Korupce v Praze

20. 12. 2024

čas čtení < 1 minuta

Ředitel magistrátu by to už asi ustát neměl. Odměny nejsou jeho osobní měšec co rozhodí mezi loajální a sebe. Na tahu je primátor Svoboda.



A že v městských plynárnách a pražských službách jedou taky milióny bez kontroly. Tak to v Praze funguje roky, pořádhttps://t.co/MZDohKrpLX