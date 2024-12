Human Rights Watch: Izraelský zločin vyhlazování a genocida v Gaze

20. 12. 2024

(Pozn. red. Izrael z genocidy obvinili také Lékaři bez hranic a Amnesty International. Česká vláda tu genocidu podporuje.)



Izraelské úřady záměrně způsobily životní podmínky, které byly vypočítány tak, aby vedly ke zničení části obyvatelstva v Gaze, tím, že záměrně připravily tamní palestinské civilisty o dostatečný přístup k vodě, což s největší pravděpodobností povede k tisícům úmrtí.



Tímto jednáním se izraelské orgány dopouštějí zločinu proti lidskosti spočívajícího ve vyhlazování a v genocidě. Vzor jednání spolu s prohlášeními, která naznačují, že někteří izraelští představitelé si přejí vyhladit Palestince v Gaze, může představovat trestný čin genocidy.



Vlády a mezinárodní organizace by měly přijmout veškerá opatření, aby genocidě v Gaze zabránily, včetně zastavení vojenské pomoci, přezkoumání dvoustranných dohod a diplomatických vztahů a podpory Mezinárodního trestního soudu a dalších snah o vyvození odpovědnosti.



Izraelské úřady od října 2023 úmyslně zbavují palestinské civilisty v Gaze dostatečného přístupu k vodě, což má s největší pravděpodobností za následek tisíce mrtvých, a dopouštějí se tak zločinu proti lidskosti, vyhlazování a genocidy, uvedla organizace Human Rights Watch v analýze zveřejněné ve čtvrtek



Ve 179stránkové zprávě „Vyhlazování a akty genocidy" Human Rights Watch zjistila, že izraelské úřady úmyslně zbavily Palestince v Gaze přístupu k nezávadné pitné a hygienické vodě, která je nezbytná pro základní lidské přežití. Izraelské úřady a síly přerušily a později omezily dodávky vody do Gazy; vyřadily z provozu většinu vodovodní a hygienické infrastruktury v Gaze přerušením dodávky elektřiny a omezením dodávek pohonných hmot; úmyslně ničily a poškozovaly vodovodní a hygienickou infrastrukturu a materiál na opravu vody; a blokovaly přístup k důležitým zásobám vody.

„Voda je pro lidský život nezbytná, přesto izraelská vláda již více než rok Palestincům v Gaze záměrně odpírá minimum vody, kterou potřebují k přežití,“ uvedla Tirana Hassanová, výkonná ředitelka organizace Human Rights Watch. „Nejde jen o nedbalost, ale o promyšlenou politiku deprivace, která vedla k úmrtí tisíců lidí na dehydrataci a nemoci, což není nic jiného než zločin proti lidskosti - vyhlazování - a akt genocidy.“



Organizace Human Rights Watch provedla rozhovory s 66 Palestinci z Gazy, se 4 zaměstnanci Vodohospodářské společnosti pobřežních obcí Gazy (CMWU), s 31 zdravotníky a s 15 lidmi, kteří v Gaze spolupracují s agenturami OSN a mezinárodními humanitárními organizacemi. Human Rights Watch rovněž analyzovala satelitní snímky, fotografie a videa pořízená v období od začátku nepřátelských akcí v říjnu 2023 do září 2024, jakož i údaje shromážděné a odhady vypracované lékaři, epidemiology, humanitárními organizacemi a odborníky na vodu a hygienu.



Organizace Human Rights Watch dospěla k závěru, že izraelské úřady záměrně vytvořily životní podmínky, které počítají s tím, že Palestince v Gaze zcela nebo zčásti fyzicky zničí. Tato politika, způsobená v rámci masového zabíjení palestinských civilistů v Gaze, znamená, že izraelské orgány se dopustily zločinu proti lidskosti - vyhlazování, které stále pokračuje. Tato politika rovněž představuje jeden z pěti „aktů genocidy“ podle Úmluvy o genocidě z roku 1948. Z této politiky lze rovněž vyvodit genocidní úmysl spolu s výroky naznačujícími, že někteří izraelští představitelé si přáli vyhladit Palestince v Gaze, a proto může tato politika představovat zločin genocidy.



Bezprostředně po útocích palestinských ozbrojených skupin v Gaze vedených Hamásem v jižním Izraeli 7. října 2023, které podle organizace Human Rights Watch představovaly válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, izraelské orgány přerušily dodávku veškeré elektřiny a pohonných hmot do pásma Gazy. Dne 9. října tehdejší ministr obrany Yoav Gallant oznámil „úplné obléhání“ Gazy a prohlásil: „Nebude tam elektřina, potraviny, voda ani palivo, všechno je uzavřeno.“





Téhož dne a ještě několik týdnů poté izraelské úřady odřízly veškerou vodu a zablokovaly vstup paliva, potravin a humanitární pomoci do pásma. Izraelské úřady nadále omezují přísun vody, paliva, potravin a pomoci do Gazy a přerušují dodávky elektřiny do Gazy, která je nezbytná pro provoz životně důležité infrastruktury. Tento postup pokračoval i poté, co Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) vydal v lednu, březnu a květnu 2024 předběžná opatření, kterými izraelským orgánům nařídil chránit Palestince v Gaze před genocidou a poskytovat přitom humanitární pomoc, přičemž v březnu upřesnil, že se to týká i vody, potravin, elektřiny a paliva.



