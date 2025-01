V roce 2024 zemřelo ve Středozemním moři více než 2200 lidí, zjistila OSN

3. 1. 2025

Počet zahrnuje stovky dětí, které jsou každým pátým migrantem snažícím se dostat do Evropy na útěku před válkou a chudobou





V roce 2024 zemřelo ve Středozemním moři více než 2 200 lidí, kteří se snažili dostat do Evropy a hledali útočiště, nebo jsou pohřešováni.



Toto číslo, uvedené v prohlášení Reginy De Dominicisové, regionální ředitelky pro Evropu a střední Asii dětské agentury OSN Unicef, bylo zastíněno na Silvestra, kdy 20 lidí spadlo do moře a bylo nahlášeno jako pohřešovaní poté, co loď začala nabírat vodu v rozbouřeném moři asi 30 km od pobřeží Libye.



Podle výpovědí svědků, které poskytlo šest dospělých přeživších, šestimetrová loď opustila libyjskou Zuwaru v pondělí ve 22 hodin a asi o pět hodin později začala nabírat vodu, což vyvolalo paniku a způsobilo pád 20 cestujících přes palubu.





Při samostatném pondělním incidentu zemřeli dva lidé, včetně pětiletého dítěte, a 17 jich přežilo poté, co se plavidlo, na němž se nacházeli, při pokusu dostat se do Evropy u severního tuniského pobřeží porouchalo.



De Dominicis uvedla: „Počet mrtvých a pohřešovaných osob ve Středozemním moři v roce 2024 překročil 2 200, přičemž jen na trase přes centrální Středomoří přišlo o život téměř 1 700 osob.



„Mezi nimi jsou stovky dětí, které tvoří jednu pětinu všech lidí migrujících přes Středozemní moře. Většina z nich utíká před násilnými konflikty a chudobou.“



V prosinci byla u ostrova Lampedusa zachráněna jedenáctiletá dívka, která měla na sobě jen jednoduchou záchrannou vestu a držela se pár duší od pneumatik. Záchranářům řekla, že strávila tři dny na moři po ztroskotání lodi, při kterém pravděpodobně zahynulo 40 lidí.



O měsíc dříve podala německá nevládní organizace Sea-Watch trestní oznámení sicilským prokurátorům, v němž obvinila italskou pobřežní stráž z nedbalosti a několikanásobného zabití v souvislosti se ztroskotáním lodi u Lampedusy, při němž zahynulo 21 lidí. Nevládní organizace uvedla, že 2. září informovala italské orgány o lodi v nouzi, ale pobřežní stráž prý vyslala záchranné plavidlo až o dva dny později.



Podle organizace Alarm Phone, která provozuje horkou linku pro lidi v nouzi na moři, se od úterý v centrální části Středozemního moře převrátily nejméně čtyři lodě.



Itálie je jedním z hlavních míst vylodění lidí, kteří se snaží dostat do Evropy, přičemž trasa přes centrální Středomoří je považována za jednu z nejnebezpečnějších na světě. Mezinárodní organizace pro migraci při OSN zaznamenala od roku 2014 nejméně 25 500 úmrtí a zmizení během plavby přes Středozemní moře. Většina úmrtí nebo zmizení je připisována lodím vyplouvajícím z Tuniska nebo Libye.



Lidé se o tuto riskantní cestu stále pokoušejí, přestože Itálie a EU uzavřely s Tuniskem a Libyí dohody o zastavení vyplouvání lodí s migranty.



Podle italského ministerstva vnitra se v roce 2024 podařilo do Itálie dostat 66 317 lidem, což je méně než polovina počtu z roku 2023. Za tento pokles se přinejmenším částečně zasloužila tvrdá politika vlády Giorgie Meloniové.



Dohoda s Libyí v podstatě tlačí lidi zpět do záchytných táborů, kde jim hrozí mučení a další týrání. O šokujícím týrání migrantů v Tunisku informoval v září deník Guardian.





V říjnu vstoupila v platnost dohoda za 670 milionů eur,, která má každý měsíc převézt 3 000 lidí zadržených v italských mořích do Albánie, kde by se vyřizovaly jejich žádosti o azyl, a která má rovněž působit odstrašujícím způsobem. Plán však zatím nebyl úspěšný kvůli právním problémům.







