Největšímu jihoruskému městu kvůli náboru do války chybí řidiči autobusů

23. 12. 2024

V Rostově na Donu se otázka personálního obsazení podniků automobilové dopravy stala akutní. Více než polovina jich chybí. Mnoho zaměstnanců odešlo do války na Ukrajině nebo začalo pracovat v soukromých společnostech, uvedl Dmitrij Simkov, zástupce šéfa městské správy pro dopravu. V Rostově na Donu se otázka personálního obsazení podniků automobilové dopravy stala akutní. Více než polovina jich chybí. Mnoho zaměstnanců odešlo do války na Ukrajině nebo začalo pracovat v soukromých společnostech, uvedl Dmitrij Simkov, zástupce šéfa městské správy pro dopravu.

Nedostatek řidičů veřejné dopravy v Rostově na Donu činí 51 %. Platy řidičů ve městě údajně dosahují 200 tisíc rublů měsíčně, ale navzdory tomu nejsou žádní lidé, kteří by chtěli v této oblasti pracovat, řekl úředník. "Někdo šel do SVO, někdo do přepravních společností nebo taxíků," cituje portál Donnews Simkova.

Úředník také obvinil obyvatele města, kteří chtějí cestovat, že sedí ve frontách na autobusových zastávkách. "Lidé, kteří stojí ve frontě, si sedají. A když vidí, že za nimi je dalších 10 autobusů, pomyslí si: "Proč stojím? Raději počkám na další a sednu si," řekl.

Podobný problém je pozorován i v sibiřských městech. Například v Čitě kvůli odchodu několika desítek řidičů do války jezdí na linky pouze polovina požadovaného počtu trolejbusů, informoval 10. prosince poslanec Státní dumy Andrej Guruljov.

V Irkutsku šlo kvůli nízkým mzdám na frontu nejméně 15 řidičů, informoval Irkutsk Blog. Výsledkem je, že v ulicích města jezdí pouze 25 trolejbusů. Před pěti lety jejich počet dosahoval 56.

V Novokuzněcku (Kemerovská oblast) kvůli nedostatku pracovníků oznámil starosta v červenci nábor "ženského praporu", který by pracoval jako řidičky trolejbusu. Podle portálu NGS42 ještě v prosinci 2023 nevyjelo na linku asi 25 % osobní dopravy ve městě kvůli nedostatku řidičů a opotřebení vybavení.

