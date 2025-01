„Trump je malý kluk, Musk je velký kluk": americký historik předpovídá Trumpovi problémy

1. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Timothy Snyder upozorňuje, že Musk bude mít pravděpodobně nepříjemný vliv na Bílý dům



Spojenci a pomocníci Donalda Trumpa by měli být stále více znepokojeni blízkostí a vlivem Elona Muska na Trumpa, uvedl historik z Yaleovy univerzity a autor bestsellerů Timothy Snyder.



„Trump je malý kluk a Musk je velký kluk, pokud jde o to, kdo má skutečně peníze,“ řekl Snyder. „A myslím, že kdybyste byli Trumpovi přátelé, měli byste obavy.“ Spojenci a pomocníci Donalda Trumpa by měli být stále více znepokojeni blízkostí a vlivem Elona Muska na Trumpa, uvedl historik z Yaleovy univerzity a autor bestsellerů Timothy Snyder.„Trump je malý kluk a Musk je velký kluk, pokud jde o to, kdo má skutečně peníze,“ řekl Snyder. „A myslím, že kdybyste byli Trumpovi přátelé, měli byste obavy.“





Snyder se zamyslel nad tím, co může znamenat nadcházející Trumpova administrativa na domácí americké scéně.



Snyder očekává, že Bílý dům, bude dějištěm nepříjemných a škodlivých neshod mezi Trumpem a Muskem.



„Myslím, že Trumpa přeceňujeme a Muska podceňujeme,“ řekl Snyder. „Lidé si myslí, že Trump má peníze, ale on je nemá. Ve skutečnosti nikdy peníze neměl. Nikdy ani netvrdil, že peníze skutečně má. Celá jeho představa je taková, že máte věřit, že peníze má. Ale on nikdy nebyl schopen zaplatit své vlastní dluhy. Nikdy nebyl schopen financovat své vlastní kampaně. Musk s částkou, která pro něj byla bezvýznamná, dokázal v podstatě financovat Trumpovu kampaň.“



Vzhledem k případům Muskova zjevného vlivu na Trumpa v době, kdy se Trump snaží ovládnout republikány v Kongresu - neukázněnou stranu, která je již nyní rozhádána ohledně toho, jak pokračovat ve financování vlády, kterou chtějí také zrušit -, Snyder řekl: Musk to bude platit, ne Trump,“ řekl Snyder, ‚všechny hrozby, které se Trump nyní chystá realizovat - ‘budu lidi žalovat', Trump bude žádat Muska, aby mu to platil





„Pokud to Trump hned nezruší, bude v takovém závislém vztahu po celý svůj prezidentský úřad, protože si zvyknete, že vám lidé dávají peníze... a myslím, že kdybyste byli Trumpovi přátelé, měli byste obavy. Bude to něco jako devadesátá léta v Rusku. Máte uhýbavého, bohatého, ale nepříliš bohatého prezidenta [Borise Jelcina], obklopeného mladšími, aktivnějšími, ambicióznějšími oligarchy. V takovém scénáři se [Amerika] nachází.“







Zdroj v angličtině ZDE

1