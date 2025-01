Oni sa už rozhodli

Predvianočnou exkurziou do Kremľakonečne vyvrcholil aj mesiace trvajúci lament o ohrozovaní našich bezpečnostných záujmov, zahraničnej politiky, strate dôvery Slovenska medzi spojencami- a vôbec - o príklone k Rusku a jeho neoimperiálnemu projektu. Nič z toho však nemalo byť prekvapením, to len my sme si vybrali nádej, napriek tomu, že ruský únos Smeru sa odohrával najneskôr od začiatku roku 2018. Rovno pod našimi nosmi.