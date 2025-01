Globální oteplování: Rychle se šířící požár ničí domy, jižní Kalifornii zasáhl silný vítr

8. 1. 2025

čas čtení 7 minut

Dcera Jana Čulíka, Hannah Čulík-Baird, která v Los Angeles žije a učí na University of Southern California, upozorňuje, že k požárům došlo, protože v Los Angeles už osm měsíců nepršelo.





Požár rychle zachvátil stovky hektarů v Pacific Palisades, bohaté komunitě severně od Santa Moniky.



V úterý vypukl v okrese Los Angeles rychle se šířící požár, který rychle zachvátil téměř 3 000 akrů a zničil domy v bohaté komunitě podél Tichého oceánu.



Požár, bičovaný neobvykle silným větrem, vyvolal zběsilou evakuaci po klikatých silnicích v Pacific Palisades, oblasti severně od Santa Moniky, a obyvatelé prchali pěšky, jakmile se plameny přiblížily.



V úterý pozdě večer byla nařízena nová evakuace v jiné části Los Angeles kvůli nesouvisejícímu požáru. Požár Eaton vznikl kolem půl sedmé večer našeho času v Altadeně na úpatí pohoří San Gabriel a rychle se rozrostl a ohrožoval domy. Podle kalifornského ministerstva lesnictví a požární ochrany (CalFire) do 20 hodin vyhořelo 200 akrů.



„Život ohrožující“ větrná smršť zasahuje rozsáhlé území jižní Kalifornie, rozdmýchává ničivé požáry a komplikuje počáteční snahy o jejich omezení. V regionu by se mohl vyskytnout nejsilnější vítr za více než deset let, což přináší extrémní riziko požárů do oblastí, které jsou již několik měsíců bez výrazných srážek.



Na videích, která sdíleli na internetu obyvatelé Pacific Palisades, včetně herce Jamese Woodse, je vidět, jak plameny olizují domy v kaňonech, jak vítr lomcuje stromy a jak se k bezmračné obloze valí chuchvalce černého kouře. Jak se požár rychle šířil, vznikla v úzkých ulicích silná zácpa, kvůli níž mnozí museli opustit svá auta, z nichž některá následně pohltily plameny. Vzhledem k tomu, že pohozená vozidla blokovala první záchranáře, byly úřady nuceny použít k přesunu aut buldozery.



Požár v Palisades vypukl kolem půl jedenácté dopoledne a do půl sedmé večere spálil více než 2 900 akrů, město Los Angeles a kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásili stav nouze. Desetitisíce lidí dostaly příkaz k evakuaci.



Plameny zasáhly také areál Gettyho vily, muzea umění na pobřeží Malibu. Na pozemku hořela část vegetace, ale představitelé muzea uvedli, že nebyly zasaženy žádné stavby a že galerie a zaměstnanci jsou chráněni řadou preventivních opatření.



Požáry zasáhly také areál střední školy Palisades Charter, včetně jejího baseballového hřiště, a přiblížily se k pláži v Malibu poblíž dálnice Pacific Coast Highway.



Podle internetových stránek společnosti Southern California Edison od úterního večera vypnula elektřinu pro více než 28 000 zákazníků. Vypínání se má zaměřit na oblasti, kde by podmínky mohly vést k požárům způsobeným zařízením.



Losangeleský školní obvod byl také nucen přemístit studenty ze tří školních areálů, Joe Biden musel přeložit plány na akci, při níž byly vyhlášeny dvě národní památky, a v Hollywoodu byly zrušeny filmové premiéry.





Herec Eugene Levy, čestný starosta Pacific Palisades, byl evakuován již dříve v úterý a listu Los Angeles Times řekl, že uvízl v zácpě: „Kouř vypadal dost černý a intenzivní.“ Další evakuovaní popisovali strastiplné útěky, jedna žena pro ABC7 vyprávěla, jak opustila své vozidlo a utekla s kočkou v náručí: „Dostávám rány hořícími palmovými listy... Je to děsivé. Připadá mi to jako v hororu. Křičím a brečím, když jdu po ulici.

