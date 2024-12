Tento týden zemřelo v Gaze čtvrté nemluvně při „silném poklesu teploty“

27. 12. 2024

27. 12. 2024



Podle palestinské tiskové agentury Wafa zemřelo ve čtvrtek v Gaze v důsledku extrémního chladu a poklesu teplot tento týden již čtvrté dítě na následky chladu



K nejnovějšímu úmrtí došlo poté, co byla třítýdenní holčička Sila al-Faseeh přivezena na pohotovost do nemocnice na jihu Gazy „se silným poklesem teploty, který vedl k její smrti“, jak uvedl hlavní dětský lékař nemocnice.



Dívčin otec Mahmúd al-Faseeh uvedl, že ji do nemocnice odvezl poté, co viděl, že se „kousla do jazyka a krvácela“, což podle lékaře „bylo způsobeno chladem, přičemž případů s podobnými příznaky bylo již několik“.





Doktor Ahmed al-Farra z nemocnice Nasser v Chán Júnisu agentuře AFP řekl, že jeho tým v úterý řešil dva další případy, které se týkaly „třídenního dítěte a dalšího dítěte, starého necelý měsíc“, přičemž obě zemřela „po silném poklesu teploty“.



„Je to způsobeno tím, že žijí ve stanech“, které ‚nechrání před chladem‘, řekl. Byla „extrémní zima a stan není vhodný k bydlení. Děti jsou stále nemocné,“ dodal.



Dodal, že riziko pro novorozence je obzvláště akutní, protože mnoho matek trpí podvýživou, což ovlivňuje kvalitu mléka, kterým se jejich děti živí.

Šéf WHO byl na jemenském letišti během izraelských náletů



Podle zpráv húsijské televize byli při izraelských úderech na Jemen zabiti tři lidé; Izrael tvrdí, že nálety jsou zaměřeny na vojenskou infrastrukturu



Šéf WHO řekl, že byl na jemenském letišti, když bylo bombardováno ze vzduchu



Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že byl na mezinárodním letišti v Saná, když se stalo terčem leteckého útoku.



Ve čtvrtek napsal na Twitteru:



Když jsme se asi před dvěma hodinami chystali nastoupit na náš let ze Saná, letiště se ocitlo pod leteckým bombardováním. Jeden z členů posádky našeho letadla byl zraněn. Na letišti byli údajně zabiti nejméně dva lidé. Poškozena byla věž řízení letového provozu, odletová hala - jen několik metrů od místa, kde jsme se nacházeli - a přistávací dráha.



Řekl, že jeho kolegové z OSN a WHO jsou v bezpečí a že budou muset počkat, až se škody na letišti opraví, než budou moci odletět. Dodal:



Upřímnou soustrast rodinám, jejichž blízcí přišli při útoku o život.



Izrael bude pokračovat v úderech na Húsíje, „dokud nedokončíme práci“, říká Netanjahu



Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael bude pokračovat v úderech na Húsíje v Jemenu, „dokud nedokončíme práci“, poté, co při izraelských úderech zaměřených na hnutí spojované s Íránem bylo údajně zabito několik lidí,.



Podle agentury Associated Press byla nová zpráva varující před hrozícím hladomorem v severní části pásma Gazy pod „téměř totální izraelskou blokádou“ stažena poté, co USA požádaly o její stažení.



Agentura s odvoláním na americké představitele uvádí, že Síť systému včasného varování před hladomorem (Fews), organizace financovaná USA, která monitoruje potravinové krize po celém světě, stáhla zprávu poté, co americký velvyslanec v Izraeli Jacob Lew veřejně kritizoval varování před hladomorem jako nepřesné a „nezodpovědné“.



Vyhlášení hladomoru by bylo velkou ostudou pro Izrael, který trvá na tom, že jeho válka v Gaze je zaměřena proti Hamásu a nikoli proti civilnímu obyvatelstvu palestinského území, píše agentura AP.



Ve své stažené zprávě Fews varovala, že pokud Izrael nezmění svou politiku, očekává, že někdy v období od ledna do března zemře v Gaze na hladomor a související nemoci dva až patnáct lidí denně.



