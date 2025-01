Ještě jednou k tomu Palachovi

18. 1. 2025 / Jan Čulík

Zveřejnil jsem na Facebooku toto krátké video protestující proti tomu, že příslušníci současného českého establishmentu hrubě ideologicky zkreslili případ Jana Palacha. Jak jsem o tom psal i tady, potíž totiž je, že poinvazním kolaborantům se podařilo zahájit husákovskou normalizaci až někdy začátkem roku 1970, ono bylo opravdu obtížné tu liberální československou společnost šedesátých let rychle potlačit. V době kdy v lednu 1969 spáchal Jan Palach svou sebevraždu, ještě ani nefungovala cenzura, snad kromě toho, že se od září 1968 nesmělo v médiích říkat slova "sovětská okupace", ale novináři si nacházeli množství eufemismů, jak se tomu vyhnout. Silvestrovský televizní pořad v roce 1968 byl jedním mocným hymnem za svobodu a jednotu českého a slovenského národa, bylo to velmi dojemné. Když se Palach upálil, vzpomínám, že mi důvody jeho upálení přišly jako velmi podivné, protože hlavním důvodem byl jeho protest proti vydávání týdeníku Zprávy, který v češtině od podzimu 1968 vydávali česky pro Československo ruští okupanti (tuším, že se to tisklo někde v NDR a nebylo to jazykově úplně čisté). Nikdo tento plátek nebral vážně, šířil samozřejmě ruskou propagandu. Upálit se kvůli tomu mi připadalo podivné. Ovšem Palachův čin rezonoval s atmosférou v národě, protože i když ještě byla svoboda, lidi se báli, co bude.