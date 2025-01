Ministr Lipavský instruoval proti návrhu na humanitární příměří v Gaze a propuštění rukojmích

14. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Ministr Jan Lipavský instruoval hlasování proti schválenému prosincovému návrhu Valného shromáždění OSN na humanitární příměří a bezpodmínečné propuštění rukojmích v Gaze. Obsah svých dokumentů ministr a ministerstvo tají s tvrzením, že zveřejněním by došlo k "ohrožení výkonu zahraniční služby" a "ohrožení její legitimity v očích našich mezinárodních partnerů".



Ministerstvo zahraničních věcí České republiky potvrdilo sdělením dne 10. ledna 2024 č.j.: 132570-5/2025-MZV/OK závažné podezření, že ministr jednal proti humanitárnímu příměří v Gaze. Ministerstvo uvádí k dotazu na jednání a rozhodování ministra Jana Lipavského, že ministr rozhodl o hlasování České republiky proti návrhu na okamžité humanitární příměří v Gaze a "telegramem in claris, tzv. TICem, odeslaným u ústředí MZV dne 10. prosince 2024" byla zaslána "Instrukce k hlasování zástupcům České republiky ve Valném shromáždění OSN". Zástupci České republiky podle této instrukce následně hlasovali ve Valném shromáždění proti návrhu na okamžité humanitární příměří v Gaze a bezpodmínečné propuštění rukojmí.





Ministerstvo zahraničních věcí České republiky výše uvedeným sdělením ze dne 10. ledna 2024 také výslovně potvrdilo k dotazu na zjištění Human Rights Watch a Amnesty International o katastrofální humanitární situaci a o genocidním jednání armády a Státu Izrael v Gaze, že s obsahem analýz HRW a Amnesty International "je ministr zahraničních věcí průběžně seznamován".





Ministerstvo zahraničních věcí České republiky odmítlo poskytnout veřejnosti kopii podkladů pro rozhodování ministra Lipavského a "telegramu in claris" v této záležitosti úředním rozhodnutím č. j.: 132570-6/2025-MZV/OK s tvrzením, že "jeden z dokumentů obsahuje také pozice dalších členských států" a že údajně "Narušení integrity vnitřního fungování MZV v podobě zveřejnění interního dokumentu by znamenalo nejen vážné, ale také přímé ohrožení výkonu zahraniční služby, ohrožení její legitimity v očích našich mezinárodních partnerů".









Zdroje:

Žádost o poskytnutí informací k jednání a rozhodování ministra a zástupců České republiky proti okamžitému humanitárnímu příměří v Gaze a proti okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmí.

Sdělení ředitele odboru komunikace MZV Mgr. Karla Smékala ze dne 10. ledna 2025 č. j.: 132570-5/2025-MZV/OK a č. j.: 132570-6/2025-MZV/OK.

BBC: HRW accuses Israel of war crime of forced displacement in Gaza: HRW’s report says this amounts to “forcible transfer” and that “evidence shows it has been systematic and part of a state policy”. It also says Israeli actions appear to “meet the definition of ethnic cleansing”.

https://www.bbc.com/news/articles/ce8ygyem84jo

Informace získal a Zprávu zpracoval Radomír Silber, Ph.D.

