Iniciativa byla součástí jakési sjednocené fronty tzv. propalestinských organizací. Jakkoliv se řada lidí zapojuje do vícero různých občanských aktivit, v rámci Iniciativy za kritickou akademii vystupujeme sami za sebe na základě svých vlastních cílů, které jsme veřejně deklarovali. Ty se v některých ohledech shodují a v jiných odlišují od agendy dalších skupin, za které nemůžeme mluvit. V každém případě se jedná o další účelovou manipulaci,“ uvádí Eliška Bartl Koutná z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Členové a členky poukazují na nebezpečí spojená s bagatelizací pojmu antisemitismu při jeho využívání k potlačování odlišných politických názorů.

„Antisemitismus a jeho nárůst po 7. říjnu představuje závažný problém, proti kterému se jako společnost musíme spojit. Zneužívání tohoto pojmu k podobným osobním útokům jde přímo proti tomuto úsilí,“ uvádí Zuzana Uhde ze Sociologického ústavu Akademie věd.

„Ostře se ohrazujeme proti podobným nařčením. Vážný problém antisemitismu budeme samozřejmě v rámci odborných seminářů, veřejných debat a přednášek otevírat. Jakékoli projevy rasové nenávisti odmítáme. Z našeho pohledu je proto zcela nehorázná politická instrumentalizace tohoto pojmu vedoucí k potlačování akademických a občanských svobod,“ dodává Martin Šorm z Filosofického ústavu AV ČR.













