Izraelci zabili pří útoku na nemocnice dalších 17 lidí

22. 12. 2024

Izraelské vojenské nálety v pásmu Gazy zabily nejméně 17 Palestinců, z toho 8 ve škole, která poskytuje útočiště vysídleným rodinám ve městě Gaza, uvedli zdravotníci.



Palestinští zdravotníci uvedli, že ve škole Musa bin Nusayr, která poskytuje útočiště vysídleným rodinám ve městě Gaza, bylo zabito osm lidí včetně dětí.



Také ve městě Gaza zdravotníci uvedli, že čtyři Palestinci byli zabiti při náletu na auto. Nejméně pět dalších Palestinců bylo zabito při dvou samostatných náletech v Rafáhu a Chán Júnisu jižně od enklávy.



Podle Al-Džazíry bylo při izraelských útocích na nemocnici Kamal Adwan v severní části Gazy zraněno několik lidí, přičemž izraelské síly údajně střílely přímo na jednotku intenzivní péče a porodnici tohoto zařízení a také na nedalekou nemocnici al-Awda. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan, uvedl, že armáda nařídila personálu evakuovat nemocnici a přesunout pacienty a zraněné osoby k jiné nemocnici v oblasti. Abu Safiya uvedl, že tato mise byla „téměř nemožná“, protože personál neměl sanitky, které by pacienty přemístily. „Dnešní noční zprávy o bombardování v blízkosti nemocnice Kamal Adwan a příkaz k evakuaci nemocnice jsou hluboce znepokojující. Nemocnice je uprostřed bojů již příliš dlouho a životy pacientů jsou ohroženy,“ napsal včera pozdě večer šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém příspěvku na Twitteru

Americká armáda uvedla, že v neděli ráno omylem sestřelila nad Rudým mořem jeden ze svých stíhacích letounů a oba piloti se museli katapultovat. Oba byli zachráněni, jeden s lehkým zraněním, po „zjevném případu přátelské střelby“, který se vyšetřuje, uvedlo americké Centrální velitelství v prohlášení. Stíhačkou byl F/A-18 Hornet letící z letadlové lodi Harry S. Truman. Jedna z doprovodných lodí letadlové lodi, raketový křižník Gettysburg, „omylem vystřelila a zasáhla“ letadlo, uvádí se v prohlášení.



Americká armáda v sobotu provedla nálety na sklad raket a velitelské a řídicí stanoviště provozované Íránem podporovanými Húsíi v jemenském hlavním městě Saná. Ústřední velení americké armády uvedlo, že cílem úderů bylo „narušit a znehodnotit“ operace Húsíů, včetně útoků na válečné lodě amerického námořnictva a obchodní plavidla v jižní části Rudého moře, Bab al-Mandebu a Adenského zálivu. Úder následoval po podobném útoku amerických letadel z minulého týdne na velitelské a kontrolní zařízení provozované Húsíi, kteří ovládají velkou část Jemenu. Americký útok na Saná se uskutečnil ve stejný den, kdy húsijská raketa zasáhla izraelské obchodní centrum Tel Aviv a při druhém takovém náletu v posledních dnech zranila 16 lidí.



Turecko přislíbilo, že „udělá vše, co bude třeba“, aby zajistilo svou bezpečnost, pokud nová syrská administrativa nedokáže vyřešit obavy Ankary ohledně kurdských skupin, které jsou spojenci USA a které považuje za teroristické skupiny, uvedl v sobotu ministr zahraničí země Hakan Fidan. Turecko považuje YPG, bojovou skupinu stojící v čele Syrských demokratických sil (SDF), které jsou spojenci USA, za prodlouženou ruku ozbrojenců ze Strany kurdských pracujících (PKK), kteří již 40 let vedou povstání proti tureckému státu a které Ankara, Washington a EU považují za teroristy.





OSN varovala, že lidé žijící v provizorních přístřešcích nemusí zimu přežít. Téměř 2 miliony Palestinců byly vysídleny v důsledku izraelské války na tomto území a snaží se chránit před větrem, chladem a deštěm.















Dr. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan



21. prosince 2024



Prožíváme den, který se neobešel bez střelby. V okolí nemocnice Kamal Adwan se nepřetržitě střílí.



Včera se tato oblast stala opět terčem útoku. Střely dopadaly na třetí patro a na bránu nemocnice. Toto bombardování si naštěstí nevyžádalo žádné oběti, vyvolalo však hrůzu a strach mezi zraněnými, raněnými a dětmi.



