Donald Trump zuří kvůli vyvěšení vlajky na půl žerdi na počest Jimmyho Cartera během inaugurace

6. 1. 2025

Nově zvolený americký prezident Donald Trump se v pátek ostře pustil do plánů, že během jeho nadcházející inaugurace na počest zesnulého prezidenta Jimmyho Cartera bude americká vlajka vyvěšena na půl žerdi – ale Bílý dům uvedl, že toto nařízení nepřehodnocuje, píše Joey Garrison.

Americké vlajky vlají na půl žerdi na všech federálních budovách včetně Kapitolu od 29. prosince, kdy prezident Joe Biden nařídil opatření po Carterově smrti na 30 dní – což je předepsaný federální časový rámec pro spouštění vlajek po smrti prezidenta od roku 1954.

Trump složí přísahu jako 47. prezident 20. ledna, což spadá do třicetidenního okna.

"Demokraté jsou všichni 'v závrati' z toho, že naše nádherná americká vlajka může být během mé inaugurace na 'půl žerdi'," řekl Trump v příspěvku na Truth Social, když nesprávně použil termín, který odkazuje na vlajky vyvěšené v polovině stožáru na lodi, nikoli na vlajkovém stožáru. "Myslí si, že je to tak skvělé a jsou z toho tak šťastní, protože ve skutečnosti nemilují naši zemi, myslí jen na sebe."

Tisková tajemnice Bílého domu Karine Jean-Pierreová novinářům řekla, že Biden nebude uvažovat o zrušení nebo přehodnocení opatření.

Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích dále odsoudil vedení Demokratické strany.

"Podívejte se, co udělali naší kdysi SKVĚLÉ Americe za poslední čtyři roky – je to totální zmatek!" řekl Trump. V každém případě, kvůli smrti prezidenta Jimmyho Cartera může být vlajka vůbec poprvé během inaugurace budoucího prezidenta na půl žerdi. Nikdo to nechce vidět a žádný Američan z toho nemůže mít radost. Uvidíme, jak se to vyvine."

Carter, který zemřel minulý týden ve věku 100 let, bude ležet v rotundě Kapitolu od 7. do 9. ledna. Bohoslužby na počest Cartera začaly o víkendu v jeho rodné Georgii. Trump řekl, že se plánuje zúčastnit se Carterova státního pohřbu v Národní katedrále ve Washingtonu 9. ledna.

