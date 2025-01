Účastníci setkání v Ramsteinu schválili osm plánů na podporu Ukrajiny do roku 2027

10. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Účastníci zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG) (formát Ramstein) spolu se spojenci schválili osm plánů, které nastiňují klíčové cíle pro ukrajinské obranné síly do roku 2027. Účastníci zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG) (formát Ramstein) spolu se spojenci schválili osm plánů, které nastiňují klíčové cíle pro ukrajinské obranné síly do roku 2027.

Jak uvádí Ukrinform, oznámil to ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov na Facebooku.

"Dnes jsme v rámci práce Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny společně s našimi spojenci schválili osm plánů, které nastiňují klíčové cíle pro ukrajinské obranné síly do roku 2027," uvedl.

Podle ministra "koaliční cestovní mapy definují strategické cíle Ukrajiny do roku 2027 a slouží jako základ pro střednědobou a dlouhodobou podporu. Pracujeme také na tom, abychom zajistili, že naše ozbrojené síly budou plně kompatibilní se silami NATO."

"Naším prvořadým úkolem je vyvážit naléhavé potřeby naší armády během války s dlouhodobými rozvojovými cíli ukrajinských obranných sil," zdůraznil Umerov.

Mezi klíčovými oblastmi zájmu zmínil vojenskou pomoc, organizování veřejných zakázek, přilákání investic, podporu a rozvoj ukrajinského obranného průmyslu.

"Tyto plány jsou výsledkem společného úsilí Ukrajiny a jejích partnerů. K těmto koalicím se již připojilo třicet čtyři zemí. To je také důležitá zpráva pro ukrajinský obranný průmysl: existuje silná poptávka po zbraních a vybavení a zůstává velmi vysoká," řekl ministr.

Umerov také poděkoval "všem partnerům, kteří podporují Ukrajinu. Je to příklad skutečné mezinárodní jednoty, která nám pomáhá vytrvat a dosáhnout vítězství."

Jak zdůrazňuje Ministerstvo obrany Ukrajiny, ve společném prohlášení vedoucích představitelů Koalice schopností se uvádí: "V souladu s naším závazkem z 12. července 2024 sejít se do šesti měsíců "za účelem přezkoumání a schválení plánů připravených vůdci koalic schopností – z nichž každá je signatářem kompaktu – o budoucím rozvoji sil do roku 2027," my, spoluvedoucí země osmi koalic schopností, které spolupracují s Ukrajinou na vývoji příslušných plánů."

Cílem těchto plánů je optimalizovat úsilí o poskytování bezpečnostní pomoci Ukrajině ve všech oblastech schopností, podporovat rozvoj jejích obranných schopností a odstrašování a usnadnit dosažení interoperability mezi Ukrajinou a NATO.

Toto prohlášení podporuje osm plánů vypracovaných koalicemi Capability Coalitions.

Cestovní mapy jsou důležitým krokem vpřed v podpoře Ukrajiny. Určují směry pro budoucí práci koalic schopností a vysílají důležitý signál obrannému průmyslu.

V souladu s cílovými schopnostmi uvedenými v plánech na období do roku 2027 plánují koalice úzce spolupracovat s Ukrajinou na definování způsobů jejich implementace.

To zahrnuje vyvážení válečných potřeb Ukrajiny s požadavky na vytvoření Future Force prostřednictvím přímé pomoci, nákupu, investic a podpory rozšiřování obranného průmyslu. Konkrétně zahrnuje využití kapacit ukrajinského obranného průmyslu pro výrobu a servis.

"Koalice také plánují neustále zdokonalovat a integrovat tyto podrobné plány na podporu naléhavých a dlouhodobých potřeb, protože Ukrajina se brání a odrazuje od budoucí ruské agrese," uvádí se v prohlášení.

Jak uvedla agentura Ukrinform, 25. zasedání UDCG se koná 9. ledna na německé letecké základně Ramstein, kterému předsedá americký ministr obrany Lloyd Austin.

Zdroj v angličtině: ZDE

0