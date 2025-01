EU žádá firmu X o interní dokumenty o algoritmech, zintenzivňuje vyšetřování Muskova Twitteru

17. 1. 2025

čas čtení 3 minuty





Muskova firma byla obviněna z manipulace se systémy s cílem zviditelnit krajně pravicové příspěvky a politiky



Evropská komise požádala firmu X o předání interních dokumentů o jejích algoritmech. Zintenzivnila vyšetřování, zda platforma sociálních médií Elona Muska neporušuje předpisy EU týkající se moderování obsahu.



Výkonná složka EU sdělila firmě X, že chce do 15. února vidět interní dokumentaci o jejím „doporučujícím systému“, který uživatelům navrhuje materiál, a o všech jeho nedávných změnách. Evropská komise požádala firmu X o předání interních dokumentů o jejích algoritmech. Zintenzivnila vyšetřování, zda platforma sociálních médií Elona Muska neporušuje předpisy EU týkající se moderování obsahu.Výkonná složka EU sdělila firmě X, že chce do 15. února vidět interní dokumentaci o jejím „doporučujícím systému“, který uživatelům navrhuje materiál, a o všech jeho nedávných změnách.



Společnost X je od prosince 2023 vyšetřována na základě zákona EU o obsahu - známého jako zákon o digitálních službách (DSA) - kvůli tomu, jak řeší šíření nelegálního obsahu a manipulaci s informacemi. Společnost byla obviněna z manipulace se systémy platformy s cílem zviditelnit krajně pravicové příspěvky a politiky oproti jiným politickým skupinám.



EU se v posledních týdnech dostala pod rostoucí tlak, aby přijala opatření po sérii zásahů Muska do evropské politiky. Musk, který bude součástí administrativy Donalda Trumpa v USA, rozzlobil mnoho lidí na evropském kontinentu svými útoky na jeho představitele i vyjádřením podpory německé krajně pravicové straně Alternative für Deutschland (AfD).



„Dnes podnikáme další kroky k objasnění souladu doporučovacích systémů X s povinnostmi vyplývajícími z DSA,“ uvedla v prohlášení komisařka EU pro digitální záležitosti Henna Virkkunenová.



Komise tento týden bagatelizovala zprávy o tom, že přezkoumává svá vyšetřování proti velkým technologickým společnostem, a zdůraznila, že pokračují jako obvykle a Trumpův návrat do Bílého domu nemá vliv na její odhodlání prosazovat své zákony.



Virkkunenová naznačila, že EU nebude váhat využít pravomocí, které má, k zákazu nebo pokutě společnosti X, pokud se zjistí, že porušuje DSA. „Jsme odhodláni zajistit, aby každá platforma působící v EU respektovala naše právní předpisy, jejichž cílem je zajistit spravedlivé, bezpečné a demokratické online prostředí pro všechny evropské občany,“ uvedla.



Kromě žádosti o informace o doporučovacích systémech X a jejich nedávných změnách do 15. února vydala třístranná vyšetřovací komise také „příkaz k uchovávání“, který platformě ukládá povinnost uchovávat interní dokumenty a informace týkající se budoucích změn v návrhu a fungování doporučovacího algoritmu v období od 17. ledna do 31. prosince, pokud vyšetřování komise neskončí do konce roku.



Komise rovněž vydala žádost o přístup k některým komerčním rozhraním nebo API společnosti X, která se používají k automatickému čerpání obsahu od třetích stran.



Johnny Ryan, právník zabývající se technologickými spory, uvedl, že je „pozitivní“, že Virkkunenová „využívá příležitosti, aby veřejně naznačila, že EU bude prosazovat své právo na svém území“.



Požadavek o vydání dokumentace je podle něj „důležitým krokem“ a byl nyní použit po manipulaci s rumunskými volbami, do níž byla zapojena společnost TikTok.



Někteří evropští politici Muska obvinili z vměšování do voleb, například v případě jeho streamovaného rozhovoru s Alicí Weidelovou, vůdkyní AfD, na začátku tohoto měsíce. Komise uvedla, že Musk může svobodně vyjadřovat své názory a může pořádat živé přenosy s politiky, ale posuzuje, zda algoritmy nepodporují jeden narativ a „nezakazují“ jiné názory, což představuje riziko pro spravedlivé volby.





Musk uvedl, že kritika je urážkou demokracie a svobody projevu.







Zdroj v angličtině ZDE

0