Z Ameriky přichází technofeudalismus

21. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Opravdu se nestačím divit. Hlavní podcast New York Times The Daily udělal ve svém prestižním víkendovém vydání rozhovor s Curtisem Yarvinem, píše Jan Bělíček. Možná vám to jméno nic neříká, možná ho znáte pod přezdívkou Mencious Moldbug a možná jste někdy narazili na hnutí Dark Enlightment, které po roce 2008 dával Yarvin postupně dohromady s enfant terrible britské postmoderní filozofie Nickem Landem a které mělo obrovský vliv na "intelektuálnější" část americké alt-right scény.





Yarvin s Landem obecně odmítají osvícenskou koncepci, že dějiny se vyvíjejí směrem k větší individuální svobodě jednotlivců a demokracii. Naopak se snaží přerámovat to, co obecně vnímáme jako temné etapy dějin lidstva, jako něco pozitivního. Yarvin je stoupencem absolutistické monarchie a v jeho koncepcích, které se dají označit jako technofeudalismus, by absolutním vládcem nebo cézarem, jak o tom hovoří, měl být CEO, tedy šéf technologické korporace. Některé jeho myšlenky jsou vyloženě rasistické a misogynní a na některých místech mimo jiné obhajuje třeba i americké otrokářství.

V rozhovoru pro New York Time se snaží tvářit rozumně, umírněně a pokouší se omezit své provokativní fašistické myšlení na minimum. Někdo si taky vyhrál s jeho stylizací, takže už nevypadá jako divný strejda, který strávil celý život za počítačem, ale nahodil image rockové hvězdy, což je celkem legrační. Přestože se hodně snaží, přece jen v rozhovoru padne hodně podivných věcí. Srovnává třeba Anderse Breivika s Nelsonem Mandelou. Pro Yarvina jsou oba dva stejně zrůdní teroristé. Říká taky, že konec otroctví přinesl pro obrovské množství Afroameričanů mnoho špatného. A celým rozhovorem se jako hlavní téma vine myšlenka, že demokracie je iluzorní koncept a je potřeba ji nahradit absolutistickou vládou geniálních CEOs z úspěšných korporací.

Proč si takového člověka redakce New York Times zve do nejposlouchanějšího podcastu? Protože na jeho myšlenky v poslední době navazuje ne nevýznamná část administrativy Donalda Trumpa (btw inaugurace je už zítra). Jeho dobrým přítelem je investor ze Silicon Valley Marc Andreessen. Trumpův viceprezident JD Vance loni v jednom rozhovoru citoval jako svou inspiraci Yarvinův plán RAGE (Retire All Government Employees) - tedy že je pro novou administrativu klíčové zbavit se okamžitě všech státních úředníků federálních institucí, aby mohl Trump realizovat svůj program.

Yarvin si nedávno v rozhovoru notoval také s Michaelem Antonem, který bude mít významný post v Trumpově administrativě (Director of Policy Planning). A naprosto zásadní je také napojení Curtise Yarvina na miliardáře Petera Thiela, který Yarvinovu práci dlouhodobě podporuje. Ostatně viceprezident JD Vance je do velké míry také Thielovým chráněncem, produktem a dobrý kamarádem. Pokud hledáme nějakého opravdu čistého záporáka ze Silicon Valley, který v horizontu posledních 15 let podporuje fašistické a neoreakční síly, tak je to zcela určitě Peter Thiel (společně s Muskem mimo jiné založil známý PayPal).

