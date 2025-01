„Fialová paní“ verze 2025, aneb strach, čipy a špína

17. 1. 2025 / Petr Haraším

Nastoupil, poučen moudrými rádci, do diskuse „Jeden sám na sebe“ ostře jako správný pistolník s kolty proklatě nízko (prorežimní Hovorková nečekala ani chvíli a už sepsala oslavnou ódu na ráznost svého guru zde ).

Chvíli jsem přemítal, někoho mi moc hodně připomínal. Nemohl jsem si vzpomenout, leč pak mi to došlo.

Jako vystřižený Luděk Sobota ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Jen jsem čekal, kdy zazní: „Nazdar hoši. Tak depak je ten prďola, co tady čepuje to pivo!“, aby pak jako odvážná tlučhuba srazil podpatky a jal se blekotat o sociálních jistotách a pozitivech fialové vlády.

Tradičně průzkumy výzkumů předvolebních výzvěd nebere, on má vlastní a hezčí. Ty jeho jednoznačně značí další slavné vítězství ODS (zde přispěchal na pomoc pánovi prorežimní Šafr zde ).





Pro jistotu desetinásobku ale obviní soukromou televizi z placení škaredých výzkumů. Nekritizuje, leč konstatuje a zve to pravým jménem. Opakovaně.





Že ho voliči nechtějí nevěří, udělal pro ně první poslední. Zalhal si o inflaci, nárůstu dluhu, deficitu a covidu, přesně dle stranické příručky. Jednu chybu jsem udělal (chichi).





Není pravda, že se snad vymlouvá, když má skládat účty. To není v rozporu, to je pravda, měli jsme se omluvit lidem, že je válka a že sliby neplatí, ale i tak jsme je na 93 % splnili. Kdyby opozice spolupracovala, tak bychom splnili jako soudruzi v Sovětském svazu i na 120 % a možná i víc.





Uznávám, že 93 % zní divně, ale pojďme se bavit o něčem jiném. Všechno se nepovede, bylo to řečeno s dobrým úmyslem, je to vyjádření pravdivé, proč nám nevěří? Já nevím, proč nám lidi nevěří. Síla, co?





Že se nepovedla digitalizace (chichi)? První, kdo to řekl a první, kdo z toho vyvodil závěry, jsem byl přeci já, já, já. Ale máte to jako splněno. No, ano, protože se povedla digitalizace státní správy. Lidi už nenosí přeci kartičky, mají vše v mobilu (chichi). Příkladů bych tady mohl uvádět mnohem víc.





Neuvedl. Digitalizaci zdravotnictví máte přesně kde? Mlčí a mlčí, mlčí tam ve studiu snad dodnes.





Jak přesvědčíte voliče, kteří vás nechtějí? Kde je podpora podnikání, malý efektivní stát, nízké daně?





Přeci tím, že máme splněno a plníme. Přestaňme již plakat, přestaňme brečet, jak jsou tady špatné podmínky. Prostě nejsou vysoké daně, prostě podporujeme podnikání. I daně z příjmů fyzických osob jsou nízké. Počet podnikatelů roste, má pravdu, premiér, leč, jak známo, jde o nezákonný švarcsystém, onen jediný způsob, kterému se za 36 let ODS naučila.





Máme nízké daně, tak tady nebrečme, jaká je tady katastrofa (chichi). Něco na tom bude, třeba tuhle chlapci z ODS umí podnikat zde





To není plakání a brečení, říká moderátorka, to jsou reálná fakta, jak zvyšujete daně. Plakání a brečení provádí opozice, média, vy si zvete ANO hodně, hrajete si na Fox News, nedal se premiér. Ví se to všude, je to realita, že si zvete opozici, já to nekritizuji, jen to stále dokola opakuji.





Reaguji na kritiku, jak je to tady katastrofální pro podnikání, to prostě není pravda (chichi). Index prosperity finančního zdraví (Eurostat, OECD), říká něco jiného. Ha, už tady máme politickou debatu, vy stojíte na druhé straně politického boje, osopil se na moderátorku, když ho usvědčila z další lži.





Neplatí teze, že máme nejdražší ceny energie. Někde máme nižší, někde vyšší. My s tím něco děláme. Rozvíjíme jádro, rozvíjíme OZE, zbavili jsme se závislosti na Rusku (od roku 2022 již minimálně posté).





Děláme vše, abychom měli dost energie a za dobré ceny. Co průmysl? Jsme nejprůmyslovější zemí v EU. Klesáme sice, ale Německo klesá víc (chichi). Budeme rozvíjet čipy (chichi) a jadernou energetiku (chichi). Bojujeme s Itálií za automobilový průmysl.