Doposud jsme neobdrželi všechny potřebné zásoby na údržbu, abychom udrželi elektřinu, vodu a kyslík. Přestože byly dány přísliby, bohužel jsme zatím nic nedostali.



Světové zdravotnické organizaci se podařilo poslat nám jen několik jednotek krve - přibližně sedmdesát jednotek - zatímco jsme jich potřebovali dvě stě.



Izraelská okupační armáda navíc nesouhlasila s povolením vstupu veškerého potřebného zdravotnického materiálu a zdravotnickému personálu a zdravotním sestrám je také bráněno ve vstupu.



Do města Gazy bylo evakuováno asi devět případů vyžadujících urgentní chirurgický zákrok, zatímco v nemocnici Kamal Adwan je v současné době přes 72 zraněných osob.



Situace je zoufalá, je zde vážný nedostatek zásob, monitorů, léků a léků proti bolesti. Naléhavě vyzýváme všechny, kteří mohou tyto zásoby poskytnout, aby nám pomohli.



Omezeny jsou také dodávky potravin. Bohužel nejsme schopni zajistit stravu pro zraněné v nemocnici Kamal Adwan. Vyzýváme celý svět, aby urychleně zasáhl a umožnil nám do nemocnice dovézt potraviny, abychom mohli během 24 hodin zajistit alespoň jedno jídlo pro zraněné, kteří během rekonvalescence jednoznačně potřebují výživu.



Stravu potřebuje také zdravotnický personál, který pracuje nepřetržitě, ale ani jemu nemůžeme jídlo poskytnout.



Nadále naléhavě žádáme mezinárodní společenství, aby umožnilo rychlý přísun humanitární pomoci, včetně zdravotnického materiálu, chirurgických nástrojů a lékařských delegací, a také aby umožnilo přísun potravin. Tato podpora je nezbytná, abychom mohli pokračovat v poskytování humanitárních služeb zraněným a nemocným v severním pásmu Gazy.



V tuto chvíli střelba v okolí nemocnice Kamal Adwan neustává a pokračuje střelba a aktivita odstřelovačů. Zdá se, že nemocnice je neustále ohrožována a její zdi jsou posety kulkami a granáty, takže připomíná vojenský cíl. Ve skutečnosti se jedná o malou a jednoduchou nemocnici, která poskytuje humanitární služby.



10:46



Dr. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan



V současné době dochází k intenzivnímu a těžkému bombardování nemocnice, ke kterému dochází bezprecedentním způsobem a bez jakéhokoli předchozího varování oddělení péče a ošetřovatelství.



Bombardování je prováděno pomocí výbušnin a střelby z tanků a je zaměřeno přímo na nás, zatímco jsme přítomni uvnitř nemocničních oddělení.



Voláme svět k odpovědnosti za to, co se nám děje, a požadujeme, aby převzal odpovědnost za naše utrpení. Je nepřijatelné, aby svět mlčel a nebyl schopen ochránit systém zdravotní péče. Jsme napadáni na očích, sleduje nás celý svět, ale nikdo tváří v tvář tomuto barbarství nezasáhne.



19:34



Dr. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan



Před krátkou dobou se nemocnice Kamal Adwan stala bez jakéhokoli předchozího varování terčem útoku za použití různých druhů zbraní. Nyní opět čelíme přímému bombardování jednotky intenzivní péče. Okupační síly se zaměřují na dětské oddělení, porodnici a všechna oddělení nemocnice všemi druhy zbraní, včetně palby odstřelovačů, střel z tanků a čtyřkolek.



Jedná se o zuřivý útok bez jakéhokoli varování a nechápeme, proč k bombardování dochází právě v tuto dobu, zejména když jsme byli informováni o evakuaci nemocnice v nejbližších hodinách, což by znamenalo katastrofu. V současné době jsme jedinou nemocnicí, která poskytuje zbývající humanitární služby v severní Gaze.



Evakuace nemocnice během několika hodin znamená přemístění 66 pacientů spolu s veškerým nemocničním vybavením a zdravotnickým personálem, což by mohlo mít pro hospitalizované pacienty vážné negativní důsledky.



Naléhavě jsme vyzvali svět, aby zasáhl a ochránil systém zdravotní péče, a nadále prosíme o okamžité kroky k jeho ochraně před tímto pokračujícím útokem.



