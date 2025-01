Rusko: Vědec z Novosibirsku má být uvězněn na 7 let za "nekvalitní výzkum"

24. 1. 2025

Státní zastupitelství požaduje sedm let vězení pro Olega Kabova, zaměstnance Institutu termofyziky sibiřské pobočky Ruské akademie věd, doktora fyzikálních a matematických věd, v trestním řízení kvůli podvodu (paragraf 4 článku 159 trestního zákoníku). Kromě toho mu chtějí zakázat zapojení do vědecké činnosti po dobu tří let. To vše, stejně jako pokuta ve výši tří ročních platů, přispěje k "nápravě" vědce, uvedla Jana Kuzmina, asistentka prokurátora Sovětského rajónu v Novosibirsku. Státní zastupitelství požaduje sedm let vězení pro Olega Kabova, zaměstnance Institutu termofyziky sibiřské pobočky Ruské akademie věd, doktora fyzikálních a matematických věd, v trestním řízení kvůli podvodu (paragraf 4 článku 159 trestního zákoníku). Kromě toho mu chtějí zakázat zapojení do vědecké činnosti po dobu tří let. To vše, stejně jako pokuta ve výši tří ročních platů, přispěje k "nápravě" vědce, uvedla Jana Kuzmina, asistentka prokurátora Sovětského rajónu v Novosibirsku.

Osmašedesátiletý Kabov je obviněn z falšování výzkumných zpráv a krádeže více než 7,2 milionu rublů z rozpočtu v období 2014 až 2016, a to jako vedoucí laboratoře Ústavu termofyziky. Podle vyšetřování tyto peníze rozdělil svým podřízeným ve formě navýšení platu za účast na projektu a následně si je vynutil k převodu do laboratorního fondu, který byl vytvořen na podporu vědců. Sám Kabov vinu nepřiznává. Zdroje tvrdí, že trestní případ je založen na osobní pomstě bývalého zaměstnance laboratoře, který se dostal do konfliktu s vědcem kvůli stejným penězům a odešel pracovat do FSB.

V roce 2014 Kabovův tým vyhrál soutěž na vývoj a vytvoření experimentálního vzorku odpařovacího chladicího systému pro tepelně namáhané prvky v rámci federálního cílového programu pro rozvoj vědeckotechnického komplexu Ruska. V roce 2016 byl projekt ukončen, přičemž byl vysoce oceněn odborníky z Ministerstva školství a vědy a specialisty v oblasti tepelné fyziky V roce 2018 se však FSB začala zajímat o zprávu laboratoře a začala prověřovat její dokumentaci. K tomu bezpečnostní složky využily Republikové výzkumné vědecké a poradenské centrum pro odborné znalosti (FRCEC). To provedlo dvě vyšetření, jedno před trestním řízením proti Kabovovi a druhé po jeho zatčení na podzim 2022. Kabovova laboratoř dokončila projekt pouze z 37,76 %. Analýzu pro FSB přitom prováděly osoby, které se v tepelné fyzice nevyznají, a také armáda z expertní základny FRCEC.

Poprvé v moderním Rusku byl vědec obviněn z trestného činu za údajně nedostatečně dobře provedený výzkum. Dne 3. dubna 2024 byl zahájen soudní proces. Za rok a půl vyšetřování byl Kabov vyslýchán pouze jednou – v den svého zatčení. Státní zástupkyně Kuzmina při oznámení termínu poznamenala, že práce vědce na projektu "nebyla zaměřena na získávání nových poznatků – hlavním cílem bylo vytvořit pozitivní reputační obraz laboratoře, aby získala co nejvíce nových grantů, dotací a spolufinancování".

"Byli jsme šokováni, když jsme slyšeli požadavek státního zastupitelství... Je to nějaký druh příkazu," řekla publikaci Kabovova manželka Jelena Bykovská. Obžaloba podle ní nevzala v potaz žádný z argumentů obhajoby. Advokát nabídl, že ukáže funkční instalaci vytvořenou v rámci projektu, ale soudce nepovolil její použití při dokazování.

"Obvinění proti Kabovovi je plivnutím do tváře celé ruské vědy… To se nestalo ani za Stalinových časů," řekl Bulat Nigmatulin, doktor technických věd. Podle jeho názoru se tak stalo proto, že ruská "vědecká komunita ukázala svou naprostou bezmocnost a neschopnost se bránit".

Předtím se zemí přehnala vlna zatýkání vědců, kteří se zabývali výzkumem v oblasti hypersonických střel. FSB zahájila trestní řízení za "vlastizradu" zejména proti Dmitriji Kolkerovi, Anatoliji Maslovovi a Alexandru Šipljukovi, kteří pracovali v ústavech sibiřské pobočky Ruské akademie věd. Kolker, kterému byla diagnostikována rakovina v terminálním stadiu, zemřel několik dní po svém zatčení. Šipljuk byl odsouzen k patnácti letům vězení v kolonii, Maslov ke čtrnácti.

