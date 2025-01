Lži postaveny na úroveň pravdy ve jménu „svobody slova“, aby business nerušeně pokračoval

Způsob, jakým Mark Zuckerberg spáchal morální sebevraždu, je doslova epický. Chybí však cokoliv, co by bylo hodno obdivu. Je to příběh o zcela bezhodnotovém, anomickém světě, v němž se nejbohatší soustředí pouze na svůj vlastní zájem, protože si ho ztotožnili se zájmem veřejným. Nikoliv snad proto, že by veřejný skutečně byl, ale proto, že se veřejný zájem stal zajatcem zájmů ekonomických elit.

Mark Zuckerberg s nadšeným výrazem v obličeji a tónem plným optimismu oznámil , že Facebook a Instagram, dvě nejznámější platformy provozované společností Meta, přestávají regulovat distribuci obsahu na základě toho, zda jde či nejde o dezinformaci. neřekl to přesně takhle, ale nová pravidla Mety právě toto způsobují. Zuckerberg v tom je zcela otevřený: Posypal si hlavu popelem, protože Meta údajně udělala chybu, když se snažila moderovat zveřejňování obsahu na svých platformách a podrobovat ji fact-checkingu, tedy ověření pravdivosti. Tohle je - najednou - podle Zuckerberga cenzura. Od nynějška se řídí modelem sítě X (dříve Twitter), vlastněné Elonem Muskem, jenž udělal totéž - zrušil vnitřní kontrolu nad pravdivostí obsahu - a nahradil ji tzv. komunitním upozorňováním. Jak asi takový systém ověřování funguje, to právě reprezentuje síť X: stala se z ní digitální žumpa , ve které se daří dezinformacím, konspiracím, hate speech, difamacím, prostě všemu odpornému, co sociální sítě přinesly do našeho světa. A aby to nebylo možné ověřovat, Musk znemožnil výzkum na datech ze sociální sítě