Kromě Itálie máte přesně koho na své straně? No, nikoho, ale my neděláme politiku jako Babiš, my máme v EU hodně kamarádů.





Proto já v EU dělám vše, aby naše firmy byly konkurenceschopné. Co dělá, nedodal. Musíme být úspěšní jinde. Čipy a jaderná energie to je, málem poprskal moderátorku, jak divoce vybafnul.





Proč máme nejdražší ceny energií? Příčin je víc. Nic se tady nedělalo. My děláme. My rozhodujeme o dostavbě jádra. Jaderná energie nám zajistí dostatek elektřiny, levné elektřiny na dlouhou dobu zde





My méně dotujeme ceny, ale ti, kteří dotují více, pak zaplatí více (chichi). Nejsem spokojený s tím, jak jsou vysoké ceny energií u nás a děláme kroky, popsal jsem je. Nepopsal.





Mladí voliči. Budeme odpovídat na otázky, které je trápí. Kvalita vzdělání a pořízení bydlení.





Nabídneme správná řešení. Měníme vzdělávací systém razantně. Změny probíhají, nebo jsou alespoň nastartovány. Bydlení se nám zvětšuje, nebo zvyšuje, fakt nevím, co tam řekl.





Moderátorka tvrdými daty tluče měkkého Fialu. Průměrný plat pro hypotéku musí být sto tisíc, což mladí sotva mají. Proto mluvím o řešení, které by toto nějakým způsobem umožnilo. Jak chcete mladé přesvědčit, vždyť zákon o dostupném bydlení necháváte zahálet ve sněmovně. Ne, ne, to tak není. Zákon o dostupném bydlení je něco jiného. Dostupné bydlení pro mladé není, má pravdu, náčelník.





Naše cesta, budeme stavět více bytů, což se za naší vlády děje a mám z toho radost. Jsou ale velmi drahé. Jasně, když se jich bude stavět víc, budou dostupnější a levnější (chichi). Jsme zrychlili stavební řízení přece zde . Musíme vytvořit nástroj, který umožní lidem bydlení financovat, a to není snadné. Musí to být spravedlivé k jiným sociálním skupinám. Vytvoříme určité nástroje. Neřeknu, připravujeme to, vystoupíme s tím.





Opozice zneužívá jednací řád. Mohli jste ho změnit. To jsme mohli (chichi). A já jsem pro, abychom ho změnili (chichi). My jsme strašně státotvorní (chichi). My myslíme strašně hluboko do budoucna, nechceme něco měnit, protože nám to nevyhovuje. Právě protože jsme ctili nějakou tradici, neměnili jsme. Změníme jednací řád, nebo to připravíme, teoreticky to jde, prakticky ne. Síla, co?





Co ještě stihneme? Zlepšit život lidí a zvýšit naši prosperitu, včetně mezd (zase divoce vybafl).





Konkrétně? Zákoník práce s výpovědí bez důvodu zde . Novelu trestního zákoníku. Revoluční změnu systému sociálních dávek zde . Novelu energetického zákona. Dukovany, dálnice a železnice, modernizace armády, vše děláme, vše bude zde





Kde je zákon o připojištění rizikových profesí? To se stane. Proč to není v termínu? Mělo to být do konce roku, což se nestalo, ale stane se to ještě v pár dnech, což bude v termínu. Síla, co?





Kandidátky ve spolu. Jak jsme to poskládali (chichi) 2020, 2021, tak to poskládáme i nyní. Není to jednoduché (chichi), jsme tři strany (chichi). Co říkáte na Udženiju (parkování zdarma zde ) a předsedkyni Pekarovou Adamovou (světová znalkyně v oblasti vrstvení svetrů)?





To všechno má postupný vývoj (chichi). Nepovažuji za nutné reagovat, jednání probíhají. My to poskládáme tak, aby to přineslo, co nejlepší výsledek ve volbách (chichi). Všem nám jde o výsledek a abychom nepředali tuto zemi prodavačům strachu.





Stačí vaše voliče strašit návratem Babiše? Strašit návratem starých časů? Poctivé je říct, co tu hrozí.





Je to naprosto správné a je potřeba to pojmenovat. Tady je potřeba přesvědčit voliče o vizi, kterou my máme (rozvoj republiky, cesta na Západ a platy jako tam). Strašení ke kampani patří. Ne strašení (uvědomil si, že se před celou republikou přiznal, že je Prodavač strachu), ale poukázání, co bude, když vyhraje druhá strana, snažil se rychle zahladit svá slova.





