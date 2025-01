Po přijetí dohody o příměří Izrael ve čtvrtek vyvraždil 81 lidí, z toho 20 dětí a 25 žen. Dalších 188 lidí zranil

16. 1. 2025

čas čtení 6 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, čtvrtek 16. ledna 2025, 13 hodin: Čekání na podepsání dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem nepřináší v Gaze žádný oddech.

Palestinka: „Místo odpočinku od války mě čekala bolest. Čekali jsme, že si odpočineme a zbavíme se této noční můry, ale můj syn byl v poslední hodině zabit. Byl mi vzat.“

Moderátorka: Izrael obvinil Hamás, že ustoupil od dohody o příměří v Gaze uzavřené s úřadem premiéra, a tvrdí, že se skupina snaží vynutit si další ústupky. Zasedání izraelského kabinetu, na němž má být dohoda, která má vstoupit v platnost v neděli, schválena, bylo odloženo. Ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem uvádí, že pokračující izraelské útoky na Gazu zabily za posledních 24 hodin 81 lidí, informuje náš zpravodaj John Donnison z Jeruzaléma.





Reportér: Tato dlouho očekávaná dohoda o příměří a propuštění rukojmích ještě není zajištěna. Ještě ji musí schválit izraelský kabinet a vláda, což se mělo stát dnes dopoledne, ale schůze byla odložena. Tvrdá linie izraelských ministrů, kteří pohrozili odchodem z vlády, chce záruky, že válka bude obnovena za šest týdnů.





Před úřadem premiéra Netanjahua v Jeruzalémě se konaly protesty rodin mrtvých izraelských vojáků a rukojmích. Neuzavírejte dohodu s ďáblem, skandovali a tvrdili, že válka by neměla skončit, dokud nebude Hamás zcela vyhlazen. A zabíjení pokračuje. Podle úřadů v Gaze zemřelo při izraelských úderech od včerejšího oznámení dohody nejméně 80 lidí, včetně dvacetii dětí. Palestinci se prodírali sutinami a snažili se zachránit lidi.





Palestinec: Čekáme na příměří a jsme rádi. Byla to nejšťastnější noc od 7. října. Po zprávách jsme najednou slyšeli útok. Po hodině jsme dostali zprávu. Mučednická smrt čtyřiceti lidí. Radost celé oblasti a změnila se ve smutek, jako by udeřilo zemětřesení. Ani zemětřesení nedokázalo způsobit to, že tu včera večer dopadla více než jedna střela. Podívejte se, co se z oblasti stalo. Vyzvedli jsme ostatky lidí, ale více než 18 těl je stále pod sutinami a my nemáme možnosti je vyhrabat."





Moderátorka: Náš mezinárodní redaktor Jeremy Bowen se k nám připojuje z Jeruzaléma. Jeremy, začněme situací v Gaze. To je samozřejmě poté, co bylo dohodnuto příměří. Proč je podle Izraele to pokračující bombardování nutné?





Jeremy Bowen: No, Izraelci vždy říkají, že důvodem, proč zaútočili na Gazu, je zasáhnout cíle Hamásu. Říkají, že Hamás používá civilisty jako lidské štíty. Myslím si však, že jde také o politické poselství. Ze strany Netanjahua k vlastnímu tvrdému pravicovému křídlu, k lidem, kteří se domnívají, že jakákoli dohoda s Hamásem je zradou. Myslím, že se Netanjahu snaží naznačit, že je připraven použít sílu nyní i v budoucnu, pokud to bude nutné. Ze severní Gazy přicházejí naprosto otřesná videa, seděl jsem a sledoval záběry dětí, které muži holýma rukama vykopávají zaživa i mrtvé. Jeden obzvlášť strašný pohled na chlapce, který přežil, jen jeho ruka jako jediný kousek volně mávala z trosek. Očividně je slyšel.





Moderátorka: Jaké zprávy o načasování izraelského kabinetu, protože se očekávalo, že už se to stalo?





Jeremy Bowen: Ano, mělo se to stát dřív, a pak se mluvilo o tom, že se čeká, až se vyjednavači vrátí z Dauhá, aby k nim mohli promluvit. Ale pak to bylo podáno z kanceláře premiéra, že tam byly zádrhele na poslední chvíli, že Hamás se snaží změnit podmínky. Hamás, myslím, že se možná snaží mluvit o jiných jménech, která by mohla být na seznamu těch, kteří mají být propuštěni. Ale zopakovali, že jsou naprosto odhodláni v té dohodě pokračovat. Netanjahu má vážný politický problém v tom, že ty tvrdé pravicové strany, které jsou v této koalici, uvažují o tom, jestli v nějakém okamžiku v první fázi dohody o příměří, v těch prvních 42 dnech, jestli by neměly skutečně opustit vládu, pokusit se ji svrhnout, vynutit si hlasování o důvěře, protože se domnívají, že to je úplně to nejhorší, co by v Izraeli mělo být.







Moderátorka: Takže to je ta myšlenka, že chtějí, aby Izrael pokračoval v náletech po té první fázi.





Jeremy Bowen: No, není to jasné, ale já bych si představoval, že Netanjahu pracuje tak, že se snaží žonglovat s různými lidmi. Říká různé věci různým skupinám. Snaží se hrát o čas a vlastně je to velmi často docela účinná taktika. Takže si myslím, že pravděpodobně signalizuje svému ultranacionalistickému extremistickému pravicovému křídlu: Přijměte to zatím, Trump to chce. Trump nám v budoucnu pomůže a věřte mi, že pokud po první fázi to bude vypadat, že nedostaneme, co chceme, a bude to vypadat, že se Hamás možná přeskupí. Věřte mi, že se s nimi vypořádáme. Myslím, že to je vzkaz, který se snaží vyslat. A mluvil jsem s řadou dobře informovaných a také vysoce postavených diplomatů, kteří se domnívají, že to je skutečně velký problém, jak se dostat přes 42 dní a pak se dostat do druhé fáze, která má být tou, která propustí všechna rukojmí výměnou za další stovky palestinských vězňů, možná celkem tisíc, držených v izraelských věznicích, a má to vést také ke stažení Izraele z Gazy, což je opět něco, proti čemu jsou velmi pravicově naladěni.







Zdroj v angličtině ZDE

0