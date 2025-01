Izraelské útoky zabily v neděli ráno nejméně 13 Palestinců - zdravotníci

19. 1. 2025

Podle palestinských zdravotníků izraelské nálety a dělostřelecké útoky zabily nejméně 13 Palestinců v době od 6:30 GMT, kdy mělo začít platit příměří, do 9:15 GMT, kdy skutečně začalo platit.



Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že izraelské útoky byly zaměřeny na Bejt Lahíju, město Gaza a al-Burej v Gaze. K tomu, co popisuje jako „násilné ostřelování“, docházelo v Bejt Hanúnu a dalších oblastech v severní části pásma. Při útocích byly zraněny další desítky lidí.





Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, sdělil Izrael



Dlouho očekávaná dohoda o příměří oficiálně vstoupila v platnost. Jako první tři rukojmí, které Hamás má propustit, byli jmenováni 31letá Doron Steinbrecherová a 28letá Emily Damariová, Britka a Izraelka, kteří byli uneseni ze svého kibucu, a 24letá Romi Gonenová, která byla unesena z festivalu Supernova v říjnu 2023. Očekává se, že budou propuštěny ještě dnes.



„Podle plánu na propuštění rukojmích vstoupí příměří pro první fázi v Gaze v platnost v 11:15 místního času (09:15 GMT),“ uvádí se v prohlášení kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Jak bude dohoda o příměří a rukojmích v Gaze fungovat?



Co dohoda obsahuje?



Během první 42denní fáze se přeruší veškeré boje. Izraelské síly se mají stáhnout z měst v Gaze do „nárazníkové zóny“ podél okraje pásma, vysídlení Palestinci se budou moci vrátit domů a výrazně se zvýší dodávky pomoci.



Ve druhé fázi, jejíž trvání je nejasné, budou vráceni zbývající živí rukojmí a propuštěn odpovídající počet palestinských vězňů a zároveň dojde k úplnému stažení Izraele z pásma Gazy. Bude otevřen přechod Rafáh do Egypta, odkud budou moci odejít nemocní a zranění. Není jasné, zda bude přechod vrácen pod palestinskou kontrolu.



Třetí fáze, která by mohla trvat několik let, by se týkala výměny těl zemřelých rukojmích a členů Hamásu a plánu obnovy Gazy. Velká část mezinárodního společenství se zasazuje o to, aby se do pásma vrátila poloautonomní Palestinská samospráva se sídlem na Západním břehu, která v roce 2007 ztratila kontrolu nad Gazou ve prospěch Hamásu. Izrael však tento návrh opakovaně odmítl.



Jak bude probíhat první fáze?



Během příštích šesti týdnů bude propuštěno celkem 33 rukojmích výměnou za přibližně 1 700 Palestinců držených v izraelských věznicích, z nichž asi 1 000 pochází z Gazy a bylo zatčeno po 7. říjnu 2023 na základě výjimečných právních předpisů, které umožňují zadržování bez obvinění a soudu.



Tři zajatkyně - Hamás je jmenuje jako Romi Gonenovou, Doron Steinbrecherovou a Emily Damariovou - budou propuštěny jako první výměnou za asi 95 Palestinců. Poté bude každou neděli po dobu následujících šesti týdnů propuštěna hrstka Izraelců; počet Palestinců, kteří budou po návratu propuštěni, obecně závisí na tom, zda se jedná o civilisty nebo vojáky. Někteří z propuštěných Palestinců ze Západního břehu odsouzených za závažné zločiny proti Izraelcům budou spíše posláni do třetích zemí, než aby se mohli vrátit domů.



V Gaze se lidé vysídlení ze svých domovů budou moci od sedmého dne volně pohybovat po palestinském území a každý den tam přijede 600 nákladních aut s pomocí, která má zmírnit neutěšenou humanitární situaci v pásmu. Zásobování Gazy v současné době dosahuje v průměru 18 kamionů denně; podle humanitárních organizací je potřeba minimálně 500 kamionů denně.





Agentura OSN pro palestinské uprchlíky Unrwa uvedla, že má připraveno 4000 kamionů humanitární pomoci, z nichž polovina veze do pásma Gazy potraviny a mouku. Stovky kamionů s pomocí nyní čekají na přejezd do Gazy.



Mezinárodní humanitární organizace opakovaně obvinily Izrael, že v průběhu války proti Gaze blokuje nebo zdržuje distribuci životně důležitých potravin, léků a pohonných hmot. V rámci dohody by se měla pomoc pro toto území zvýšit na 600 kamionů denně, což je více než minimálně 500 kamionů, které jsou podle humanitárních agentur potřeba pro zvládnutí ničivé humanitární krize v Gaze.



Izraelský parlament koncem října rozhodl o přijetí zákona, který zakazuje Unrwa působit v zemi. Unrwa uvedla, že nové zákony způsobí, že se řetězec dodávek pomoci do Gazy „rozpadne“.







V první šestitýdenní fázi příměří bude více než 30 rukojmích - včetně žen, dětí a starých lidí - vyměněno za palestinské vězně v izraelských věznicích. Propouštění bude probíhat postupně.Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že po smrtících izraelských úderech v pásmu Gazy bylo během několika hodin poté, co mělo příměří vstoupit v platnost, zabito osm Palestinců. Tři Palestinci byli zabiti ve východní části Gazy izraelskými bezpilotními letouny, uvedli v neděli zdravotníci na území.Těsná většina Benjamina Netanjahua zůstává nedotčena.Katar, USA a Egypt budou dohodu o příměří monitorovat prostřednictvím orgánu se sídlem v Káhiře.. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si navzdory rezignacím udržel v Knesetu - izraelském parlamentu - těsnou většinu.