K poslední větrné události podobného rozsahu došlo podle NWS v listopadu 2011, během níž více než 400 000 odběratelů v celém okrese Los Angeles přišlo na několik dní o elektřinu a v údolí San Gabriel došlo ke značným škodám.







Zdroj v angličtině ZDE

0

394

Silný vítr začal zasahovat okresy Los Angeles a Ventura v úterý a pravděpodobně vyvrcholí ve středu v časných ranních hodinách, kdy by mohl v nárazech dosáhnout rychlosti 80 mil za hodinu (129 km/h), uvedla v pondělí Národní meteorologická služba (NWS). V horách a na úpatí hor mohou izolované nárazy větru dosáhnout rychlosti až 100 km/h. NWS označila tuto extrémní událost za „obzvláště nebezpečnou situaci“, což je zřídka vydávaný typ varování červenou vlajkou, a uvedla, že je „tak špatná, jak jen to z hlediska požárního počasí jde“.„Nejhorší a nejzávažnější část této větrné události teprve přijde,“ uvedla na brífinku kolem 16. hodiny prezidentka městské rady Los Angeles Marqueece Harris-Dawsonová.Rozsáhlá oblast jižní Kalifornie, kde žijí miliony lidí, se ocitla v oblasti, kterou úřady označily za „extrémní riziko“ ničivé bouře. Meteorologická služba varovala před vyvrácenými stromy a převrácenými velkými vozy, přívěsy a obytnými automobily a doporučila obyvatelům, aby zůstali doma a u oken.Mluvčí energetické společnosti Jeff Monford řekl deníku Los Angeles Times, že není vždy možné zákazníky předem upozornit: „Jedná se o jev, který je důsledkem rostoucích dopadů klimatických změn na počasí. Máme více extrémů počasí, které se mohou měnit rychleji, než jsme možná zvyklí.“Podle Daniela Swaina, klimatologa z Kalifornské univerzity v Los Angeles a Národního centra pro výzkum atmosféry, budou větry působit na vegetaci jako „atmosférický fén“ a přinesou dlouhé období rizika požárů, které by se mohlo rozšířit i do obydlenějších nižších kopců a údolí.„Opravdu jsme ještě nezažili tak suché období, které by následovalo po tak vlhkém období jako to předchozí,“ řekl Swain během pondělního živého vysílání a vysvětlil, že bohatý růst vegetace v kombinaci se silným větrem vytváří zvýšené riziko.Newsom v pondělí oznámil, že jeho úřad nasadí v reakci na bouři zdroje v celém regionu, včetně přesunu hasičských posádek a vybavení ze severu, kde sezóna požárů skončila, do jižní Kalifornie. Zajistil také pomoc od Federální agentury pro řešení mimořádných událostí.„Zimní hrozby požárů nám nejsou cizí, proto žádám všechny Kaliforňany, aby věnovali pozornost místním úřadům a byli připraveni se evakuovat, pokud k tomu dostanou pokyn,“ uvedl guvernér v prohlášení.Starostka Los Angeles Karen Bassová v úterý večer vyhlásila stav nouze a na Twitteru uvedla, že toto vyhlášení pomůže uvolnit cestu k rychlé obnově.V regionu panují nadprůměrně vysoké teploty, částečně kvůli nedávným suchým větrům, včetně pověstného Santa Anas.V jižní Kalifornii od začátku května nespadlo více než 0,1 palce (0,25 cm) srážek. Podle amerického monitoru sucha se velká část regionu dostala do mírného sucha. Na severu se mezitím vyskytlo několik rozvodněných bouří.Riziko požárů je obzvláště extrémní v ohořelé oblasti, kterou po sobě zanechal prosincový požár Franklin, který v oblasti Malibu poškodil nebo zničil téměř 50 domů.Požár byl jedním z téměř 8 000 požárů, které v roce 2024 v Kalifornii dohromady zasáhly více než 1 560 mil čtverečních (více než 4 040 km²).