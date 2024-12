Trump: Erdogan zinscenoval nepřátelské převzetí moci v Sýrii s využitím HTS a zvítězil

19. 12. 2024

Donald J. Trump v pondělí uspořádal improvizovanou tiskovou konferenci v Mar-a-Lago. V jejím průběhu řekl několik slov o Blízkém východě. Vzhledem k tomu, že se zhruba za měsíc vrátí do Bílého domu, tyto postřehy trochu napovídají, jak uvažuje, míní Juan Cole.

Přináším komentář k jeho postřehům o Sýrii:

Pane prezidente. . . Když máte v Sýrii 900 vojáků, plánujete je po odchodu z funkce stáhnout?

Trump: "Měli jsme na hranicích 5 000 vojáků a já jsem se zeptal několika generálů: Takže my máme v Sýrii armádu o síle 250 000 mužů a vy jste měli armádu o síle 400 000 mužů - oni mají mnohem více lidí. Turecko je mimochodem významná síla. A Erdogan - to je člověk, se kterým si skvěle rozumím - má velkou vojenskou sílu. Jeho armáda není opotřebovaná válkou. Nebyla vyčerpaná jako ostatní. Vybudoval velmi silnou a mocnou armádu.

Nejsem si jistý, ale myslím, že Trump říká, že bývalá vláda Bašára Asada v Sýrii měla před povstáním arabského jara v roce 2011 v syrské arabské armádě 400 000 mužů, ale poté se s dezercemi jejich počet snížil na 250 000. Můj vlastní odhad je, že v době, kdy byl Trump v úřadu, se počet syrských vojáků snížil spíše na 100 000.

Myslím, že si myslel, že 5 000 amerických vojáků, kteří tam měli koordinovat kurdské a arabské milice Syrských demokratických sil v boji proti ISIL (ISIS, Daeš), nebylo potřeba, protože 250 000 syrských vojáků mělo být schopno ISIL zvládnout.

Pokud si to myslel, je to mýlka. Asadova vláda Baas se vzdala východní provincie Rakka ve prospěch ISIL a využila své zbývající jednotky k ovládnutí západní části země, kterou francouzští kolonialisté nazvali „Užitečná Sýrie“ (la Syrie utile ). Bylo to 5 000 amerických vojáků a bojovníci SDF, převážně rekrutovaní z levicových kurdských Lidových ochranných jednotek (YPG) na severovýchodě, kteří 17. října 2017 dobyli Rakku a porazili ISIL. To bylo za Trumpovy vlády. Možná chtěl říci, že v říjnu 2019, tedy o dva roky později, měl pocit, že přítomnost amerických vojáků již není nutná, aby se zajistilo, že nedojde k obnovení ISIL.

Má pravdu, pokud jde o tureckou armádu. kterou Global Fire Power řadí na osmé místo na světě. Turecko, země o něco málo lidnatější než Německo, má přibližně 355 000 vojáků v aktivní službě a podobný počet záložníků. Disponuje 205 stíhačkami a 111 bojovými vrtulníky. Má přes 2 000 tanků a asi 1 700 velkorážních děl.

Trump pokračoval: "Takže mezi pětimilionovou armádou a 250tisícovou armádou jsme měli 5 000 vojáků. Zeptal jsem se generála: 'Co si o této situaci myslíte? Řekl: 'Budou okamžitě zlikvidováni'. A já jsem je odsunul, protože jsem si to hodně odskákal. A víte, co se stalo? Nic. Zachránil jsem spoustu životů. Teď máme 900 vojáků. Několik jich vrátili, ale pořád je to jen 900."

Odhaduji, že Trumpova zmínka o pětimilionové armádě je odkazem na armádu Ruské federace, která má ve skutečnosti 3,7 milionu vojáků včetně záložníků. Armáda o síle 250 000 osob je pravděpodobně armáda Sýrie, i když se domnívám, že pro rok 2019 je to nadhodnocený údaj. Většina autorit tehdy uváděla početní stav syrské arabské armády 141 400 osob.

Velikost ruské a syrské armády však byla poněkud irelevantní, protože americké síly speciálních operací podporující Syrské demokratické síly bojovaly proti zbytkům ISIL a nebyly v aktivním boji proti syrské nebo ruské armádě. Moskva a Damašek přenechaly východ Sýrie a její problém s ISIL USA a Kurdům. Zdá se, že USA a Rusko měly v Sýrii vynikající dekonfliktní mechanismy.

Hlavní bitva mezi americkými a ruskými silami se neodehrála s regulérní ruskou armádou, ale se žoldáky skupiny Wagner. Odehrála se v únoru 2018, kdy se Wagnerovy nepravidelné jednotky pokusily zmocnit ropných polí, která USA využívaly k financování Kurdů.

Takže podle mého názoru nebyla příliš velká šance, že by se 5 000 amerických vojáků v Sýrii v říjnu 2019 muselo utkat buď s Rusy, nebo se Syrskou arabskou armádou, nebo že by byli rozdrceni, protože měli vynikající letecké krytí.

Na druhou stranu jsem si jist, že ruský prezident Vladimir Putin si velmi přál, aby přítomnost amerických vojáků v Sýrii skončila.

Trump (bleskově do současnosti:) "V tuto chvíli je jedna ze stran v podstatě zlikvidována. Nikdo neví, kdo je ta druhá strana, ale já ano. Víte, kdo to je? Turecko. To Turecko za tím stojí. Erdogan je velmi chytrý člověk. Chtěli to území už tisíce let a on ho získal. Ti lidé, kteří tam šli, jsou pod kontrolou Turecka, a to je v pořádku - je to jiný způsob boje."