Již více než hodinu na nás ze všech koutů, kilometrů a směrů prší střely.



Nevíme, proč k bombardování dochází a proč jsme terčem takového útoku. Považujeme svět za zodpovědný za to, co se děje, a za naše opakované výzvy. Již více než 70 dní naléhavě žádáme svět, aby chránil tento systém zdravotní péče, ale bohužel se zdá, že na to nikdo nereaguje.



V tuto chvíli nevíme, kam bychom mohli naše pacienty přemístit, ale je pravděpodobné, že jako alternativa by mohla sloužit indonéská nemocnice. Převoz pacientů a zajištění potřebných prostředků však není snadné. Indonéská nemocnice má nefunkční generátory a je zde také nefunkční kyslíková stanice. Obnovení služeb v indonéské nemocnici bude trvat dlouho.



Je zřejmé, že okupační síly používají záminku, že se jedná o bojovou zónu, aby ospravedlnily útoky na nemocnici.



Od invaze do tábora Džabalia poskytujeme služby v tichosti a nabízíme humanitární péči. Tato pokračující agrese bude mít negativní dopad na zdravotnické služby pro ty, kteří zůstávají v severní Gaze, i na pacienty, kteří jsou v současnosti hospitalizováni v našem zařízení.



ICSPR vydává prohlášení a zasílá naléhavou informační zprávu týkající se opakovaných a přímých útoků na nemocnici Kamal Adwan ze strany izraelských okupačních sil a

ničení nemocnic v severní Gaze.



Datum: 21. prosince 2024



Naléhavé prohlášení a výzva



ICSPR vydává prohlášení a zasílá naléhavou informační zprávu týkající se opakovaného a přímého útoku izraelských okupačních sil na nemocnici Kamal Adwan a ničení nemocnic v severní Gaze.



ICSPR důrazně odsuzuje záměrné a opakované útoky izraelských okupačních sil na nemocnici Kamal Adwan. Nemocnice je spolu s personálem, pacienty a zraněnými vystavena přímému bombardování výbušnými drony a roboty v okolí nemocnice spolu s kulkami a tankovými granáty. To vedlo ke zničení několika budov, zejména pečovatelského a novorozeneckého oddělení, zdravotnického vybavení, zranění personálu a terorizování pacientů, zraněných a násilně vysídlených osob. Navíc pokračující bránění vstupu pomoci, léků, zdravotnického materiálu, potravin a pohonných hmot do nemocnice má za cíl vyřadit zařízení z provozu a dokončit tak zločin vyprázdnění severní Gazy od obyvatelstva v souladu s genocidními plány generálů. Zprávy uvádějí, že okupační síly požadují nucenou evakuaci nemocnice, čímž ohrožují a ohrožují životy lidí uvnitř.



ICSPR odsuzuje přetrvávající mezinárodní mlčení a neschopnost zastavit genocidu, etnické čistky a totální zničení severní Gazy. Vyzývá OSN, Světovou zdravotnickou organizaci, Červený kříž, třetí státy a všechny mezinárodní instituce, aby zasáhly a zastavily těžké zločiny proti nemocnici Kamal Adwan a lidem v ní, zabránily masakru a zastavily genocidu, hladovění a etnické čistky obyvatel severní Gazy. Je třeba okamžitě jednat, aby byl zajištěn přísun humanitární pomoci obyvatelům Gazy.



Stojí za zmínku, že ICSPR včera a dnes zaslala informační nóty týkající se opakovaných izraelských zločinů proti nemocnici Kamal Adwan a nemocnicím v severní Gaze Organizaci spojených národů, Světové zdravotnické organizaci, zvláštnímu zpravodaji pro právo na zdraví, zvláštnímu zpravodaji pro lidská práva na okupovaných palestinských územích, Radě pro lidská práva, Vysokému komisaři pro lidská práva, Lize arabských států, Organizaci islámské spolupráce a Evropské unii.



Prostřednictvím této zprávy vás chceme informovat o genocidě, válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, které jsou v probíhající nezákonné válce v Gaze již 441 dní po sobě namířeny proti zdravotnickému systému. Izraelské okupační síly provádějí letecké, pozemní a námořní útoky na Gazu od 7. října 2023. Výsledkem této agrese, která trvá již 15. měsíc, je (56 289) zabitých a pohřešovaných osob a (107 338) zraněných. Agrese způsobila nucené vysídlení přibližně 2,2 milionu občanů z jejich domovů v důsledku nerozlišujícího bombardování a demolice domů za použití mezinárodně zakázaných zbraní. Všechny aspekty života byly zničeny za podpory USA a spoluúčasti evropských států s koloniálním pozadím, které Izraeli dávají zelenou k pokračování genocidy.



