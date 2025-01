Děti bez pediatrů, Juchelkovo absurdní zneužití Draghiho zprávy a bilion korun z Unie nevyužito

19. 1. 2025 / Boris Cvek

Kdyby člověk dal na vystoupení ministra Jurečky v nedělních Otázkách V. Moravce, tak by si mohl myslet, že vláda dělá všechno dobře a že tato země nemá větší problém – při nejnižší nezaměstnanosti v Unii – než lidi, kteří sedí doma s nohama na stole a obohacují se na dávkách.

Opravdu nedokážu posoudit všechna tvrzení pana ministra, ve kterých se často chlubil, ale když tvrdil, že už deset let probíhá úspěšně řešení situaci v primární lékařské péči, vzpomněl jsem si na aktuální článek na iRozhlase (odkaz je níže). Tedy fakticky dětí bez primární péče je stále více. Možná pan ministr obecně chápe jako úspěch činnosti vlády tohle: čím hůře, tím lépe.





Ve studiu byli kromě ministra Jurečky ještě dva hosté: pan poslanec Juchelka z ANO a paní Maláčová jako šéfka sociální demokracie. Jurečka vysvětloval, proč už nechce být nikdy ve vládě s Babišem, odstrašující případ je prý osud sociální demokracie. Na to reagovala Maláčová tím, že preference lidovců jsou dnes ještě nižší než socialistů.





Maláčová byla velmi ostrá, ba až agresivní, upozorňovala pochopitelně na sociální problémy, ale žádné řešení kromě apelu na realistický rozpočet nedala. Dokonce moralizovala o tom, jak vláda má šetřit sama na sobě. Zmínka o daních, pokud jsem to nepřeslechl, nezazněla. Vynikající, myslím, ale bylo její upozornění na to, že nás v lecčems předbíhá Polsko, takže problém není v Unii, ale v nás.





Shoda ve studiu byla ovšem i tak na tom, že zásadní pro naši ekonomiku je Německo a Unie. Podle Juchelky je hlavní problém green deal, Unie nic podle něj nedělá, nejedná s Trumpem, ale jen šlape po vlastním průmyslu.





Juchelka se dvakrát dovolával Draghiho zprávy, aniž by zmínil její skutečný obsah, tedy apel na federalizaci a masivní investice po vzoru Číny a USA. Podle Juchelky se z Unie stává skanzen, ze kterého se budeme dívat na záda Číně a USA. Řešení? Podle Juchelky reformovat green deal, ačkoli Draghi ve skutečnosti naléhá na jeho realizaci v plném rozsahu. Podle Juchelky by Unie měla Německu říci, aby zastavilo zavírání jaderných elektráren.





Když pak člověk vyhodnotí Juchelkovu reakci na moderátorovo naléhání, zda nám hrozí slovenská debata o vystoupení z Unie, není si jistý, zda ANO nakonec nebude chtít s Ficem a Orbánem Unii zničit. Podle Juchelky je totiž sice zakotvení ČR v Unii nezpochybnitelné, ale Unie se prý musí zásadně reformovat v souladu s programem orbánovské frakce v unijním parlamentu.





Pozoruhodné bylo také sledovat naléhavou reakci ministra Jurečky na moderátorův dotaz, jak je Česko připraveno na to, že Trump případně zavede cla. Podle Jurečky to nemá smysl řešit na úrovni České republiky, ale musí se jednat na úrovni Unie. Na to reagoval právě Juchelka tím, že Komise nic nedělá, že už dávno měla jet za Trumpem a jednat s ním. Ono, Orbán už tam přece byl, tak by nám mohl říci, co vlastně bude. To nám pan Juchelka zatajil.





Tématem pořadu bylo mimo jiné i to, jak je to s unijními dotacemi pro ČR. Celkem za dvacet let šlo o bilion korun. Nedošlo ovšem k tomu, že bychom jich využili efektivně. Podle NKÚ stát nezajímalo a nezajímá efektivní využití těchto peněz. Samozřejmě chyba není podle našich politiků u nás, ale v Bruselu. Podobně jako s fénováním oblohy: chyba není ve státu, ale v těch, kdo vyrábějí hodně levné elektřiny. To je přece jasné. Selhal Brusel, že nám vůbec něco dal.





V pořadu zaznělo (vyjadřoval se k tomu šéf NKÚ Kala) i to, že digitalizace stavebního řízení byla tlačena tak rychle hlavně kvůli tomu, aby na to mohly být využity unijní dotace. Víme, jak to skončilo: měl to být červenec 2024 a bude to, možná, leden 2028. V lednu 2028 se možná už úplně zapomene na to, že nějaká digitalizace kdy měla být. A nová vláda bude za úspěch vydávat stav, kdy už žádné dítě nebude mít pediatra.





Šéf NKÚ nám v Otázkách V. Moravce ukázal křivky, podle kterých Česká republiky konverguje stále pomaleji k životní úrovni západních zemí ve srovnání s Polskem, ačkoli na tom byla před vstupem do Unie mnohem lépe. Podle Kaly se u nás pořád mluví o tom, jak budeme skvělí, už mnoho let, ale skutek utek. Moderátor se ptal, zda jde o promrhané dvě dekády, což Kala odsouhlasil.





Dětí bez pediatra přibývá:

V Česku přibývá dětí, které nemají lékaře | iROZHLAS - spolehlivé zprávy