"Ne, myslím, že nechci, aby naši vojáci byli zabiti. Nemyslím si, že k tomu teď dojde, protože jedna strana byla zdecimovaná.“ To je pravda.

Trumpův odhad, že rozmach HTS po Sýrii byl umožněn díky turecké podpoře, je správný. „Chytrákem“ je zde turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Je pravděpodobně pravda, že Turecko vykonává určitou kontrolu nad novou vládou. Využití těchto zástupců k ovládnutí Sýrie a sesazení arabské socialistické strany Baas je skutečně „jiným způsobem boje“.

Trumpovy izolacionistické instinkty jsou někdy spásné. Nedovedu si představit, k čemu by bylo dobré, kdyby se USA vojensky angažovaly v nové Sýrii, a doufám, že stáhne zbývající americké jednotky v Tanfu.

Jediné tvrzení, s nímž bych zde polemizoval, je tvrzení, že Turecko chtělo Sýrii po tisíce let.

Tvrdit, že nějaký národ chtěl něco dělat po tisíce let, je esencialistické a my historici takový jazyk neschvalujeme. Věci se mění.

Reportér se zeptal: “Obáváte se dalších nepokojů v tomto regionu, nebo si myslíte, že se situace stabilizuje?”

Trump: „Nikdo neví, jaký bude konečný výsledek v regionu. Nikdo neví, kdo bude konečným vítězem. Domnívám se, že to bude Turecko. Erdogan je velmi chytrý a je velmi tvrdý. Turecko provedlo nepřátelský převrat, aniž by přišlo o mnoho životů. Nemohu říci, že Asad nebyl řezník - to, co udělal dětem. Vzpomínáte si, že jsem na něj zaútočil 58 raketami. Neuvěřitelnými raketami, které přilétaly z lodí vzdálených 700 mil, a každá z nich zasáhla svůj cíl."

Trump má pravdu, že turecký prezident Erdogan je pravděpodobně konečným vítězem díky tomu, že jeho spojenci nyní ovládají Damašek. Pravděpodobnost, že se Sýrie stabilizuje, se mi však zdá vzhledem k regionální rivalitě, vnitřním rozporům, chudobě a vysídlení nízká. Izrael také v uplynulém týdnu stovkami bombardovacích náletů zničil syrské vládní zásoby zbraní, takže nová vláda nemá žádné prostředky k boji proti vyzyvatelům, jako je například obnovující se ISIL.

Trump má také pravdu, že Bašár Asad byl řezník odpovědný za statisíce mrtvých, za tisíce vězňů umučených k smrti, za zasažení dětských hřišť barelovými bombami. Používal také chemické zbraně, na což Trump v roce 2017 odpověděl raketovou palbou.

Trump: "Obama nakreslil červenou čáru v písku, ale pak ji odmítl dodržet. Asad poté zabil mnoho dalších dětí a Obama neudělal nic. Ale já jsem to udělal. Zasáhl jsem ho spoustou raket. Vzpomínám si na večer, kdy tu byl prezident Si; u večeře jsme jedli čokoládový dort, když jsem mu vysvětlil, co děláme. Ty rakety byly vystřeleny a bylo úžasné, jak byly přesné - každá zasáhla svůj cíl."

"Kdyby Obama prosadil svou červenou linii, Rusko byste tam ani neměli. Ale teď tam jsou a já nikdy nepochopil proč. Rusko z toho moc nemá. Teď jim čas zabírá Ukrajina a my chceme, aby to také přestalo. Je to masakr."

Nevěřím, že to, že Obama v roce 2013 odmítl bombardovat Sýrii kvůli použití chemických zbraní, mělo nějakou souvislost s pokračováním války. Obamovi odmítl podporu pro tento krok jak britský parlament, tak Kongres ovládaný republikány, a politicky mu bylo zabráněno v odpálení raket. Tyto rakety by neměly na občanskou válku žádný vliv. Ani raketový útok Trumpa v roce 2017 neměl žádný podstatný vliv na průběh posledních fází syrské občanské války.

Reportér: “Zmínil jste války. Můžete nám říci, co jste řekl premiéru Netanjahuovi v sobotním telefonátu? A mluvil jste od svého zvolení s prezidentem Putinem?”

Trump: "Nebudu se vyjadřovat k otázce Putina, ale vyjádřím se k Netanjahuovi. Měli jsme velmi dobrý rozhovor. Diskutovali jsme o tom, co se bude dít dál, a dal jsem jasně najevo, že od 20. ledna mu budu velmi k dispozici."

"Jak víte, varoval jsem, že pokud se rukojmí do tohoto data nevrátí domů, vypukne peklo - a to velmi silně.

"Kromě toho to byl hlavně rekapitulační hovor. Ptal jsem se ho na současnou situaci a na to, jak se věci mají. Mike Waltz mimochodem odvádí skvělou práci. Všichni jsou s ním velmi spokojeni a i on se do hovoru velmi zapojil. . . "

Doufejme, že zbývající izraelští rukojmí budou skutečně do měsíce vráceni. Nicméně v Gaze se před rokem rozpoutalo peklo, které trvá dodnes, a je těžké si představit, co by Trump mohl Gaze ještě udělat, kromě úplného vyvraždění zbývajících dvou milionů lidí.





Celý text v angličtině ZDE