Izraelské orgány rovněž zakázaly vstup do Gazy téměř veškeré pomoci související s vodou, včetně filtračních systémů, nádrží na vodu a materiálu potřebného k opravě vodohospodářské infrastruktury.



V období od října 2023 do srpna 2024 vodohospodářský podnik pobřežních obcí Gazy, OSN a další zdroje uváděly, že lidé v Gaze neměli přístup k minimálnímu množství vody potřebnému pro přežití v dlouhodobých krizových situacích. Na severu Gazy OSN uvedla, že lidé neměli přístup k pitné vodě po dobu více než pěti měsíců, a to od listopadu 2023 do dubna 2024. Studie o přístupu k vodě ze srpna sice ukázala, že se přístup lidí k vodě zvýšil, ale většina lidí stále neměla dostatek vody potřebné k pití a vaření.



Organizace Human Rights Watch zjistila, že izraelské síly úmyslně napadly a poškodily nebo zničily několik významných zařízení pro zásobování vodou, sanitaci a hygienu (WASH). V několika případech organizace Human Rights Watch nalezla důkazy, že izraelské pozemní síly měly v té době tyto oblasti pod kontrolou, což naznačuje, že ničení bylo úmyslné.





Srovnání satelitních snímků z 15. října 2023 a 20. ledna 2024 ukazuje postupné ničení centrální čistírny odpadních vod v Gaze. Solární panely byly nejprve poškozeny na začátku října 2023 a poté zničeny v listopadu. K 20. lednu 2024 byla jedna z hlavních budov zcela zničena a zdá se, že několik částí čistírny bylo srovnáno se zemí buldozery.



Zdecimování zdravotnického systému v Gaze, včetně sledování zdravotní péče, způsobilo, že potvrzené případy nemocí, onemocnění a úmrtí, které by mohly souviset s nemocemi přenášenými vodou, dehydratací a hladem, nejsou systematicky sledovány ani hlášeny. Na základě rozhovorů se zdravotníky a epidemiology je však pravděpodobné, že v důsledku postupu izraelských orgánů zemřely tisíce lidí. Tato úmrtí doplňují více než 44 000 osob přímo zabitých při bojích, jak je eviduje ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Statisíce lidí se také nakazily nemocemi a zdravotními potížemi, které pravděpodobně způsobila nebo k nim přispěla nedostatečná dostupnost nezávadné a dostatečné vody, včetně průjmů, žloutenky typu A, kožních onemocnění a infekcí horních cest dýchacích. Nedostatek vody je obzvláště škodlivý pro kojence, těhotné a kojící ženy a osoby se zdravotním postižením.



Zločin genocidy vyžaduje spáchání genocidních činů s genocidním úmyslem. MTS uvedl, že aby bylo možné takový úmysl vyvodit ze vzorce jednání státu, musí být „jediným rozumným závěrem, který lze vyvodit“ z daných činů. Zjištění organizace Human Rights Watch a prohlášení izraelských představitelů naznačující, že si přáli zničit Palestince v Gaze, mohou takový úmysl naznačovat.



Human Rights Watch rovněž zjistila, že některá prohlášení vysokých izraelských představitelů vyzývající k omezení dodávek vody, pohonných hmot a pomoci se spolu s jejich činy rovnají přímému a veřejnému podněcování ke genocidě.



Pokračující blokáda Gazy ze strany izraelské vlády, stejně jako více než 17 let trvající uzavření pásma, se rovněž rovná kolektivnímu trestu civilního obyvatelstva, což je válečný zločin. Uzavření pásma je rovněž součástí pokračujících zločinů proti lidskosti, apartheidu a pronásledování, kterých se izraelské orgány dopouštějí na Palestincích.



Několik vlád podkopalo snahy o vyvození odpovědnosti a nadále poskytuje izraelské vládě zbraně navzdory jasnému riziku spoluúčasti na závažném porušování mezinárodního humanitárního práva.





„Vlády by neměly přispívat k závažným zločinům, které izraelští představitelé páchají v Gaze, včetně zločinů proti lidskosti a genocidních činů, a měly by podniknout všechny možné kroky, aby zabránily dalším škodám,“ řekl Hassan. „Vlády vyzbrojující Izrael by měly ukončit riziko spoluúčasti na krutých zločinech v Gaze a přijmout okamžitá opatření na ochranu civilistů pomocí zbrojního embarga, cílených sankcí a podpory spravedlnosti.“



