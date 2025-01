Sankcionované tankery nemohou vyvážet ropu z největšího ruského přístavu na Dálném východě

22. 1. 2025

V největším ruském přístavu se nahromadil nadměrný počet tankerů pro přepravu ropy: některé nemohou náklad převzít, jiné byly naléhavě povolány, aby nahradily ty, na které se vztahují sankce. V největším ruském přístavu se nahromadil nadměrný počet tankerů pro přepravu ropy: některé nemohou náklad převzít, jiné byly naléhavě povolány, aby nahradily ty, na které se vztahují sankce.

"Dav tankerů" v dálněvýchodním přístavu Kozmino je dalším důkazem toho, jak rozsáhlé americké sankce uvalené 10. ledna narušily ruský vývoz ropy. Obvykle je v přístavu několik lodí čekajících na naložení, ale nyní se u Kozmina nahromadilo devět ropných tankerů, což je podle obchodníků a přepravců, kteří monitorují export, znatelně více než obvykle. Dalších 11 lodí se k přístavu buď blíží, nebo jej nedávno opustilo.

V minulosti americké sankce zasadily těžkou ránu tankerům, které je postihly, a desítky jich přestaly přepravovat ruskou ropu. Pokud je to případ Kozmina u posledního kola opatření zaměřených především na tichomořské a arktické části ruské stínové flotily, bude mít Moskva problém najít dostatek plavidel, tvrdí obchodníci a přepravní společnosti, které monitorují vývoz z přístavu.

Nedostatek lodí by podle nich mohl zpomalit nakládku a vývoz z Kozmina a v konečném důsledku vést ke snížení vývozu ropy z Dálného východu. Z přístavu bylo každý den odesláno asi 1 milion barelů, téměř výhradně do Číny (a někdy trochu do Indie).

Sazby za přepravu na trase do Číny se v prvních dnech po sankcích již více než ztrojnásobily, což odráží nedostatek lodí a snahu obchodníků rychle najít volné kapacity. Nesankcionovaný tanker Sai Baba, který dříve vyvážel ropu ze západních ruských přístavů, připlul do Kozmina poprvé.

V týdnu do 12. ledna bylo v Kozminu naloženo šest tankerů, v předchozích dvou týdnech po osmi. Společnost Transněfť očekává, že v roce 2025 zvýší překládku v Kozminu o téměř 8 % ve srovnání s loňským rokem. Oznámil to na konci prosince její předseda představenstva Nikolaj Tokarev.