Během této agrese se izraelské síly záměrně zaměřily na zdravotnické týmy a personál. Nejenže byly vypalovány a bombardovány nemocnice, ale byly také blokovány životně důležité lékařské zásoby a palivo nezbytné k provozu nemocnic. Zdravotnická infrastruktura byla zdevastována, cílem útoků se stalo 80 zdravotnických středisek a 162 zdravotnických zařízení, v důsledku čehož bylo 34 nemocnic vyřazeno z provozu.



V tomto brífinku upozorňujeme na nejvýznamnější porušení zdravotnického systému, mj:



1. Útoky na zdravotnický personál:



Izraelské síly zabily více než (1 750) osob ze zdravotnických týmů ministerstva zdravotnictví, včetně lékařů, specialistů, zdravotních sester, pomocného zdravotnického personálu, administrátorů a zdravotníků. Ze zdravotnických mrtvých bylo (72 %) mužů a (28 %) žen. Několik jich navíc zůstává nezvěstných. Mezinárodní dobrovolní lékaři si stěžovali na úmyslné útoky, což donutilo personál Lékařů bez hranic (MSF) opustit 12 zdravotnických zařízení poté, co zažili 26 případů násilí, včetně bombových útoků, napadení a nucené evakuace. Kromě toho bylo zabito více než (94) členů civilní obrany a posádek sanitek.



Tyto akce jsou v rozporu s Ženevskými úmluvami, jejichž signatářem je Izrael a které poskytují nemocnicím a zdravotnickému personálu zvláštní ochranu podle mezinárodního práva, Haagských úmluv a Výboru Červeného kříže.



2. Zatýkání a mučení zdravotnického personálu v izraelských věznicích:



Izraelské síly během každého obléhání nemocnic v Gaze zatýkaly (310) zdravotnický personál, včetně ředitelů nemocnic na severu Gazy. Zadržení byli vystaveni nelidským podmínkám, mučení, fyzickému a psychickému týrání, elektrickým šokům, waterboardingu a nedostatku spánku a jídla. Někteří lékaři zemřeli v izraelských věznicích v důsledku mučení.



Mnoho zadržených bylo umístěno v tmavých nevětraných místnostech, zbaveno oblečení a přikrývek a ponecháno dlouhou dobu spoutaných a se zavázanýma očima, což vedlo k amputaci končetin a mučednické smrti několika lékařů. Mezi prominentní mučedníky patřili Dr. Iyad Al-Rantisi, vedoucí porodnického oddělení nemocnice Kamal Adwan, a Dr. Adnan Al-Barsh, vedoucí ortopedického oddělení nemocnice Al-Shifa.



Třetí: Útok na nemocnice v severní Gaze



Izraelské okupační síly se zaměřily na všechna odvětví poskytující zdravotnické služby, včetně veřejných a soukromých nemocnic, zdravotnických středisek a zařízení primární péče. Mezi nejvýznamnější případy patří např:



Arabská nemocnice Al-Ahli:

Dne 17. října byla nemocnice bombardována izraelskými silami, což mělo za následek přibližně 500 mrtvých a více než 600 zraněných, z nichž většinu tvořily děti a ženy. Mnoho z nich bylo ohořelých těl a rozčtvrcených ostatků. Při nedostatku zdravotnického materiálu, vyčerpání zásob paliva a obléhání izraelskou armádou byla nemocnice vyřazena z provozu.





Indonéská nemocnice:

Nemocnice čelila hrozbám a požadavkům na evakuaci v rámci příprav na bombardování. Její okolí bylo bombardováno, což způsobilo vážné škody. Izraelské tanky nemocnici obléhaly, náhodně ji ostřelovaly, velké části pálily a části ničily. Zdravotnický personál a vysídlené osoby, které se zde ukrývaly, byly zatčeny. Útoky si vyžádaly mnoho obětí na životech a zraněných, zdi nemocnice byly zničeny. Bombardován byl také hlavní generátor.