Z čeho vycházíte, že nás ANO zatáhne na východ? On to Babiš veřejně říká, říká Fiala. Chce pochybný mír nevýhodný pro Ukrajinu. Pro Babiše je guru Viktor Orbán (ten vedle Fialy na přátelské fotce u plotu), žaluje premiér Fiala na Orbána, jehož guru je Trump, kamarád to Fialy i Putina. Taková hezká pravicově konzervativní rodinka.





Vždyť ANO se přidalo v EU k Patriotům, a ne jako ODS k poctivým Fašistům. Opakovaně tady lidi straší, a nemají pravdu, my nestrašíme, my poukazujeme a máme pravdu. A lžou, jak ti lžou, ne jako my, kteří nelžeme, jen neříkáme pravdu, my poukazujeme. ANO provádí strašení lidí, šíření blbé nálady. Ale to neznamená, že by nás Babiš zatáhl na Východ. Ale to jsem vám právě řekl, ty kroky, které činí. Následuje část, kde řeč přechází ve zrychlené drmolení, asi nějaká psychická ataka, nebo ostrá kletba na Babiše.





V Poslanecké sněmovně prošel další přílepek jako nový trestný čin neoprávněná činnost pro cizí moc. Obrovská kritika právníků, opozice i senátorů. Nikdo se nemusí bát. Máme případ jednoho občana, který pracoval pro Rusko a my ho nemůžeme potrestat (oligarchů se trestání zřejmě netýká, ti mohou kolaborovat dle libosti). Právnička Marvanová říká, že je to gumové, vágní a nebezpečné. Jiní právníci (nejmenuje) říkají opak. I Nejvyšší soud měl připomínky. Ale jiní právníci neměli, obhajuje koalici premiér Fiala. Síla, co?





Co říkáte na Trumpa a 5 % na obranu. Naše vláda (chichi) jsme se dostali na 2 %, a to je minimum. Předcházející vláda nic nedělala. Ale ani za vlád ODS to nebylo lepší. Ale my jsme za vlády, kdy je předsedou člen ODS, tak jsme 2 % (koktá) a paní ministryně obrany a ministr financí, tak máme dvě %. Síla, co?





Pokud nějaké navyšování bude, nebude skokové, bude postupné. Ty peníze jsou dobře vynaložené. Snažíme se, aby u všeho byly zapojené české firmy. Český obranný průmysl roste. Je dneska světově úspěšný, to je třeba říct. Patříme ke špičce. Dobře vynaložené prostředky, které jdou na obranu, podporují český průmysl (průmysl stále klesá zde ), ale i český výzkum (finance na výzkum poměrově stále klesají). Jak další zvýšení vysvětlit, pokud vláda bude škrtat opět v sociální oblasti? Základní úkol státu je zajistit bezpečnost ( zde ), koho zajímá sociální oblast a nějaké důchody? Proto je důležité mít politiky, kteří jsou připraveni dělat i nepopulární opatření. Jako jsem já, jako jsme my.





Můj tým má čilé kontakty s týmem Donalda. Telefonický hovor s Trumpem rychle zahrál do autu. Nikdo se nemusí bát, že naše nadstandardní vztahy s USA budou oslabeny. Já patřím k největším propagátorům (chichi) a ODS také. Česko americké vztahy jsou dnes na jiné úrovni. To už není jako jednostranné chichi) to je i tak, že české firmy investují, zaměstnávají v USA. Američané to vědí zde





Každý podobný rozhovor s premiérem Fialou je potřeba pozorně poslouchat, vracet se a podrobně studovat, co vlastně řekl a proč se tak tupě směje (v článku označeno jako „chichi“), dělá zajíčky, znenadání bafá a jde do vývrtek.





Při běžném poslechu u nedělní krmě nelze vychutnat plnost falešného chování tradičního českého pravicového politika. Po odchodu Babiše jsem fakt nechtěl, aby na jeho místo nastoupila jeho fialová varianta, která kromě ekonomické devastace, pošlapání sociální oblasti a enormního nárůstu dluhů nezajistila vůbec nic.





Dojemné strašení voličů s odkazem, že opozice straší, je naprostou vyprázdněností premiéra Fialy a celé fosilně zaostalé konzervativní pravice v České republice. I v tomto rozhovoru se stále opakuje: „uděláme, musíme, máme, připravíme, zajistíme, řekneme, přijmeme atd.“.





A Babiš je to samé v bledě fialovém. Nečekají nás hezké časy.





Haraším Petr Orlau





Nevidomý, ale pečlivý rozbor fabulací a dezinformací vládní ODS

Tady Fiala a jeho vystoupení na CNN Prima Partie zde a tady prorežimní poskok Šafr zde

