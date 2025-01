ANO a ODS se shodnou na tom, že nás zachrání nástup krajní pravice v Evropě

5. 1. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty





První letošní Otázky V. Moravce byl hostily pány Havlíčka (ANO), Skopečka (ODS), Fialu (SPD) a Michálka (piráti). Hned na začátku mě zaujalo vyjádření posledního, který tvrdil, že měl více kontrolovat dodavatele v procesu digitalizace stavebního řízení, aby je nevodili za nos. Prý kdyby celý projekt byl odložen o půl roku, bylo by možné ho úspěšně rozjet. To je, pokud vím, první pokus o analýzu reálných příčin. Jenže proč to vláda tedy odložila až na rok 2028?

Michálek taky zmínil, že snížení daní v procesu rušení superhrubé mzdy vzalo státní kase už 650 miliard. Proti tomu se postavil Skopeček, protože prý část těch peněz jde přes domácnosti zpátky do státní kasy.

To vidíme, jak je státní rozpočet na tom skvěle. V této věci snižování daní bohatým na úkor chudých samozřejmě jsou ANO, ODS a SPD na jedné lodi. Ale to nebyla ta agenda, kde se ve studiu tato koalice projevila v plné síle. Co ve studiu způsobilo úplnou bouři souhlasu, jsou individuální povolenky.

Michálek jako jediný hájil model, který podle něj funguje v Rakousku. Ostatní to tvrdě odmítli jako nesmyslnou dotační politiku. Fiala se dostal až k tvrzení, že Pařížská dohoda je zlo a že je třeba Unii donutit k tomu, aby se podřídila Česku tím, že budeme hrozit vystoupením.

Havlíček nešel tak daleko, ale rázně odmítl zavedení individuálních povolenek, byť by to znamenalo platit pokutu. Skopeček, byť na stejné vlně, byl realističtější. Platit pokuty by se prý nevyplatilo, reálná politika politických stran je prý jiná ve srovnání s tím, co říkají v opozici, a zatím jediný spojenec v Unii je prý Polsko. Takže to, co nám tihle politici prodávají jako naprosté zlo, naprostá většina zemí Unie chce?

Skopeček doufá, že se to změní. Kromě Michálka, který upozorňoval na boj proti změně klimatu, byla shoda na tom, že za strašlivé ceny energií v Unii může green deal a zelená politika obecně. Takže vlastně jediná naděje pro ANO, ODS a SPD na prosperitu (a tedy i obranyschopnost a demokracii) je vítězství krajní pravice v Unii.

Nejvíce na mě zapůsobilo ovšem Skopečkovo tvrzení, že za inflaci, jejíž následky jsou vážným problémem i v USA, může to, kolik peněz se nalilo do ekonomiky během covidu. To jistě skvěle vysvětluje, proč v Německu, Španělsku nebo Francii měli mnohem nižší inflaci než u nás, v Maďarsku a Pobaltí.

Ještě lépe to vysvětluje, proč firmy během strašlivého nárůstu inflace, jejíž důsledky trvají dodnes a jsou zcela logicky stále destruktivnější, měly mimořádně vysoké zisky. Podle odhadu vydělaly na inflaci v letech 2022 a 2023 téměř 150 miliard.

Skopeček samozřejmě hájil tezi, že situace České republiky není špatná. Hovořil o budoucím růstu HDP. Takže to, že nejsou peníze na armádu, policii, školství, zdravotnictví, není měřítko skutečného stavu naší země. A zachrání nás krajní pravice, až zruší green deal. O Ukrajině nepadlo ani slovo.

Občas se setkám s tvrzením, že nejlepší naděje pro nás v souvislosti s ruskou agresí je Skandinávie. Co si o nás asi budou Skandinávci myslet, až zjistí, jak se díváme na green deal nebo daně a celkové fungování státu? Že tu vládne Putin.

Jak firmy vydělaly na inflaci:

Firmy bankrotům odolaly. Zaplatili to Češi - Novinky