Nemocnice Al-Kuds (Palestinský červený půlměsíc):

Uvnitř se nacházelo více než 400 pacientů a 12 000 vysídlených osob spolu se zdravotnickým personálem. Nemocnice byla ohrožována, obléhána a záměrně bombardována. Sanitky, nemocniční zařízení a přístupové cesty byly zničeny. Vysídlené osoby byly po opakovaných výhrůžkách nuceny k evakuaci a velké části nemocnice, včetně kyslíkových pokojů a jednotek intenzivní péče, byly vypáleny. Palestinský Červený půlměsíc oznámil, že nemocnice je zcela mimo provoz.





Nemocnice Kamal Adwan:

Nemocnici bylo opakovaně vyhrožováno bombardováním. Dvůr byl ostřelován a nemocnice byla několikrát obléhána. Zdravotnický personál byl týrán a zatčen. Okupace se opakovaně zaměřila na generátory a opravářské týmy. Navzdory koordinaci evakuace pacientů byly napadány týmy sanitek. Cílem útoků byla jednotka intenzivní péče a kyslíkové pokoje. Izraelské síly využívaly zadržené Palestince jako lidské štíty a nutily je pod pohrůžkou vstoupit do nemocnice. Někteří vysídlenci byli zatčeni. Bylo zdokumentováno více než 10 přímých útoků, při nichž bylo zraněno 22 osob včetně zdravotnického personálu. Vypukly požáry, které zničily část nemocnice. Zůstalo 150 zraněných, kterým je však k dispozici pouze základní první pomoc. V současné době zůstává v nemocnici pouze jeden lékař. Poslední ortopedický lékař v severní Gaze byl zabit na cestě do nemocnice. Syn doktora Hossama Abu Safieha byl zabit a zničena byla i kyslíková stanice, sanitky a solární panely. Nemocnici hrozí úplné uzavření.





Lékařský komplex Al-Shifa:





Nemocnice během války přijímala více než 3 000 případů denně, což značně překračovalo její kapacitu. Zaměstnávala přibližně 1 500 zaměstnanců. Útočiště zde hledalo 60 000 vysídlených osob. Nemocnice čelila hrozbě bombardování, obléhání a četným náletům. Sanitkám byl odepřen vjezd a výjezd, což vedlo k hladovění a dehydrataci vysídlených osob. Pacienti, lékaři a vysídlení lidé byli zabiti. Konvoje sanitek se staly přímým terčem útoků. Izraelské síly podnikly nájezdy na nemocnici, při nichž ničily a pálily zdravotnické vybavení. Ředitel nemocnice Dr. Mohammad Abu Salmiya byl zatčen. Izraelské síly popravily 13 dětí a 20 lidí pohřbily pod sutinami. Později byl objeven masový hrob se 400 těly.





Nemocnice Al-Awda:





Nemocnice byla několikrát bombardována a obléhána, přičemž byl těžce zraněn zdravotnický personál a poškozen majetek nemocnice. Sanitky byly zničeny. Cílem útoku byly sklady léků a sanitky JIP. Lékaři a zdravotní sestry byli zabiti. Dne 19. prosince 2023 byla nemocnice přeměněna na izraelskou vojenskou základnu a uvnitř bylo zadržováno 240 osob včetně zdravotnického personálu, pacientů a vysídlených osob bez jídla, vody a léků. Po pokusu o znovuotevření byla nemocnice znovu napadena, přičemž byly zničeny nádrže na vodu, sterilizační jednotky a solární panely.





Nemocnice Bejt Hanún:





Nemocnice byla přímo bombardována a vážně poškozena, takže byla zcela vyřazena z provozu.





Hamadova nemocnice pro protetiku:





Nemocnice byla bombardována a vyřazena z provozu.





Nemocnice Abdul Aziz Al-Rantisi:





Nemocnice poskytla přístřeší 6 000 vysídleným osobám. Evakuace ohrozila životy 15 dětí na přístrojích, 38 dětí na dialýze a 10 dětí na ventilátorech. Nemocnice byla obléhána a terčem útoků, což ji vyřadilo z provozu.





Turecká nemocnice přátelství:





Nemocnice byla zcela vyřazena z provozu a přeměněna na izraelskou vojenskou základnu. Satelitní snímky ukázaly izraelská vozidla a opevnění uvnitř nemocnice, napojená na zásobovací linky.





Dětská nemocnice Al-Nasr:





Nemocnice byla obléhána a bombardována, přičemž zahynulo 60 osob a nemocnice byla vyřazena z provozu. Euro-Mediterranean Human Rights Monitor zdokumentoval zabíjení předčasně narozených dětí, které zde zůstaly po nucené evakuaci.





