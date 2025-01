Microsoft prohloubil vazby s izraelskou armádou. Poskytuje jí technickou podporu během války v Gaze.

23. 1. 2025

čas čtení 11 minut

Uniklé dokumenty osvětlují, jak Izrael zapojil amerického technologického giganta do svého válečného úsilí, aby uspokojil rostoucí poptávku po cloudových nástrojích a nástrojích umělé inteligence



Izraelská armáda se během nejintenzivnější fáze bombardování Gazy začala více spoléhat na cloudové technologie a systémy umělé inteligence společnosti Microsoft, jak odhalují uniklé dokumenty.



Soubory nabízejí pohled zevnitř na to, jak Microsoft po 7. říjnu 2023 prohloubil své vztahy s izraelskou armádou, dodával armádě větší množství výpočetních a úložných služeb a uzavřel dohody v hodnotě nejméně 10 milionů dolarů na poskytování tisíců hodin technické podpory. Izraelská armáda se během nejintenzivnější fáze bombardování Gazy začala více spoléhat na cloudové technologie a systémy umělé inteligence společnosti Microsoft, jak odhalují uniklé dokumenty.Soubory nabízejí pohled zevnitř na to, jak Microsoft po 7. říjnu 2023 prohloubil své vztahy s izraelskou armádou, dodával armádě větší množství výpočetních a úložných služeb a uzavřel dohody v hodnotě nejméně 10 milionů dolarů na poskytování tisíců hodin technické podpory.



Hluboké vazby Microsoftu na izraelskou armádu odhaluje vyšetřování deníku Guardian s izraelsko-palestinskou publikací +972 Magazine a hebrejsky psaným listem Local Call. Částečně vychází z dokumentů získaných serverem Drop Site News.



Vyšetřování, které se opírá také o rozhovory se zdroji z celého izraelského obranného a zpravodajského aparátu, vrhá nové světlo na to, jak se Izraelské obranné síly (IDF) obracely na velké americké technologické společnosti, aby splnily technologické požadavky války.



Po zahájení ofenzivy v Gaze v říjnu 2023 čelily IDF náhlému nárůstu poptávky po úložišti a výpočetním výkonu, což je vedlo k rychlému rozšíření výpočetní infrastruktury a k využití toho, co jeden z velitelů popsal jako „úžasný svět poskytovatelů cloudových služeb“.



V důsledku toho, jak uvedlo několik izraelských obranných zdrojů, se IDF staly stále více závislé na společnostech jako Microsoft, Amazon a Google, aby mohly ukládat a analyzovat větší objemy dat a zpravodajských informací po delší dobu.



Z uniklých dokumentů, které obsahují obchodní záznamy izraelského ministerstva obrany a soubory izraelské dceřiné společnosti Microsoftu, vyplývá, že produkty a služby Microsoftu, především jeho cloudovou výpočetní platformu Azure, využívaly jednotky izraelského letectva, pozemních a námořních sil a také zpravodajské ředitelství.



IDF sice využívaly některé služby Microsoftu k administrativním účelům, jako je e-mail a systémy pro správu souborů, ale dokumenty a rozhovory naznačují, že Azure byl využíván k podpoře bojových a zpravodajských aktivit.



Jako důvěryhodný partner izraelského ministerstva obrany byl Microsoft často pověřován prací na citlivých a vysoce utajovaných projektech. Jeho zaměstnanci také úzce spolupracovali se zpravodajským ředitelstvím IDF, včetně jeho elitní sledovací divize Unit 8200.



Z dokumentů vyplývá, že v posledních letech společnost Microsoft poskytovala izraelské armádě také rozsáhlý přístup k modelu GPT-4 společnosti OpenAI - motoru, který stojí za ChatGPT - díky partnerství s vývojářem nástrojů umělé inteligence, který nedávno změnil své zásady vůči spolupráci s vojenskými a zpravodajskými klienty.



Společnost Microsoft se odmítla vyjádřit ke zjištěním vyšetřování nebo odpovědět na otázky týkající se její práce pro IDF. Mluvčí IDF uvedl: „K tomuto tématu se nebudeme vyjadřovat.“ Izraelské ministerstvo obrany se rovněž odmítlo vyjádřit.