Usaid, vládní agentura odpovědná za zahraniční a rozvojovou pomoc, potvrdila nové agentuře, že požádala organizaci, aby své varování stáhla.



Náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil (IDF) generálporučík Herzi Halevi uvedl, že dnešní izraelské nálety v Jemenu prokázaly schopnost Izraele zasáhnout „jakoukoli hrozbu“.



"IDF opět prokázaly, že jsou schopny zasáhnout a zasáhnout jakoukoli hrozbu pro občany Izraele. V průběhu let jsme vyvinuli schopnosti zasáhnout velmi daleko od území Izraele, a to přesně, silně a opakovaně."



Podle nové zprávy izraelská armáda na začátku války v Gaze uvolnila svá pravidla nasazení, aby umožnila svým důstojníkům nařídit letecké údery na tisíce militantů a vojenských objektů navzdory zvýšenému riziku civilních obětí.



Dne 7. října 2023 vydalo izraelské vojenské vedení rozkaz, který „rozpoutal jednu z nejintenzivnějších bombardovacích kampaní v současných válkách“, uvedl deník New York Times.



Rozkaz udělil středním izraelským důstojníkům pravomoc zasahovat cíle, které předtím v předchozích válkách v Gaze nebyly prioritou, a umožnil tak středním důstojníkům zasahovat širokou škálu vojenských cílů, u nichž hrozilo nebezpečí smrti až 20 civilistů, uvedl list. Ve zprávě se uvádí:



Znamenalo to například, že armáda mohla útočit na řadové bojovníky, kteří byli doma obklopeni příbuznými a sousedy, a ne pouze tehdy, když byli sami venku.



V několika případech izraelští vysocí velitelé schválili údery, o nichž věděli, že ohrozí až 100 civilních životů, což „překračuje pro současnou západní armádu mimořádnou hranici“, uvádí se ve zprávě.



Pět novinářů bylo zabito, když jejich dodávka označená jako novinářské vozidlo byla zasažena v blízkosti nemocnice Al-Awda v Nuseiratu v centrální části Gazy, uvedly zdravotnické úřady. Novináři pracovali pro televizní kanál Al-Quds Al-Youm. Izraelská armáda uvedla, že její letectvo zaútočilo na vozidlo „cíleně“ a že uvnitř byli členové militantní skupiny Islámský džihád.



Při samostatném incidentu bylo ve čtvrtek časně ráno při izraelském náletu na dům ve čtvrti Zeitoun ve městě Gaza zabito pět lidí a 20 jich bylo zraněno, informovali zdravotníci zdravotnických úřadů v Gaze. Varovali, že počet mrtvých se může zvýšit, protože mnoho lidí zůstalo uvězněno pod troskami.



Čtrnáct bezpečnostních pracovníků nových syrských úřadů a tři „ozbrojenci“ byli zabiti při střetech v provincii Tartús, když se síly pokusily zatknout důstojníka spojeného s nechvalně proslulou věznicí Sednaya, uvedla Syrská observatoř pro lidská práva.



Nové syrské úřady ve čtvrtek zahájily bezpečnostní opatření v pobřežní oblasti, kde bylo den předtím zabito 14 policistů, a slíbily, že budou pronásledovat „zbytky“ svržené vlády Bašára Asada obviněné z útoku, informovala státní média.



Jordánské úřady uvedly, že od Asadova pádu se domů vrátilo 18 000 Syřanů.



Mírové síly OSN v Libanonu ve čtvrtek vyjádřily znepokojení nad „pokračujícími“ škodami způsobenými izraelskými silami na jihu země navzdory příměří ve válce s Hizballáhem, informovala agentura Reuters.



Izraelská vojenská ofenziva v pásmu Gazy zabila od 7. října 2023 nejméně 45 399 Palestinců a 107 940 jich zranila, uvedlo ve čtvrtek palestinské ministerstvo zdravotnictví. Počet obětí zahrnuje 38 lidí zabitých na území za posledních 24 hodin, uvedlo.





Irácká delegace se ve čtvrtek v Damašku setkala s novými vládci Sýrie, uvedl mluvčí irácké vlády.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