Nemocnice Mohammad al-Durra:





Nemocnice byla bombardována bílým fosforem, přičemž byl zabit ředitel nemocnice a jeho rodina, a nemocnice byla vyřazena z provozu.





Lékařská nemocnice Al-Wafa:





Nemocnice byla obléhána, bombardována a její ředitel byl zabit.





Nemocnice přátel pacientů:





Nemocnice byla obléhána, bombardována a částečně vypálena.





Specializovaná nemocnice Al-Karama:





Nemocnice byla ohrožena, evakuována, obležena a zcela zničena.





Lékařský komplex Al-Sahaba:





Čtvrtý: Zamezení zásobování zdravotnickými potřebami a uzavření přechodů.



Nemocnice v severní Gaze trpí vážným nedostatkem základního zdravotnického materiálu, jako jsou antibiotika, anestetika pro operace a pohonné hmoty nezbytné pro provoz kyslíkových komor a jednotek intenzivní péče. Tento nedostatek významně ovlivňuje fungování nemocnic a poskytování specializované péče, což vystavuje občany bezprostřednímu riziku úmrtí - zejména předčasně narozené děti, novorozence, těhotné ženy, ale i raněné, zraněné a pacienty, kteří naléhavě potřebují lékařský a chirurgický zákrok. Izrael záměrně brání vstupu lékařské pomoci do tohoto sektoru, blokuje vstup nezbytného zdravotnického vybavení a omezuje lékařská doporučení k léčbě v zahraničí. To vytváří přímý tlak na kapacitu a lékařské kapacity nemocnic a jejich týmů, což odráží záměr okupace eliminovat šance na přežití 2 000 pacientů, kteří se léčí v nemocnicích na severu Gazy a jejichž životy jsou nyní ohroženy.



Ministerstvo zdravotnictví eviduje více než 35 000 chronicky nemocných pacientů, kteří jsou ohroženi v důsledku zamezení vstupu léků. Kromě toho 12 000 zraněných osob vyžaduje léčbu a vycestování, více než 3 000 pacientů s různými chorobami potřebuje léčbu v zahraničí a 12 500 pacientů s rakovinou naléhavě potřebuje péči. Děje se tak v situaci, kdy okupační síly uzavřely hraniční přechody v Gaze na více než 226 dní a obsadily hraniční přechod Rafáh, který je jedinou vstupní branou do Gazy.



Za páté: Útok na zdravotníky a sanitky



Izraelské okupační síly brání práci sanitek a lékařských týmů tím, že jim brání v záchraně zraněných a vyzvedávání zemřelých, přičemž záměrně útočí na sanitky v rozporu se čtvrtou Ženevskou úmluvou, zejména s články 16 a 21. Počet sanitních vozů poškozených přímým izraelským útokem činí 136 vozidel. V důsledku opakovaných útoků nezůstaly v severní Gaze žádné sanitky, které by mohly pomáhat raněným a zraněným.



Za šesté: Masové hroby v nemocnicích



Po stažení izraelských sil z nemocnic byly odhaleny děsivé masakry, které si lidské svědomí nedokáže představit. Okupační síly pohřbívaly lidi zaživa, ukládaly je do černých pytlů a zřizovaly masové hroby pro mučedníky, zraněné, ženy, děti a staré lidi. Jejich těla neušetřily ani pásy izraelských tanků, které drtily křehké a zraněné. Sedm masových hrobů bylo objeveno uvnitř nemocnic, kde okupanti zadržovali zraněné, mučili je uvnitř nemocnic a jejich těla vrátili znetvořená a k nepoznání jejich rodinám.



Na základě výše uvedených skutečností doufáme ve vaše okamžité kroky k zajištění ukončení izraelské agrese, genocidy a útoků na nemocnice a zdravotnický personál. Naléhavě žádáme vaše instituce, aby přijaly toto memorandum a přijaly veškerá nezbytná opatření k zajištění provozu nemocnic a poskytování zdravotnických služeb a zabránily tak zhroucení zdravotnického systému a ztrátě dalších životů. Vaše podpora při řešení těchto požadavků a plnění mezinárodních závazků v souladu s mezinárodními zákony a úmluvami je klíčová.



Doufáme v rychlý zásah. Naše naděje na lepší zítřky se upírají k vám, protože vaše příspěvky jsou zásadní pro zajištění práva na zdravý a důstojný život.