Odhalení hlubokých vazeb společnosti Microsoft na IDF a zapojení jejích systémů do válečného úsilí ilustrují růst zapojení soukromého sektoru do hi-tech války a stále více se stírající rozdíly mezi civilní a vojenskou digitální infrastrukturou.



V USA jsou obchodní vazby mezi izraelskou armádou a velkými technologickými skupinami stále více kontrolovány a vyvolávají protesty mezi pracovníky v oblasti technologií, kteří se obávají, že produkty, které vytvářejí a udržují, umožnily válku v Gaze, v níž je Izrael obviněn z vážného porušování mezinárodního humanitárního práva.



Ve válce, která se stala známou tím, že IDF na bojišti používají nové systémy - včetně nástrojů pro doporučování cílů na základě umělé inteligence, jako jsou The Gospel a Lavender -, však role, kterou při podpoře izraelských operací v Gaze sehrály velké technologické společnosti se sídlem v USA, zůstávala až dosud z velké části stranou pozornosti.





Prohlubující se partnerství





V květnu 2024 však společnost Microsoft začala zveřejňovat způsoby, jakými integrace nástrojů OpenAI na její platformě Azure představuje „změnu paradigmatu“ pro obranné a zpravodajské organizace a nabízí „rozšíření lidských schopností“ a dosažení „větší rychlosti, přesnosti a efektivity“.







