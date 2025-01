Izrael, Gaza a Libanon: Nový americký ministr zahraničí zdůrazňuje, že je třeba „pokračovat v provádění“ dohody o příměří

Marco Rubio ve výzvě regionálním lídrům hovoří o „významu dohody pro regionální bezpečnost a stabilitu"



Nový americký ministr zahraničí Marco Rubio během telefonátu s regionálními lídry zdůraznil „potřebu pokračovat v provádění“ dohody mezi Izraelem a Hamásem o příměří a propuštění rukojmích v Gaze.



Z přečtených zpráv americké vlády vyplývá, že během telefonátu s ministrem zahraničí Spojených arabských emirátů Abdulláhem bin Zayedem nejvyšší diplomat Donalda Trumpa „diskutoval o dohodě o příměří v Gaze, propuštění rukojmích a humanitární pomoci pro Gazu“ a Rubio „zdůraznil význam této dohody pro regionální bezpečnost a stabilitu a potřebu pokračovat v jejím provádění“.



Rubio rovněž hovořil se saúdským korunním princem Mohammedem bin Salmánem. V roce 2021 americká zpravodajská zpráva zjistila, že bin Salmán schválil vraždu amerického novináře Džamála Chášukdžího v Istanbulu v roce 2018, ale administrativa Joea Bidena odmítla podniknout přímé kroky proti korunnímu princi.



V telefonátu s bin Salmánem Rubio podle ministerstva zahraničí „sdělil, že se těší na prosazování společných zájmů v Sýrii, Libanonu, Gaze a dalších oblastech“, a „zdůraznil také hrozby, které představuje Írán a jeho zmocněnci“.





Izraelská armáda vydala prohlášení, v němž tvrdí, že zabila dva muže odpovědné za útok na autobus, při němž 6. ledna zahynuli tři Izraelci a několik dalších bylo zraněno.



V prohlášení IDF uvedly, že Mohamad Nazzal a Katiba Shalabi byli členy skupiny Islámský džihád. Izraelská armáda uvedla, že několik dalších podezřelých bylo zatčeno a jeden izraelský voják byl během operace zraněn.





Al-Džazíra obviňuje palestinskou samosprávu ze zatčení reportéra, aby zabránila reportážím o izraelské armádě na Západním břehu Jordánu.



Zpravodajská síť Al-Džazíra obvinila palestinskou samosprávu ze zatčení jednoho ze svých novinářů ve snaze zabránit zpravodajství o izraelské vojenské operaci na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.



Televizní síť podle agentury Associated Press uvedla, že její reportér Mohammed al-Atrash byl zatčen ve svém domě.



Al-Džazíra uvedla, že palestinské bezpečnostní síly mu předtím zabránily v reportáži o rozsáhlé izraelské vojenské operaci v Džanínu.



Vláda Benjamina Netanjahua loni zakázala Al-Džazíře působit na území Izraele a Palestinská samospráva rovněž vydala omezení pro činnost této sítě.



Izraelská armáda v posledních dnech provádí uvnitř okupovaného Západního břehu Jordánu takzvanou protiteroristickou operaci.





Úřad civilní obrany Gazy oznámil, že od doby, kdy začalo platit příměří, byla zpod trosek a sutin, které po izraelských úderech v Gaze zůstaly, vyproštěna těla nejméně 162 Palestinců.



Počet obětí konfliktu v Gaze, který se novinářům nepodařilo nezávisle ověřit, se odhaduje na téměř 47 000 mrtvých, přičemž se předpokládá, že mnoho dalších těl zůstalo uvězněno pod sutinami a jejich vyzvednutí bylo příliš obtížné a nebezpečné, zatímco izraelský vojenský útok pokračoval.





Trumpova administrativa trvá na stažení IDF z Libanonu do neděle, jak bylo dohodnuto



Izraelský armádní rozhlas uvádí, že administrativa Donalda Trumpa ve Washingtonu sdělila Izraeli, že očekává, že dodrží nedělní termín stažení IDF z Libanonu.



Podle podmínek dohody o příměří uzavřené mezi Izraelem a Libanonem v listopadu dostaly IDF 60 dní na dokončení invaze a operací uvnitř Libanonu a stažení zpět za modrou linii vytyčenou OSN, která slouží jako hranice mezi oběma zeměmi. Tato lhůta vyprší tento víkend.



IDF tvrdí, že na jihu Libanonu likvidují infrastrukturu Hizballáhu a zároveň brání vysídleným obyvatelům v návratu do jejich domovů. Desetitisíce Izraelců byly rovněž vyhnány ze svých domovů v důsledku několikaměsíčních bojů mezi Izraelem a Hizballáhem, které má příměří zastavit.



Izrael se podle zpráv snažil prodloužit invazi o 30 dní, než se stáhne. Izraelská média uvádějí, že Bidenova administrativa byla srozuměna s tím, že prodloužení povolí.





V listopadu izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil ukončení administrativního zadržování izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu, což znamená, že politika zadržování podezřelých osob z bezpečnostních důvodů bez soudu nebo obvinění bude používána pouze proti Palestincům. Vládní bezpečnostní agentura Šin Bet před tímto krokem varovala, protože by „vedl k okamžitému, vážnému a závažnému poškození bezpečnosti státu“.



Minulý týden bylo propuštěno pět osadníků, kteří byli ve správní vazbě za násilné činy proti Palestincům, což Katz označil za přímou reakci na propuštění palestinských vězňů v rámci dohody o příměří. Uvedl, že to bude „jasný signál posílení a povzbuzení osady, která stojí v čele boje proti palestinskému terorismu a čelí rostoucím bezpečnostním výzvám“.



Tato politika povzbudila a prohloubila „atmosféru beztrestnosti“ mezi osadníky. „Jeden z bezpečnostních úředníků byl citován v deníku Haaretz, který řekl, že krajně pravicoví aktivisté věří, že mohou jednat svobodně a že je nikdo nezatkne, a to se zřejmě do značné míry děje“.



Násilí ze strany osadníků je v posledních 15 měsících na vzestupu. Podle údajů Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí bylo od 7. října 2023 do 31. prosince 2024 zaznamenáno nejméně 1 860 takových incidentů na okupovaném Západním břehu Jordánu.





Násilní izraelští osadníci se sjíždějí do Sindžilu a dalších měst na Západním břehu Jordánu, aby protestovali proti propuštění palestinských vězňů.