Zdroj v angličtině ZDE

0

251

Poté, co se společnosti Microsoft v roce 2021 nepodařilo získat zakázku v hodnotě 1,2 miliardy dolarů na generální opravu infrastruktury cloud computingu izraelského veřejného sektoru, její vedoucí pracovníci se závistí vzhlíželi k firmám Amazon a Google, které spojily své síly a získaly rozsáhlou zakázku známou jako „Projekt Nimbus“.Ačkoli je to nepochybně rána pro podnikání Microsoftu v Izraeli a jeho místo hlavního poskytovatele cloudových služeb pro IDF, dokumenty naznačují, že společnost se utěšovala náznaky izraelských představitelů obrany, že bude i nadále těžit z pevného partnerství s armádou.Vedoucí pracovníci doufali, že se tento vztah bude nadále rozvíjet, mimo jiné díky integraci technologií a služeb společnosti do nejsložitějších a nejtajnějších částí operací IDF.Uniklé dokumenty ilustrují, jak americký technologický gigant podporoval řadu citlivých činností, mj: Azure, cloudovou platformu Microsoftu, využívalo několik vojenských zpravodajských jednotek, včetně jednotek Unit 8200 a Unit 81, které vyvíjejí špičkové špionážní technologie pro izraelskou zpravodajskou komunitu.Systém, který izraelské bezpečnostní složky používají ke správě evidence obyvatel a pohybu Palestinců na Západním břehu Jordánu a v Gaze, známý jako „Rolling Stone“, byl udržován pomocí technologie společnosti Microsoft.Během ofenzívy v Gaze používala sadu komunikačních a komunikačních systémů společnosti Microsoft jednotka Ofek, která je zodpovědná za správu rozsáhlých databází potenciálních cílů pro smrtící údery, známých jako „banky cílů“.Zaměstnanci a dodavatelé společnosti Microsoft také úzce spolupracovali s vojenským personálem v rámci IDF a poskytovali poradenství a technickou podporu na dálku i na vojenských základnách.Během ofenzívy v Gaze poskytovali inženýři společnosti Microsoft podporu zpravodajským jednotkám IDF, jako je jednotka 8200 a další tajná špionážní jednotka, jednotka 9900 - která shromažďuje a analyzuje vizuální zpravodajství -, aby podpořili jejich využívání cloudové infrastruktury.Podle spisu se izraelské ministerstvo obrany dohodlo, že od začátku války v říjnu 2023 do konce června 2024 nakoupí od Microsoftu 19 000 hodin inženýrské podpory a poradenských služeb na pomoc celé řadě jednotek IDF. Zdá se, že tyto dohody přinesly společnosti Microsoft poplatky ve výši přibližně 10 milionů dolarů.V knize z roku 2021 tehdejší šéf jednotky 8200 předpověděl, že poptávka IDF po cloud computingu povede k partnerství s firmami jako Microsoft a Amazon „podobným způsobem jako jejich současné vztahy“ s velkými výrobci zbraní, jako je Lockheed Martin.O dva roky později, když Izrael zahájil pozemní invazi a leteckou kampaň v Gaze, která svou rychlostí a intenzitou neměla obdoby, se nenasytná poptávka IDF po bombách vyrovnala potřebě většího přístupu ke službám cloud computingu.Pro společnost Microsoft se tak naskytla příležitost prohloubit svůj vztah s IDF. V listopadu 2023 se podle spisů izraelské ministerstvo obrany obrátilo na Microsoft, aby poskytl rychlou podporu centrální výpočetní jednotce armády, známé jako Mamram.Mamram, který je zodpovědný za vojenskou technickou infrastrukturu, stál v čele obratu IDF k větší závislosti na komerčních cloudových společnostech. Velitel jednotky loni na konferenci obranného průmyslu v Tel Avivu vyprávěl, jak byly na začátku izraelské pozemní invaze systémy IDF přetížené, což vedlo jednotku k nákupu výpočetního výkonu z „civilního světa“.Podle analýzy uniklých dokumentů byla průměrná měsíční spotřeba izraelské armády v cloudových úložištích Microsoft Azure v prvních šesti měsících války o 60 % vyšší než ve čtyřech měsících předcházejících válce.Dokumenty naznačují, že v podobném období vyskočila také spotřeba armádních produktů Microsoftu založených na umělé inteligenci. Do konce března 2024 byla měsíční spotřeba armádní sady nástrojů pro strojové učení Azure 64krát vyšší než v září 2023.Jak přesně IDF využívala produkty Azure založené na umělé inteligenci, nebylo specifikováno, ale dokumenty naznačují, že čerpala z řady nástrojů pro překlad a převod řeči na text s využitím umělé inteligence.Ze spisů rovněž vyplývá, že značnou část služeb založených na umělé inteligenci, které ministerstvo obrany zaplatilo, využívala armáda v takzvaných „air-gapped“ systémech odpojených od internetu a veřejných sítí, což zvyšuje možnost, že mohly být použity pro citlivější úkoly.Zdá se, že IDF rovněž využívala služby založené na umělé inteligenci od konkurenčních společností Microsoftu. Ve středu deník Washington Post informoval, že cloudová divize společnosti Google poskytla IDF přístup ke svým službám založeným na umělé inteligenci.Z dokumentů vyplývá, že v prvních šesti měsících války také prudce vzrostlo využívání produktů společnosti OpenAI, jako je například její engine GPT-4 - výkonný model AI určený pro porozumění přirozenému jazyku a jeho generování. Její přístup k modelům se uskutečňoval prostřednictvím platformy Azure, nikoliv přímo přes OpenAI.V jedné fázi roku 2024 tvořily nástroje OpenAI čtvrtinu armádní spotřeby nástrojů strojového učení poskytovaných společností Microsoft. Společnost v posledních letech údajně investovala do OpenAI 13 miliard dolarů.V lednu 2024 společnost OpenAI v rámci komplexního přepracování svých zásad v tichosti zrušila vlastní omezení proti používání svých služeb pro „vojenské a válečné“ aktivity. Přibližně v této době, jak naznačují soubory, začala spotřeba izraelské armády v rámci sady produktů Azure OpenAI prudce stoupat.Nebylo jasné, jak armáda modely OpenAI využívala a zda hrály nějakou roli při podpoře bojových nebo zpravodajských aktivit.Společnost OpenAI, která byla požádána o komentář, neodpověděla na otázky týkající se jejích znalostí o tom, jak izraelská armáda využívá její produkty. Mluvčí společnosti OpenAI uvedl: „Společnost OpenAI s IDF nespolupracuje.“ Odkázali na aktualizované zásady používání produktů OpenAI, které zakazují používat její produkty k „vývoji nebo používání zbraní, zraňování jiných osob nebo ničení majetku“.